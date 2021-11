Virolaisia huolettaa Valko-Venäjän hallinnon Puolaan ja Liettuaan järjestelemä siirtolaisvirta. Puolassa maan rajalle rakennetaan 5,5 metriä korkea aita.

Viro kertoi keskiviikkona järjestävänsä kertausharjoituksen, johon osallistuu vajaat 1 700 reserviläistä. Harjoituksen tarkoituksena on vetää piikkilankaa 40 kilometrin matkalle Viron Venäjän-vastaiselle rajalle, kertovat uutistoimistot.

Harjoitus on varautumista Valko-Venäjän ja Puolan rajalla tapahtuneeseen kriisiin. EU-maat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siitä, että se yrittää luoda sekasortoa usuttamalla tuhansia turvapaikanhakijoita Lähi-idästä ja Afrikasta Puolan puolelle. Harjoituksessa Viro valmistautuu odottamaan samankaltaista toimintaa Venäjältä.

Keskiviikkona alkaneeseen Okas 2021 -harjoitukseen osallistuu pioneeri- ja tiedustelukomppanioita. Se kestää 25. marraskuuta saakka.

Harjoituksessa on tarkoitus kehittää myös komentoketjun toimivuutta. Piikkilankaa sijoitetaan rajapaikkoihin, jotka olisivat potentiaalisia ylityskohtia siirtolaisille.

”Se, mitä tapahtuu Puolassa, Liettuassa ja Latviassa, tarkoittaa sitä, että rajaamme Virossa on vahvistettava”, poliisi- ja rajavartioston päällikkö Elmar Vaher totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Rajan vahvistamista käsitteli Viron hallituksen turvallisuusneuvosto kokouksessaan maanantaina. Koko Viron hallituksen on tarkoitus käsitellä piikkilankasuunnitelmaa torstaina.

”Parhaillaan rajaa valvotaan sähköisellä valvonnalla ja partioinnilla. Yhteensä tarvittaisiin 115 kilometriä infrastruktuuria”, sanoi sisäministeri Kristian Jaani Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

”Meillä on rakennussopimukset 63 kilometrille, joista esteitä on rakennettu 25 kilometrin matkalle.”

Yhteensä piikkilankaa käytetään 120 kilometriä. Kun se kiedotaan kolmin kerroin, 120 kilometriä riittää 40 kilometrin matkalle. Esteet on Jaanin mukaan tarkoitettu tilapäisiksi, mutta niiden on tarkoitus vauhdittaa tulevia rajarakenteita.

”Turvallisuustilanne on nyt vaarallinen ja levoton”, sanoi pääministeri Kaja Kallas puhuessaan keskiviikkona Viron parlamentille. Kallaksen mukaan tilanteesta huolimatta Viron rajoille ei juuri nyt kohdistu välitöntä uhkaa.

Virolaisten tunnoista kertoo myös se, että Viron vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön Kaitseliitin jäseniä on tarjoutunut avuksi Latviaan. Latvialla on kaistaleen verran maarajaa Valko-Venäjän kanssa, ja maa on julistanut rajalle hätätilan Valko-Venäjän kesällä aloittaman siirtolaisjärjestelyn vuoksi.

Saamistaan yksittäisistä virolaisten avuntarjouksista kertoi Latvian puolustusministeri Artis Pabriks virolaiselle Postimees-lehdelle EU-maiden puolustusministerikokouksen yhteydessä.

Puolustusministeri Pabriks tosin kertoi, että Latvian ja Valko-Venäjän vastaiselle rajalle kutsuttiin vastikään kertaamaan 3 000 Latvian omaa sotilasta.

Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on jatkunut kireänä. Tiistaina Puolan viranomaiset käyttivät vesitykkejä Valko-Venäjän puolelta rajan yli pyrkivien ihmisten torjuntaan.

Maanantaina Puolan hallinto vahvisti suunnitelman, jonka mukaan rajalle rakennetaan 5,5 metriä korkea teräsaita.

Rajoja on vahvistettu EU:ssa siirtolaisten vuoksi muulloinkin. Esimerkiksi Kreikka aloitti yhtenä ensimmäisistä maista Schengen-rajansa vahvistamisen Turkin-vastaisella maarajallaan. Vuonna 2012 Kreikka sai valmiiksi aidan runsaan kymmenen kilometrin mittaiselle rajaosuudelle.

Viron ja Latvian aitahankkeet ovat edenneet melko hitaasti. Syyskuussa Yle kertoi, että Viron ja Venäjän väliselle rajalle nousee suomalaisen GRK-yhtiön rakentamana 2,5 metriä korkea teräsaita, joka on päällystetty piikkilankakerällä.