Valko-Venäjän ja Venäjän pelossa muureja nousee nyt kaikkialle Eurooppaan. Siinä ei vaikuta olevan kenenkään mielestä mitään huvittavaa.

Viisi vuotta sitten presidenttiehdokas Donald Trump uhosi rakentavansa Meksikon rajalle muurin. Me täällä Euroopassa nauroimme katketaksemme. Kuinka tyhmiä ne voivat olla?

Emmepä naura enää. Euroopasta on nopeasti tulossa muurien rajaama maanosa sen jälkeen, kun Valko-Venäjä lennätti Lähi-idän maista ihmisiä Baltian maiden ja Puolan rajoille.

Rajamuuria tai -aitaa on noussut Puolan, Latvian, Liettuan, Viron, Kreikan ja Serbian rajoille. Eikä kukaan hymähdäkään.

Muuri on tiilestä, teräksestä, piikkilangasta ja mistä milloinkin rakennettu kulkueste, ei sinällään hyvä eikä paha. Yhdessä paikassa muuri on välttämätön ja toisessa turha. En tässä mieti sitä, missä muureja tarvitaan ja missä ei.

Vaan tätä: Miksi nauroimme Trumpin muurille? Ja miksi emme naura enää?

Ensimmäinen kysymys on helpompi.

Muurihan teki Trumpin tyhjän populismin näkyväksi. Ei tarvinnut olla kummoinenkaan Yhdysvaltain tuntija nähdäkseen, että muuri Meksikon rajalla ei merkinnyt amerikkalaisten hyvinvoinnille mitään. Muuri osoitti, ettei Trump ymmärrä politiikkaa alkuunkaan.

Tai näin muuripuheille nauravat kuvittelivat. Tosiasiassa Trump ei rakentanut muuria, vaan kampanjaansa.

Naureskelijat eivät ymmärtäneet, että huudon takana Trumpin kannattajista tuntui hyvältä. He huusivat yhä kovempaa, me nauroimme yhä äänekkäämmin, muuri välillämme kasvoi korkeammaksi.

Iskulauseesta Build the Wall tuli tikapuut, joita pitkin Trump kiipesi Valkoiseen taloon.

Presidentti Donald Trump esitteli Meksikon vastaiselle rajalle suunnitellun muurin prototyyppiä San Diegossa maaliskuussa 2018.

Ensi näkemältä Euroopan muureissa on kyse aivan eri asiasta. Muurithan nousevat Euroopan ulkorajoille Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan. Tavoite on suojautua niiden hybridioperaatioilta.

Tosiasiassa Eurooppa pyrkii aivan samalla tavalla estämään elintasomuurin takaa tulevien siirtolaisten pääsyn alueelleen. Jos Eurooppa olisi selviytynyt vuoden 2015 siirtolaiskriisistä paremmin, hybridioperaatiot eivät olisi mahdollisia.

Venäjä ja Valko-Venäjä löysivät heikon kohdan, koska EU ei onnistunut ratkaisemaan maahanmuuttopolitiikkaa ja turvapaikanhakijoiden taakanjakoa.

Euroopassa ei ole yhtä Trumpia, koska joka maassa on omansa.

Trump käytti suunnattomasti poliittista energiaa kauniin muurinsa rakentamiseksi, mutta muuri ei valmistunut.

Eurooppa on rakentanut muurinsa virkamiesmäisen tehokkaasti. Muureja on pystytetty ennen kuin niitä on kovin äänekkäästi ehditty vaatiakaan.

Enää ei eurooppalaisesta projektista puhuvia poliitikkoja näy missään.

Euroopassa on pitkä perinne kauhistella Yhdysvaltoja asioista, jotka täällä vain ohitetaan. Välimereen hukkui sadoittain siirtolaisia jo ennen vuotta 2015, mutta asiasta ei juuri puhuttu, sehän oli vain Välimeren maiden ongelma.

Vielä kerran Trumpiin. Eurooppalaisten muurien aika nimittäin kertoo siitä, että trumpismi ei ole ohi, eikä se ole jossain toisella puolen Atlanttia. Se on täällä.

Euroopassa suljettiin aikoinaan silmät siltä, kuinka paljon Trump-ilmiön nousussa oli lainaa Euroopasta. Trump nappasi kiinni vuoden 2015 siirtolaiskriisin luomasta paniikista, pelosta ja vihasta, siirsi sen Yhdysvaltoihin ja puhalsi liekkeihin lisää ilmaa.

Ei kannata kuvitella, että se aika olisi päättynyt. Kaikki se, mistä Trumpia pilkattiin, on myös täällä: salaliittoteoriat, rokotusvastustajat, muurit.