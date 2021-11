Onnettomuus tapahtui maan pääkaupungissa Freetownissa vajaa kaksi viikkoa sitten, kun kuorma-auto törmäsi polttoainelastissa olleeseen säiliöautoon.

Länsiafrikkalaisessa Sierra Leonessa aiemmin tässä kuussa tapahtuneen säiliöauton räjähdyksen kuolleiden määrä on noussut jo yli 140:n.

Maan hätätilaviranomaisten mukaan kuolleita on 144. Lisäksi toistakymmentä potilasta on vielä kriittisessä tilassa. Sairaalahoidossa on edelleen vajaat 60 ihmistä.

Onnettomuus tapahtui maan pääkaupungissa Freetownissa vajaa kaksi viikkoa sitten, kun kuorma-auto törmäsi polttoainelastissa olleeseen säiliöautoon.

Ihmisiä kerääntyi säiliöauton ympärille keräämään polttoainetta. Vuotanut polttoaine syttyi tuleen ja aiheutti massiivisen räjähdyksen. Palo levisi laajalle alueelle.