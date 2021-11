Valko-Venäjältä Puolaan pyrkivien ihmisten virta jatkuu. Britannian ulkoministeri vaati Venäjää puuttumaan liittolaisensa Aljaksandr Lukašenkan tekemisiin.

EU on kiristämässä Valko-Venäjän vastaisia pakotteita maanantaina, mutta myös tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla jatkuu kireänä.

Valko-Venäjältä on pyrkinyt sen naapurimaihin lähinnä Lähi-idästä saapuneita ihmisiä jo kesästä alkaen. Tilanne on pahentunut Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on heikentynyt marraskuun aikana.

Lauantaina noin 50 siirtolaisen ryhmä murtautui alkuillasta Puolan ja Valko-Venäjän rajalla olevan aidan läpi Starzynassa. Asiasta kertoi Puolan Podlasien voivodikunnan poliisi.

Puolan poliisin mukaan rajalla tapahtui lauantaina myös toinen yritys murtautua aidan läpi. Lisäksi Puolan viranomaisia kivitettiin.

Puolan rajavartioston mukaan maan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla kirjattiin lauantain aikana yhteensä 223 luvatonta rajanylityksen yritystä. Paine kohdistuu erityisesti Puolan-vastaiselle rajalle, mutta myös Liettuan rajaviranomaiset kertoivat Liettuan yleisradioyhtiö LRT:n mukaan torjuneensa lauantaina 114 yritystä ylittää raja.

Puolan rajan tuntumassa ei ole vältytty kuolemantapauksilta: Puolan poliisi kertoi lauantaina löytäneensä nuoren syyrialaismiehen kuolleena metsästä läheltä Valko-Venäjän rajaa. Miehen kuolinsyy ei lauantaina ollut tiedossa.

Avustusjärjestöjen mukaan viime kesästä lähtien rajan tuntumasta on löytynyt yhteensä 11 kuollutta siirtolaista.

Lauantaina illalla kuoli myös puolalainen maavoimien sotilas. Kyseessä oli vahinkolaukaus, joka ei liittynyt Valko-Venäjän sotilaisiin tai Puolaan pyrkiviin ihmisiin.

Puolan viranomaiset ovat syyttäneet Valko-Venäjän sotilaita kivien ja keppien heittelystä, puolalaisten sotilaiden sokaisemisesta laserilla sekä kaasun ja metallileikkurien jakamista Puolaan rajan yli pyrkiville ihmisille.

Valko-Venäjän opposition mukaan Kuznican raja-aseman lähelle tuotiin lauantaina lisää Valko-Venäjän sotilaita. Valko-Venäjän presidentiksi julistautuneen Aljaksandr Lukašenkan hallinnolle uskollinen uutistoimisto Belta esitteli lauantaina kuvia raja-alueella itkevistä lapsista kertoi miten Lukašenka oli määrännyt viemään Puolaan pyrkiville humanitaarista apua.

Tiedot raja-alueella olevista ihmisistä ovat ristiriitaisia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Valko-Venäjän arvio siirtolaisten määrästä on noin 2 000, Puolan arvio noin 3 000–4 000. Lisää saapuu joka päivä.

Sunnuntaina EU:n ulkosuhdevastaava Josep Borrell kertoi, että EU:n ulkoministerit kiristävät Lukašenkan hallinnon vastaisia pakotteita maanantaina. Borrellin ilmoituksen mukaan pakotteet kohdistuvat lentoyhtiöihin ja matkatoimistoihin, joiden arvioidaan osallistuvan siirtolaisten kuljettamiseen Valko-Venäjälle ja sieltä EU:n rajoille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti lauantaina, ettei Venäjällä ole mitään tekemistä Valko-Venäjän toimien kanssa. Putin on Lukašenkan keskeisin liittolainen, ja Venäjän turvallisuusviranomaisten tiedetään jo vuonna 2016 osallistuneen siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden järjestelmälliseen päästämiseen rajan yli. Tuolloin kyse oli Suomen ja Venäjän rajasta. Suomeen pyrkivien ihmisten virta hyytyi vasta, kun presidentti Putin julkisesti määräsi sisäisen turvallisuuden virasto FSB:n puuttumaan asiaan.

Siirtolaisvirtojen käyttämistä toisten valtioiden tai valtioliittojen heikentämiseksi pidetään yleisesti hybridivaikuttamisen keinona.

Sunnuntaina Britannian ulkoministeri Liz Truss vaati AFP:n mukaan Putinia puuttumaan liittolaisensa Lukašenkan järjestämään tilanteeseen.

”Venäjällä on selkeä vastuu tästä. Sen täytyy painostaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kriisin ja ryhtymään dialogiin”, Truss kirjoitti Telegraph on Sunday -lehdessä.

Sunnuntaina päivällä Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että Putin sanoo olevansa valmis auttamaan rajakriisin ratkaisemisessa. Putin sanoi, että sai tietää Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan tapahtumista alunperin mediasta ja on sen jälkeen keskustellut asiasta Lukašenkan kanssa kahdesti.

”Kun kuulemme syytöksiä itseämme vastaan, haluan kertoa kaikille: hoitakaa itse sisäiset asianne, älkää siirtäkö omien viranomaistenne ratkaistavissa olevia asioita kenellekään. Mutta me olemme valmiita tekemään parhaamme ratkaistaksemme tämän, jos, tietenkin, jokin meistä riippuu”, Tass lainaa Putinin Venäjän ykköskanavalle antamaa haastattelua.