Sisäministeriön mukaan kustantaja on salannut kanadalaisen passinsa.

Venäjän sisäministeriö on etsintäkuuluttanut kustantajana ja Pussy Riot -aktivistina tunnetun Pjotr Verzilovin. Asiasta kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu.

Verzilov on etsintäkuulutettu rikoslain perusteella. Kyse on ilmeisesti hänen kaksoiskansalaisuudestaan, jonka Verzilov on Venäjän tutkintakomitean mukaan salannut viranomaisilta. Venäjä sääti vuonna 2014 lain, jonka mukaan kansalaisten on ilmoitettava viranomaisille mahdollisista muiden maiden kansalaisuuksistaan.

Verzilov sai Kanadan kansalaisuuden vuosia sitten opiskellessaan Torontossa. Hänen isällään on Kanadan pysyvä oleskelulupa. Venäjän rikoslain mukaan kaksoiskansalaisuuden salaamisesta voi seurata sakkoja tai yhdyskuntapalvelua.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Verzilov ei oleskele enää Venäjällä.

Verzilov, 34, tuli tunnetuksi viime vuosikymmenellä protestiryhmä Pussy Riotin jäsenenä ja ryhmän keulakuvan Nadežda Tolokonnikovan puolisona. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Näyttävimmän tempauksensa Verzilov teki heinäkuussa 2017, kun hän juoksi kolmen muun Pussy Riot -ryhmän jäsenen kanssa jalkapallokentälle Moskovassa kesken Venäjän ja Kroatian välisen MM-finaalin. Poliisiunivormuihin pukeutunut nelikko sai tempauksesta 15 vuorokauden arestirangaistuksen.

Kaksi kuukautta tempauksen jälkeen Verzilov joutui myrkytyksen uhriksi. Hänet lennätettiin sairaalahoitoon Berliiniin. Myöhemmin Verzilov järjesti hermomyrkkyä saaneen oppositiohahmo Aleksei Navalnyin niin ikään berliiniläislääkäreiden luo.

Verzilovin myrkytyksen epäiltiin liittyneen tutkivaan journalismiin. Verzilov perusti kumppaneineen vuonna 2014 Mediazona-verkkojulkaisun, joka on vuosia tehnyt arvostettua journalismia Venäjällä. Verzilov on Mediazonan kustantaja.

Viranomaiset nimesivät viime syyskuussa Mediazonan, Verzilovin ja sivuston päätoimittajan Sergei Smirnovin ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Sekä Verzilovia että Smirnovia vastaan on nostettu syytteet ulkomaisia agentteja koskevien määräysten rikkomisesta.

Syyttäjä ei ole toistaiseksi yksilöinyt, millä tavalla kaksikko on rikkonut määräyksiä.

