Arizonan yliopiston tutkijoiden selvityksen mukaan ensimmäinen tunnettu tartunta havaittiin Huananin ruokatorilla työskennelleellä naisella, ei aiemmin osoitetulla kirjanpitäjällä.

Maailman ensimmäinen koronavirustartunta tapahtui varmaankin Wuhanin ruokatorilla. Tämä voi kuulostaa nollauutiselta, mutta ei ole sitä: Arizonan yliopiston uusi tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että sars-cov-2-virus tuskin karkasi virologian instituutin laboratoriosta kuten on epäilty.

Tiedeyhteisö on koronaviruspandemian alkumetreiltä asti tehnyt parhaansa jäljittääkseen mahdollisimman suurella varmuudella ensimmäisen ihmisen, josta sars-cov-2-virus levisi muihin ihmisiin. Tiedeyhteisö käyttää hänestä nimitystä ”patient zero”, potilas nolla.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Kiinan yhteinen tutkijatiimi uskoi löytäneensä hänet. Maaliskuussa julkaistun raportin mukaan kiinalainen kirjapitäjä sai oireita 8. joulukuuta 2019.

Arizonan yliopiston tutkijoiden mukaan WHO:n johtopäätös on väärä. Tutkimus julkaistiin tiedejulkaisu Sciencessa torstaina. Sen mukaan kirjanpitäjän oireet ilmenivät vasta 16. joulukuuta.

Arizonan yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian yksikön johtaja Michael Worobeyn johtaman tutkimusryhmän mukaan ensimmäinen toistaiseksi tunnettu tartunta eli potilas nolla on todennäköisesti ollut Wuhanissa sijaitsevalla Huananin ruokatorilla työskennellyt nainen.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin jo maaliskuussa 2020 haastattelema nainen kertoi lehdelle, että hänen oireensa alkoivat 10. joulukuuta 2019.

WHO:n tutkimustiimissä mukana ollut tartuntatautien tutkija Peter Daszak on vakuuttunut, että Arizonan yliopiston tutkijoiden johtopäätös on oikea. The New York Timesin haastattelema Daszak myönsi, ettei WHO:n tiimi kysynyt kirjanpitäjältä, milloin tämän oireet olivat alkaneet. Tieto oli peräisin paikallisen sairaalan lääkäreiltä, jotka hoitivat muita varhaisia tapauksia mutta eivät kyseistä kirjanpitäjää.

Kirjanpitäjä oli muutenkin outo löydös WHO:n tutkijoille. Hänellä ei vaikuttanut olevan mitään yhteyttä Huananin ruokatoriin. Erhe on johtunut todennäköisesti siitä, että kirjanpitäjä kyllä oli lääkärihoidossa 8.–9. joulukuuta, mutta hoito liittyi hampaanpoistoon.

”Tässä 11 miljoonan ihmisen kaupungissa puolet varhaisista tapauksista liittyy jalkapallokentän kokoiseen ruokatoriin”, uuden tutkimuksen johtaja Michael Worobey sanoi The New York Timesin mukaan.

”On todella vaikeaa selittää leviämisen kaavaa, ellei leviäminen alkanut ruokatorilta.”

Useat koronaviruspandemiaa jäljittävät asiantuntijat pitivät Worobeyn tutkimusryhmän selvitystyötä ansiokkaana. Mutta kysymyksiä ja ristiriitaisuuksia on edelleen paljon.

Esimerkiksi tutkimukset viruksen muuntautumisesta ovat antaneet viitteitä siitä, että potilas nolla olisi saattanut saada tartunnan jo marraskuun puolivälin tienoilla.

Fred Hutchinsonin syöpätutkimuskeskuksen virologi Jesse Bloom on yksi heistä, jotka eivät pidä Worobeyn ryhmän selvitystä riittävänä.

”En ole analyysista eri mieltä”, Bloom sanoi The New York Timesille.

”Mutta en ole sitä mieltä, että dataan pohjautuva näyttö on riittävää osoittamaan varmuudella muuta kuin sen, että Huananin ruokatori on selvästi ollut supertartuttajien kokoontuminen.”