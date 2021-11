Paikallisvaalien ei uskota tuovan Maduron vastustajille suurta menestystä.

Venezuelan oppositio osallistuu sunnuntaina maassa järjestettäviin paikallisvaaleihin, joissa valitaan muun muassa kaupunkien pormestarit ja alueiden kuvernöörit seuraavalle kaudelle. Kyse on kolmeen vuoteen ensimmäisistä vaaleista, joihin presidentti Nicolás Maduron eroa vaativa oppositio suostuu osallistumaan.

Oppositio suostui osallistumaan vaaleihin, koska Maduro on hyväksynyt mukaan aiemmin kiellettyjä ryhmiä. Lisäksi Venezuela on hyväksynyt EU:n vaalitarkkailijoiden läsnäolon. Tämä tarkkailuryhmä saapui maahan jo lokakuun lopulla.

Maduro puolestaan suostui järjestelyyn, koska hän toivoo pääsevänsä myönnytyksiä tekemällä eroon ainakin osasta Yhdysvaltain ja muiden länsivaltojen asettamia pakotteita. Uutistoimisto Reutersin mukaan erityisesti Venezuelan valtiollisen öljy-yhtiön PDVSA:n pääsy Yhdysvaltain markkinoille on Madurolle tärkeä tavoite.

Paikalliset tarkkailijat odottavat opposition menestyksen jäävän vaatimattomaksi. Ilmaisunvapaus on edelleen hyvin rajoitettua ja valtaa pitävän sosialistipuolueen ehdokkaille on jaettu surutta tukea julkisista varoista, kertoo sanomalehti The New York Times.

Sadat poliittiset vangit ovat yhä telkien takana, ja monet äänestäjät pelkäävät menettävänsä etuuksiaan, elleivät äänestä valtapuoluetta.

Kaiken lisäksi oppositio lähtee vaaleihin hajanaisena. Osa Maduron vastustajista ei hyväksy koko vaaleihin osallistumista, ja oppositiojohtaja Juan Guaidó on pitänyt kantansa omana tietonaan. Osa oppositiosta näkee kuitenkin paikallisvaalit harjoitus­kenttänä vuoden 2024 presidentin­vaaleja silmällä pitäen.

Guaidó julistautui väärennettyinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen tammikuussa 2019 Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi, ja maa on ollut siitä lähtien poliittisessa umpikujassa. Kymmenet maat Suomi mukaan lukien ovat ilmoittaneet pitävänsä Guaidóa maan laillisena presidenttinä.

Poliittinen tilanne on vienyt Venezuelan talouden entistä syvemmälle kurjuuteen, ja humanitaarinen kriisi on pahentunut. Caracasilaisen UCAB-yliopiston tuoreen selvityksen mukaan peräti 95 prosenttia Venezuelan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.

Oppositio ja Maduron edustajat ovat käyneet Norjan vetämiä sovintoneuvotteluja Meksikon pääkaupungissa Méxicossa, mutta syyskuun lopun jälkeen uutisia niistä ei ole kuulunut. Venezuelan delegaatio on syytellyt Norjaa puolueellisuudesta, kertoo uutistoimisto AP.

Venezuelan hallituksen delegaation johtaja Jorge Rodríguez on lisäksi esittänyt kiukkuisia kommentteja kolumbialaisen liikemiehen Alex Saabin pidättämisestä. Saabia epäillään rahanpesusta Venezuelan hallituksen lukuun, ja hän on parhaillaan syytteessä Miamissa.