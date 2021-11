Heimon johtohahmo kritisoi mielenosoittajia itsekkäiden toivomusten asettamisesta yleisen hyvän edelle.

Uudessa-Seelannissa maoriheimo on kieltänyt rokotuksia vastustavia mielenosoittajia käyttämästä heimon perinteistä haka-tanssia mielenosoituksissa.

Uuden-Seelannin lainsäädännössä Ngati Toa -maoriheimo tunnistetaan perinteisen Ka Mate -hakan kulttuurisina vaalijoina. Tanssia oli tanssittu koronarajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa.

Ngati Toa tuomitsee tiedotteessaan tanssin käytön koronarokotteita vastustavien agendojen edistämisessä ja vaatii, että mielenosoittajat lakkaavat käyttämästä heimon kulttuuriaarretta.

Valheellinen tieto koskien rokotteita on levinnyt Uudessa-Seelannissa maan pääministerin Jacinda Ardern mukaan voimakkaasti. Tällä on seurauksensa myös yleisen hyvinvoinnin kannalta.

”Täytyy sanoa, että se disinformaatio, mitä täällä on, on erittäin rajua – – jos ihmiset tarkoituksella levittävät sitä, he asettavat ihmisiä vaaraan.”

Ngati Toan johtohahmo Helmut Modlik kritisoi rokotuksia vastustavia mielenosoittajia siitä, että he asettavat itsekkäät toivomukset yleisen hyvän edelle.

”Monet esi-isistämme (tupuna) menettivät henkensä aiemmissa pandemioissa ja heimomme (iwi) kärsi pahasti.”

”Olemme yhtä mieltä siitä, että koronarokotteet ovat paras saatavilla oleva suojauskeino ja olemme sitoutuneet täysin tukemaan perhettämme (whanau), jotta he saisivat rokotteen mahdollisimman pian.”

Ka Mate -tanssia esitetään usein tärkeissä sosiaalisissa tapahtumissa, kuten häissä ja hautajaisissa. Tanssin alkuperä sijoittuu noin vuoteen 1820, jolloin sotapäällikkö Te Rauparaha loi sen juhlistaakseen pakoaan kilpailevan heimon sotajoukon kynsistä.

Ka Mate on haka-tansseista tunnetuin. Maorit ovat Uuden-Seelannin alkuperäiskansa.