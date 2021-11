Vaihdoksessa kolmivärisen lipun sininen osa on muuttunut tummemmaksi.

Ranskan lipussa on alettu käyttää aiempaa tummempaa sinistä sävyä.

Ranskassa maan presidentti Emmanuel Macron on alkanut käyttää uuden väristä lippua, kertoo muun muassa BBC.

Mistään dramaattisesta muutoksesta ei ole kuitenkaan kyse, sillä muutoksessa kuuluisan kolmivärilipun sininen osa on hieman aiempaa tummempi. Kyseistä lippua ovat käyttäneet jo maan merivoimat ja jotkin viralliset rakennukset ympäri Ranskaa.

Tummansinisellä osalla varustettu kansallislippu nostettiin presidentin palatsin lipputankoihin kaikessa hiljaisuudessa jo viime vuonna. Élyséen palatsi ei ole antanut lipun vaihdoksesta virallista tiedonantoa tai määräystä sen käytöstä muille valtiollisille tahoille.

Macronin päätös herätti pienimuotoista kritiikkiä, koska joidenkin mielestä uusi sävy on ruma ja se on ristiriidassa EU-lipun kanssa. Toiset ottivat muutoksen kuitenkin ilolla vastaan, koska he tunsivat nostalgiaa vanhaa lippua kohtaan. Kenenkään mielestä vaihdosta ei pidä kuitenkaan tulkita EU-vastaiseksi.

Sekä vaaleansinistä että tummemman sinistä lippua on käytetty rinnakkain jo vuosikymmenet, sillä vuonna 1976 entinen presidentti Giscard d'Estaing esitteli vaaleampaa sävyä kantavan lipun.

Syynä oli osin estetiikka: uuden lipun haluttiin sointuvan Euroopan lipun kanssa yhteen, sillä molemmat liput esiintyivät usein rinnakkain.