Kurdihallinnon mukaan Minskistä lennätettiin torstaina noin 400 vapaaehtoisesti palannutta siirtolaista.

Ensimmäinen siirtolaisten palautuslento saapui Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä Kurdistaniin torstai-iltana.

Irakin pohjoisosissa sijaitsevan Kurdistanin aluehallinnon mukaan lennolla oli noin 400 irakilaista ja kurdia, jotka olivat pyrkimässä Valko-Venäjän kautta Puolaan ja EU:n alueelle.

”Tänään kello 18.30 lento Valko-Venäjältä saapuu Erbiliin, Kurdistanin alueen pääkaupunkiin, kuljettaen lähes 430 irakilaista ja kurdilaista siirtolaista, jotka ovat olleet juuttuneina Valko-Venäjän ja Puolan rajalle pitkäksi ajaksi”, Kurdistanin aluehallinto kertoi tiedotteessa uutiskanava Rudaw’n mukaan.

Lennon oli määrä jättää matkustajia Erbiliin ja jatkaa sieltä Bagdadiin, jonne loput matkustajat palautetaan.

Kurdihallinnon mukaan Valko-Venäjällä on noin 20 000 siirtolaista jumiutuneena Puolan ja Liettuan rajoille, Rudaw raportoi. Kurdihallinnon tiedottaja kertoi aiemmin että heistä ainakin 8 000 on Kurdistanin alueelta. Kurdihallinnon antama luku on selvästi suurempi kuin mitä muissa lähteissä on kerrottu.

Toistaiseksi 460 siirtolaista oli tarttunut mahdollisuuteen palata vapaaehtoisesti.

Aiemmin torstaina Valko-Venäjän valtion uutistoimisto Belta raportoi, että Valko-Venäjän viranomaiset olivat tyhjentäneet kaksi suurinta siirtolaisleiriä Puolan rajalla.

Valko-Venäjä ilmoitti torstaina, että se voi lähettää 5 000 siirtolaista takaisin kotimaihinsa, jos EU suostuu vastaanottamaan 2 000 siirtolaista sen rajoilta.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenkan tiedottajan mukaan Lukašenka oli keskustellut ehdotuksesta Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa puhelimessa, Merkel oli tiedottajan mukaan luvannut ottaa asian esille EU:ssa, uutistoimisto Reuters kertoo.

”EU luo humanitaarisen käytävän 2 000 pakolaiselle, jotka ovat leireillä. Me ryhdymme järjestämään (jos mahdollista ja jos he haluavat) loppujen 5 000:n palautukset kotimaihinsa”, tiedottaja oli todennut.

Torstaina iltapäivällä ei ollut tietoa siitä, suostuuko EU ehdotukseen. EU:n komisio on aiemmin sanonut, ettei Lukašenkan kanssa neuvotella.

EU ei tunnusta Lukašenkaa Valko-Venäjän johtajaksi vilpillisten vaalien ja opposition tukahduttamisen vuoksi. EU:n mukaan Lukašenka on luonut siirtolaiskriisin Puolan rajalle tarkoituksenaan kiristää EU:ta.

Aiemmin torstaina Puolan armeija kertoi ottaneensa kiinni noin kaksisataa siirtolaista, jotka tulivat maahan Valko-Venäjän puolelta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Puola syytti Valko-Venäjän turvallisuusviranomaisia siirtolaisten rajanylitysoperaation johtamisesta.

Puolan mukaan Valko-Venäjän turvallisuusjoukot olivat ”mitä suurimmalla todennäköisyydellä” rikkoneet maiden välistä piikkilanka-aitausta. Sen jälkeen siirtolaisia olisi pakotettu heittelemään Puolan puolelle kiviä, millä harhautettiin Puolan viranomaisia, jotta ne eivät huomaisi rajan ylittäneitä siirtolaisia.

Siirtolaiset otettiin kuitenkin kiinni Puolan puolella, AFP kertoo.

Puolan puolustusministeriö kirjoitti Twitterissä, että rytäkässä loukkaantui viisihenkinen perhe, jonka jäsenistä kolme oli alle kymmenvuotiaita lapsia. Ministeriön julkaisemalla videolla näkyy suuri joukko ihmisiä metsäalueella kyyristyneenä alas puolalaissotilaiden ja maassa kulkevan piikkilangan ympäröimänä.