Oikeus kielsi The New York Times -lehteä julkaisemasta uutisia konservatiivisesta Project Veritas -ryhmästä

Oikeuden määräyksen taustalla on Project Veritas -ryhmän nostama kanne lehteä vastaan. Monet lehdistönva­pauden puolustajat pitävät kieltoa merkittävänä uhkana journalismille.

The New York Timesia on kielletty oikeuden määräyksellä julkaisemasta Project Veritakseen liittyviä uutista.

Yhdysvalloissa The New York Times -lehdelle on annettu julkaisukielto koskien konservatiivista Project Veritas -ryhmää, lehti itse ja uutistoimisto Reuters kertovat.

Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa oikeus estää journalistista mediaa julkaisemasta uutista tai hankkimasta tiettyjä asiakirjoja uutista varten. Määräyksen taustalla on ryhmän nostama kunnian­loukkaus­kanne lehteä vastaan. Kanne liittyy Project Veritaksen julkaisemaan videoon, jolla se muun muassa väittää, että Minnesotan osavaltiossa olisi tapahtunut vaalivilppiä. The New York Times uutisoi, ettei väitteille ole löytynyt todisteita, mitä Project Veritas piti kunnianloukkauksena.

Kielto koskee muun muassa lehden haltuunsa saamia muistioita, jotka Project Veritasin asianajaja oli kirjoittanut.

”Tämä päätös on perustuslain vastainen ja se luo vaarallisen ennakkotapauksen”, NY Timesin päätoimittaja Dean Baquet sanoi.

”Kun tuomioistuin hiljentää journalismin, se pettää kansalaiset ja heikentää heidän oikeuttaan saada tietoa. Korkein oikeus teki selväksi Pentagonin paperien maa­merkki­päätöksen kohdalla, ettei uutisarvoisen journalismin julkaisua voi estää. Tämä periaate sopii tähän päivänselvästi. Aiomme hakea päätöksen välitöntä tarkastelua.”

Pentagonin papereilla Baquet viittaa Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätökseen vuodelta 1971, jossa se kumosi silloisen presidentin Richard Nixonin yrityksen kieltää The New York Timesia ja The Washington Postia julkaisemasta asiakirjoja. Asiakirjat käsittelivät Yhdysvaltojen toimia Vietnamissa 1940-luvulta eteenpäin.

Lehdistönvapausjärjestö Reporters Committee for Freedom of The Pressin toimitusjohtaja Bruce Brown luonnehti oikeuden päätöstä ”yhdeksi vakavimmista uhista lehdistönvapaudelle”.

Tuomari Charles Wood asetti asian käsittelyn seuraavan ajankohdan tiistaille.

Project Veritas on käyttänyt muun muassa valheellisia henkilötietoja ja piilokameroita, joiden avulla se on suorittanut peiteoperaatiota tavoitteenaan häiritä muun muassa ammatti­liittojen, demokratiapuolueen ja uutismedian toimintaa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan ryhmää vastaan, sillä sen epäillään olleen osallisena maan presidentin Joe Bidenin tyttären päiväkirjan varastamisessa.