Lokakuun loppupuolella tehtyä sotilasvallankaappausta vastustavissa mielen­osoituksissa on kuollut yhteensä ainakin 39 ihmistä.

Sudanissa ainakin 15 mielenosoittajaa on tapettu keskiviikkona turvallisuusjoukkojen käytettyä kovia ammuksia heitä vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Keskiviikon mielenosoituksissa loukkaantui lisäksi kymmeniä ihmisiä.

”Sotilasvallankumoukselliset joukot käyttivät runsaasti kovia ammuksia eri puolilla pääkaupunkia, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä loukkaantui. Osa heistä loukkaantui vakavasti”, paikallinen lääkärijärjestö sanoi.

Turvallisuusjoukot ovat myös tehneet laajoja ratsioita ja pidätyksiä eri puolilla maata.

”Emme ole koskaan kohdanneet tällaista väkivaltaa Bahrissa, emme edes vanhan hallinnon alla”, yksi mielenosoittaja sanoi Reutersille.

Valtiollisen television mukaan sekä turvallisuusjoukkojen että mielenosoittajien jäseniä olisi loukkaantunut.

Sotilashallinto on myös katkonut tietoliikenneyhteyksiä lokakuun loppupuolelta alkaen. Lisäksi hallinnon joukot yrittivät ratsata Omdurmanin kaupungissa sijaitsevan sairaalan ja olivat saartaneet toisen sairaalan, jonka ympärillä joukot käyttivät kyynel­kaasua ja estivät potilaiden pääsyn sisälle.

Mielenosoittajien vastustama sotilasvallankaappaus tehtiin lokakuun 25. lokakuuta, kun sotilaat hajottivat siviilihallinnon kanssa muodostetun siirtymäkauden liittouman. Liittouma perustettiin sen jälkeen, kun maan pitkäaikainen itsevaltainen johtaja Omar al-Bashir syrjäytettiin.

Kenraali Abdel Fattah al-Burhan julisti maahan hätätilan 25. lokakuuta, minkä jälkeen hän on al-Jazeeran mukaan pidättänyt siviilijohtajia ja virkahenkilöitä. Marraskuussa al-Burhan nimitti uuden hallinnon johtamaan maata, jota hän itse johtaa.

Al-Burhanin hallinto on myös koventanut otteitaan mediaa vastaan. Se muun muassa otti kiinni al-Jazeeran maapäällikön al-Musalmi al-Kabbashin sunnuntaina ja on keskeyttänyt yksityisten radiokanavien lähetyksiä. Al-Kabbash vapautettiin tiistaina, mutta hänen kiinniottonsa syytä ei ole kerrottu.

Keskiviikkona kymmenet toimittajat osoittivat myös mieltään sotilasvallankaappausta vastaan Khartoumin keskustassa. Toimittajien mukaan sotilashallinto on käynnistänyt kampanjan toimittajia vastaan.

”Journalismi kuolee diktatuureissa: he hyökkäävät suoraan toimittajia vastaan ja he terrorisoivat heitä, koska he tietävät journalismin olevan demokratian selkäranka”, sanoi al-Hadatha -lehden toimittaja Mohamed Said al-Jazeeran mukaan.

Yhteensä 39 mielenosoittajaa on kuollut ja jopa satoja loukkaantunut lokakuun lopusta alkaen.

Kansainvälinen yhteisö on ilmaissut huolensa Sudanin tilanteesta ja muun muassa Yhdysvallat on jäädyttänyt noin 700 miljoonaa dollaria maalle myönnettyjä avustusvaroja.

”Me tuemme [Sudanin kansan] vaatimuksia palauttaa demokratiasiirtymä maahan”, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi.

”Sotilaskomentajat tulevat joutumaan vastuuseen näistä teoista”, sanoi puolestaan YK:n edustaja Clément Voule.