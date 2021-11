Oppositio on vaatinut mielenosoituksissaan Saakašvilin vapauttamista. Pääministerin mukaan ex-presidentillä ”on oikeus tehdä itsemurha” ja presidentti lupaa, ettei koskaan armahda Saakašviliä.

Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili vankilan sairaalassa Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Kuva on otettu videolta, jonka Georgian vankilaviranomaiset julkistivat 11. marraskuuta.

Vankilassa oleva Georgian ex-presidentti Mihail Saakašvili on ollut lähes 50 vuorokautta syömälakossa. Lääkärit kertovat hänen olevan ”kriittisessä tilassa”, uutistoimisto AFP kertoo.

Lääketieteen asiantuntijoista koottu neuvosto ilmoitti keskiviikkona, että Saakašviliä uhkaavat kuolemanvaaralliset komplikaatiot ”välittömässä lähitulevaisuudessa”. Neuvoston mukaan Saakašvili pitäisi välittömästi siirtää tehohoitoon siviilisairaalaan.

Georgiaa vuosina 2004–2013 hallinnut 53-vuotias Saakašvili vangittiin lokakuun 1. päivä, minkä jälkeen hän aloitti nälkälakkonsa. Siitä on kulunut 48 päivää. Vangitseminen tapahtui sen jälkeen, kun hän oli palannut entiseen kotimaahansa Ukrainasta, jonka kansalainen hän nykyään on.

Georgiassa on järjestetty kymmenientuhansien ihmisten mielenosoituksia, joissa on vaadittu Saakašvilin vapauttamista. Maan hallitus puolestaan on kieltäytynyt lääkäreiden pyynnöistä siirtää Saakašvili siviilisairaalaan.

Georgian entisen presidentin Mihail Saakašvilin kannattajat osoittivat mieltään Tbilisissä 8. marraskuuta.

Runsas viikko sitten Saakašvili siirrettiin vankilasairaalaan. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan hänelle ei ole vankilassa annettu kunnollista hoitoa ja ”väkivaltaisessa siirrossa” on kyse ”valikoivasta oikeudenkäytöstä” ja ”ilmiselvästä poliittisesta kostosta”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vaati tiistaina Georgiaa takaamaan Saakašvilin turvallisuuden ja kertomaan, mikä ex-presidentin terveydentila on.

Saakašvili itse kertoi marraskuun alkupuoliskolla pelkäävänsä vankilassa henkensä puolesta. Hän sanoi asianajajalleen osoittamassa kirjeessä, että vankilan vartijat olivat solvanneet ja lyöneet häntä sekä retuuttaneet häntä maata pitkin tukasta kiinni pitäen.

Saakašvili nousi Georgiassa valtaan niin sanotun ruusuvallankumouksen myötä vuonna 2004. Hän uudisti köyhää ja korruptoitunutta maataan voimakkaasti ja suuntasi sen ulkopolitiikkaa länteen, mikä ärsytti Venäjää.

Saakašvilin asemaa myös lännessä heikensi Venäjän ja Georgian sota, joka syttyi vuonna 2008. Hänen hallintonsa arvosteltiin muuttuneen autoritaariseen suuntaan, ja vuonna 2013 hän lähti käytännössä maanpakoon Ukrainaan sen jälkeen kun hänen presidenttikautensa päättyi ja hänen perustamansa UNM-puolue oli hävinnyt parlamenttivaalit.

Ukrainassa Saakašvili jatkoi politiikassa ensin entisen presidentin Petro Porošenkon nimittämänä Odessan alueen kuvernöörinä, sitten Porošenkon äänekkäänä vastustajana ja myöhemmin nykypresidentti Volodymyr Zelenskyin nimittämänä reformineuvostossa.

Mihail Saakašvili toukokuussa 2020.

Saakašvili palasi kotimaahansa lokakuun alussa pidettyjen paikallisvaalien alla. Hänet pidätettiin heti maahan paluunsa jälkeen, kuten pääministeri Irakli Garibašvilin valtapuolue Georgian unelma oli ilmoittanut tekevänsä. Pidätystä perusteltiin vuonna 2018 annetuilla kolmen ja kuuden vuoden vankeustuomioilla, joiden mukaan Saakašvili oli käyttänyt valtaansa väärin presidenttinä.

Saakašvilin perustaman UNM-puolueen syytösten mukaan lokakuun paikallisvaalit ryövättiin. Ne päättyivät valtapuolueen voittoon.

Pääministeri Garibašvili kohahdutti lokakuun lopulla, kun hän totesi, että vankilassa nälkälakkoilevalla Saakašvilillä ”on oikeus tehdä itsemurha”. Presidentti Salome Zourabišvili puolestaan ilmoitti, että hän ei aio ikinä armahtaa Saakašviliä.