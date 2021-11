Puolan rajan läheisyydessä olleessa leirissä oli yhteensä noin 2 000 ihmistä. Heidät siirrettiin läheiseen vastaanottokeskukseen.

Valko-Venäjän rajaviranomaiset ovat ilmoittaneet, että se on tyhjentänyt siirtolais­leirin Puolan rajan läheisyydestä, uutistoimisto AFP kertoo.

Leirillä oli yhteensä noin 2 000 ihmistä. Heidät on siirretty läheiseen vastaanotto­keskukseen.

”Marraskuun 18. päivä kaikki pakolaiset, jotka olivat tilapäisessä leirissä lähellä Brouzguin rajanylityspaikkaa, on siirretty logistiikkakeskukseen vapaaehtoisuus­periaatteella”, rajavartiosto ilmoitti Telegram-palvelussa.

Keskukseen oli jo aiemmin siirretty yli tuhat ihmistä, mutta Valko-Venäjän mukaan raja-alueella on vielä noin 800 ihmistä.

Puolan rajaviranomaiset ovat varmistaneet leirillä olleiden ihmisten siirron.

Puolalaisten medioiden mukaan ainakin 11 ihmistä on kuollut elokuusta lähtien rajakriisissä. Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan tiedottajan mukaan maassa on vielä noin 7 000 siirtolaista. Maa on valmis ottamaan vastuun 5 000 siirtolaisen palauttamisesta kotimaihinsa, jos he näin haluavat.

Ensimmäinen siirtolaisten palautuslento saapui Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä Kurdistaniin torstai-iltana. Irakin pohjoisosissa sijaitsevan Kurdistanin aluehallinnon mukaan lennolla oli noin 400 irakilaista ja kurdia, jotka olivat pyrkimässä Valko-Venäjän kautta Puolaan ja EU:n alueelle.

Tilanne Valko-Venäjän ja sen naapurimaiden rajoilla on kriisiytynyt jo pitkään ja EU on muun muassa syyttänyt Valko-Venäjää hybridioperaatiosta ja siirtolaisten hyväksi­käyttämisestä. Tilanteen takia blokki on asettanut useita pakotteita valko­venäläisille toimijoille.