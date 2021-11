The New York Times: Malcolm X:n murhasta tuomittujen kahden miehen tuomiot mitätöidään

Syytteiden mitätöimistä edeltää laaja tutkimus, joka on vahvistanut epäilyksiä siitä, etteivät vuoden 1966 tuomiot olleet oikeudenmukaisia.

Kaksi kolmesta miehestä, jotka tuomittiin vuosikymmeniä sitten kansalaisoikeusaktivisti Malcolm X:n murhasta, vapautetaan syytteistä torstaina Yhdysvalloissa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä The New York Times -lehti.

Murhasta tuomitut Muhammad Aziz ja Khalil Islam vakuuttivat aina olevansa syyttömiä vuonna 1965 tapetun Malcolm X:n murhaan.

39-vuotiaana salamurhattu Malcolm X oli afroamerikkalainen muslimipappi ja kansalaisoikeusaktivisti, joka toimi Nation of Islam -järjestön johtajana.

Manhattanin alueen syyttäjä Cyrus Vance ja tuomittuja edustavat asianajajat kertoivat The New York Timesille, että Azizin ja Islamin syytteet ja tuomiot mitätöidään oikeudessa torstaina.

Vance johtaa ryhmää, joka on 22 kuukauden ajan penkonut yhtä 1960-luvun merkittävintä ja kiistanalaisinta oikeustapausta Yhdysvalloissa. Vance pahoitteli The New York Timesille oikeusjärjestelmän puolesta sitä, että tuomittujen kohdalla oli tehty ”vakava virhe”.

”Nämä miehet eivät saaneet sitä oikeutta, jonka he olisivat ansainneet”, Vance sanoi.

Tuomituista Aziz vapautettiin vankilasta vuonna 1985 lähes 20 vuoden vankeuden jälkeen. Hän on yhä elossa ja 83-vuotias. Islam puolestaan vapautui vankilasta 1987 ja kuoli vuonna 2009.

Miehet tunnettiin 1960-luvulla nimillä Norman 3X Butler ja Thomas 15X Johnson.

Yhdysvalloissa on vuosikymmenien ajan esitetty spekulaatioita siitä, ketkä murhasivat radikaalina pidetyn aktivistin ja saarnaajan Malcolm X:n.

Malcolm X kuoli helmikuun 21. päivänä 1965 New York Cityn AuduBon Ballroomissa. Hän oli pitämässä puhetta satapäisen yleisön edessä, kun kolme miestä avasi tulen. Malcolm X kuoli lavalla raskaana olevan vaimonsa ja kolmen tyttärensä edessä.

Kolme Nation of Islam -järjestön jäsentä pidätettiin tulevina päivinä ja tuomittiin seuraavana vuonna elinkautiseen vankeuteen.

Oikeudenkäynnissä silminnäkijöiden kertomukset olivat ristiriitaisia. Oikeus ei löytänyt fyysisiä todisteita Azizia ja Islamia vastaan, ei edes todisteita siitä, että he olivat olleet rikospaikalla.

Syytetyistä kolmas, Mujahid Abdul Halim, tunnusti oikeudessa murhan, mutta vakuutti, että Aziz ja Islam ovat syyttömiä.

