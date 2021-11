Lauantaina illalla solmittu Glasgow’n ilmastosopimus sai kokouksen puheenjohtajan kyyneliin ja pyytämään anteeksi.

BlaA, blaA, blaa eli höpö höpö tokaisi ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg Glasgow’n ilmastokokouksen lauantaina saavutetusta sopimuksesta.

”COP26 on ohi. Tässä lyhyt yhteenveto: blaa, blaa, blaa”, Thunberg kirjoitti Twitterissä.

Ilmastokokouksen eli COP26:n yhtenä suurimmista epäonnistumisista pidetään sitä, että tavoitteita fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ei saavutettu. Hiilivoiman kohdalla puhuttu enää pois häivyttämisestä vaan vähentämisestä.

Pettyneeltä vaikutti myös YK:n pääsihteeri António Guterres.

”COP26:n lopputulos on kompromissi, joka heijastelee intressejä, ristiriitoja ja poliittisen tahdon tilaa maailmassa tänä päivänä. Hauras planeettamme roikkuu langan varassa”, Guterres kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

”Koputtelemme edelleen ilmastokatastrofin ovea.”

Kokouksen puheenjohtaja Alok Sharma päätti kokouksen kyynelsilmin esittäen anteeksipyynnön siitä, kuinka epäonnistunut kokouksen viimeinen näytös lauantaina oli.

”Pyydän anteeksi sitä, miten tämä prosessi päättyi. Olen syvästi pahoillani,” Sharma sanoi viitaten sopimuksen hiilenpolttoa käsitelleeseen kohtaan tehtyihin viime hetken muutoksiin.

Käytännössä Intian katsotaan Kiinan tuella vesittäneen hiilivoimaan liittyneet tavoitteet kokouksen viime metreillä. Useat valtiot ilmaisivat pettymyksensä Intian toimintaan.

Isäntämaa Britannian pääministeri Boris Johnson esiintyi kannustavammin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Johnson kehui sitä, että Glasgow’n sopimus on maailman ensimmäinen joka tähtää hiilivoiman vähentämiseen.

”Tulevina vuosina on vielä valtavasti lisää tehtävää”, pääministeri Johnson kuitenkin myönsi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli samoilla linjoilla Johnsonin kanssa. Jotain edistystä sitoutumisessa tapahtui, mutta tekemistä vielä on.

”Nyt ei ole aikaa levätä: työtä on vielä tehtävänä tulevina vuosina valtava määrä”, von der Leyen sanoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Australian entinen pääministeri Kevin Rudd oli toiveikas. Vaikka sopimustekstiin asti tavoitteet hiilivoimasta luopumiseksi eivät ulottuneet, Ruddin mielestä maailman johtajien lausunnot Glasgow’ssa puhuvat puolestaan. Rudd tulkitsi niitä siten, että maailma on matkalla kohti aikaa, jolloin hiilivoimasta tulee historiaa.

Yllättäen myös ympäristöjärjestö Greenpeace vaikutti hyväksyvän lopputuloksen, kertoo brittilehti The Guardian.

”Se on laimea, se on heikko, ja puolentoista asteen tavoite on nipin napin hengissä”, sanoi Greenpeace Internationalin pääsihteeri Jennifer Morgan.

”Mutta signaali on nyt välittynyt. Hiilivoiman aika on päättymässä. Ja tällä on merkitystä.”