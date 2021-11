”Korruption on painuttava nollaan", lupaa vain kuukausi sitten perustetun puolueen keulahahmo Kiril Petkov. Bulgarialaisista moni toivoo, että entisen pääministerin Boiko Borisovin valtakausi tulisi vihdoin päätökseen.

Vain kuukauden ikäisen Me jatkamme muutosta -puolueen perustajat Kiril Petkov (vas.) ja Assen Vassilev iloitsivat ovensuukyselyjen tuloksista sunnuntain parlamenttivaalien jälkeen Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa.

Vain kuukausi sitten perustettu keskustalainen ja korruptionvastainen Me jatkamme muutosta -puolue (PP) on tuntuvassa johdossa, kun Bulgaria laskee sunnuntaina pidettävien parlamenttivaalien ääniä.

Muutospuolue oli saanut noin 26 prosentin kannatuksen, kun äänistä oli laskettu 42 prosenttia. Pitkään maata johtanut entisen pääministerin Boiko Borisovin keskustaoikeistolainen Gerb-puolue oli toisena runsaan 21 prosentin ääniosuudella, uutistoimisto Reuters kertoi maanantaiaamuna.

Vaalitulos on kuitenkin vielä siinä määrin epäselvä, ettei tässä vaiheessa voi ennakoida, saako Bulgaria vaalien perusteella toimivan hallituksen. Kyseessä olivat jo kolmannet vaalit tänä vuonna: huhti- ja heinäkuussa pidettyjen äänestysten jälkeen hallituksen muodostaminen ei onnistunut.

Bulgarian pitkäaikainen pääministeri ja Gerb-puolueen johtaja Boiko Borisov sai suudelman kannattajaltaan äänestyspaikalla sunnuntaina.

PP-puolue on kahden miehen hanke. Sen perustivat yhdysvaltalaisessa Harvardin yliopistossa tavanneet 41-vuotias Kiril Petkov ja 44-vuotias Asen Vasilev, jotka osallistuivat viime vuonna hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Sittemmin Petkov on toiminut väliaikaishallituksen talousministerinä ja Vasilev valtiovarainministerinä.

Puolueen menestys kertoo bulgarialaisten sielunmaisemasta: mitä tahansa uutta ollaan valmiita kokeilemaan. Bulgaria on Euroopan unionin köyhin ja korruptoitunein jäsenmaa, jonka politiikka on ollut melkoisessa sekasorrossa vuosien ajan.

Petkov asetti uutistoimisto AFP:n haastattelussa Bulgarialle kunnianhimoisen tavoitteen, mitä hän lupaa edistää: ”Korruption on painuttava nollaan.”

Gallup-tutkimuslaitoksen analyytikko Parvan Simeonov luonnehti AFP:lle politiikan supertähtiä Bulgarian ”uusimmiksi messiaiksi”.

Heinäkuussa parlamenttivaalien voittajaksi nousi muusikko ja tv-juontaja Slavi Trifonovin johtama uudehko protestipuolue ITN. Se ei kuitenkaan löytänyt opposition ja kansan pettymykseksi yhteistä säveltä muiden protestihenkisten puolueiden kanssa, ja maa joutui odottamaan jälleen uusia vaaleja.

Heinäkuussa ITN sai äänistä noin 24 prosenttia, mutta sunnuntain vaaleissa sen osuus on jäämässä kymmenen prosentin tienoille.

Bulgarian keskusvaalilautakunnan mukaan äänestysaktiivisuus saattaa jäädä vaaleissa 40 prosentin tuntumaan. Se olisi vielä alhaisempi kuin heinäkuussa kirjattu 42 prosentin aktiivisuus, mikä oli Bulgarian nuoren demokratian alhaisin lukema.

Kun HS haastatteli tavallisia bulgarialaisia syyskuussa, monet kertoivat pettyneensä politiikkaan täysin.

”Olen niin tympääntynyt politiikkaan, etten katso enää edes uutisia. Muutos ei ole enää mahdollinen. Kaikki pelurit ovat liian syvällä systeemin syövereissä”, totesi esimerkiksi 61-vuotias kokki Lutmila Jordanova pääkaupungissa Sofiassa.

Monet valtaeliittiin kyllästyneet bulgarialaiset ovat toivoneet, että maa pääsisi vihdoin eroon viime keväänä syrjään astuneen pääministeri Borisovin ajoista. Hän on johtanut maataan lähes keskeytyksettä kahdentoista vuoden ajan.

Bulgarialaiset hankkiutuivat korruptoituneena pidetystä Borisovista eroon jo kertaalleen vuonna 2013 puhjenneiden mielenosoitusten kautta. Hän palasi kuitenkin pian valtaan, ja kansa lähti taas kaduille viime vuonna.

Bulgarian presidentti Rumen Radev kävi äänestämässä pääkaupungissa Sofiassa sunnuntaina.

Viime vuosina Bulgarian politiikkaa on leimannut Borisovin ja presidentti Rumen Radevin hämmentävä kaksintaistelu. Borisovin mielestä presidentti on sabotoinut hallituksen työtä, kun taas Radev on syyttänyt Borisovia mafiosomaisesta hallintatavasta.

Sunnuntaina järjestettiin myös presidentinvaalit. Niissä sosialistipuolueen tukema Radev päihitti vastustajansa helposti. Hän saattaa kuitenkin jäädä alle 50 prosentin kannatuksen, mikä edellyttäisi toisen äänestyskierroksen järjestämistä.

Radev on ollut presidentti viiden vuoden ajan. Presidentin tehtävää pidetään symbolisena, mutta Radevin merkittävyyttä on kasvattanut se, että poliittisen lamaannuksen aikana maata on johtanut Radevin nimittämä väliaikaishallitus.