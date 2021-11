Puoluesihteerit kertoivat, että luonnos hallitusohjelmaksi valmistuu ensi viikolla.

Berliini

Saksan tulevaa hallitusta valmistelevan koalition puoluesihteerit kertoivat tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Saksan uusi hallitusohjelma valmistuu jo ensi viikolla.

Hallituksen muodostamisesta neuvottelevat Saksassa demaripuolue SPD, liberaalipuolue FDP ja vihreät.

FDP:n puoluesihteeri Volker Wissing sanoi, että aikataulu on ollut hieman nopeampi kuin odotettiin. Myös demarien Lars Klingbeil sanoi, että osasta asioita on pystytty sopimaan arvioitua nopeammin.

Vihreiden puoluesihteeri Michael Kellner kertoi tiedotustilaisuudessa, että ensi maanantaihin asti on tarkoitus jatkaa neuvotteluja.

Kaikki korostivat, että keskustelut sujuvat erittäin rakentavasti. Hallitusohjelmaa on valmisteltu 22 työryhmän ja noin 300 ihmisen voimin.

Klingbeil otti kantaa myös viimeaikaisiin uutisiin, joissa on kerrottu hallitusohjelma­neuvotteluiden sisäisistä paineista. Hän totesi, että on itsestään selvää, että kolmen puolueen välillä on myös konflikteja.

Kyse on erityisesti vihreiden sisäisestä tuskasta liittyen siihen, onnistuuko koalitio saamaan aikaan riittävän vahvan ilmastopoliittisen ohjelman. Vihreiden toinen puheenjohtaja Robert Habeck kertoi paineista perjantaina radiohaastattelussa, eikä pitänyt varmana aikataulun pitämistä.