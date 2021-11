Lähes kahden biljoonan dollarin arvoinen lakipaketti laajentaisi yhdysvaltalaisten sosiaaliturvaa. Republikaanit vastustavat uudistusta, ja myös demokraattien rivit ovat rakoilleet.

Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti perjantaiaamuna historiallisesta sosiaaliturva- ja ilmastopaketista. Edustajainhuone hyväksyi Build Back Better Act -nimellä kulkevan lakipaketin täpärästi äänin 220–213.

Kyseessä on yksi presidentti Joe Bidenin hallinnon tärkeimmistä lakipaketeista. The New York Times -lehden mukaan se voi käynnistää laajimman sosiaaliturvan laajennuksen Yhdysvalloissa kuuteen vuosikymmeneen.

Sosiaaliturvan laajentamisen lisäksi uusi laki pureutuu ilmastonmuutoksen hillintään, varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja muihin sosiaalipoliittisiin ohjelmiin.

Bidenin sosiaaliturva- ja ilmastopaketin arvo on noin 1,9 biljoonaa dollaria eli lähes 1,7 biljoonaa euroa, kertoo CNN.

”Nancy, Nancy, Nancy”, puhkesivat edustajainhuoneen demokraatit huutamaan puhemiehelleen Nancy Pelosille, kun edustajainhuone hyväksyi uudistuksen, kertoo CBS News -media.

Edessä on kuitenkin vaikea tie.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen varapuhemies Katherine Clark halasi puhemies Nancy Pelosia sen jälkeen, kun edustajainhuoneen demokraatit olivat hyväksyneet Build Back Better Act -lakipaketin.

Hintava uudistus on herättänyt Yhdysvalloissa voimakkaita tunteita. Edustajainhuoneessa sitä vastaan äänestivät kaikki republikaanit ja yksi demokraatti.

Kun senaatti seuraavaksi äänestää paketista, on jokaisen demokraatin asetuttava tukemaan sitä tai he eivät saavuta enemmistöä.

Jo aiemmin edustajainhuone ja senaatti ovat hyväksyneet Bidenin hallinnon toisen keskeisen uudistuksen, 1,2 biljoonan dollarin infrastruktuuriuudistuksen. Infrastruktuuriuudistusta puolsivat jopa jotkut republikaanit.

Sosiaaliturva- ja ilmastopaketin kohdalla pelkkä äänestyksen järjestäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Äänestäminen siirtyi torstai-illalta perjantaiaamulle, kun edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthy piti ennätyspitkän päätöspuheenvuoron. Edustajainhuoneen enemmistö- ja vähemmistöjohtajat saavat käyttää vapaasti aikaa viimeisiin puheenvuoroihinsa.

McCarthy otti tästä ”taianomaiseksi minuutiksi” kutsutusta päätöspuheenvuorosta kaiken irti: hän puhui yli kahdeksan ja puoli tuntia. Puoli yhdeksän jälkeen illalla alkanut puheenvuoro jatkui aina perjantain pikkutunneille asti.

Edustajainhuoneen republikaanien johtaja Kevin McCarthy piti perjantain vastaisena yönä ennätyspitkän puheen viivästyttääkseen demokraattien äänestystä.

Republikaanit eivät ole ainoa syypää äänestyksen lykkääntymiseen. Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on hienoinen demokraattienemmistö, joten Bidenin ei ole tarvinnut laskea historiallista uudistustaan republikaanien äänien varaan.

Presidentillä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada edes oman puoleensa edustajia tukemaan lakipakettia yhtenä rintamana.

Build Back Better Act ajaa monia demokraattien kauan tavoittelemia asioita, kuten aiempaa pienempiä terveydenhuoltokustannuksia, tuen lisäämistä perheille ja lapsille sekä vihreää siirtymää edistäviä toimia. Maltillisemmilla ja edistyksellisemmillä demokraateilla on silti ollut vaikeuksia löytää yhteisymmärrystä käytännöstä ja kustannuksista.

Nancy Pelosi puhui lehdistötilaisuudessa sen jälkeen, kun edustajainhuone hyväksyi sosiaaliturva- ja ilmastopaketin.

Syksyn aikana äänestystä on lykätty, sillä osa demokraattipuolueen edustajista on toivonut lisäselvityksiä uudistuksen talousvaikutuksista. Myös paketin kokoa on supistettu alkuperäisestä ehdotuksesta.

Kongressin budjettiviraston arvion mukaan lakipaketti lisäisi Yhdysvaltain valtion budjetin alijäämää 367 miljardilla dollarilla seuraavan vuosikymmenen aikana. CNBC:n mukaan arviossa ei kuitenkaan oteta huomioon muuttuneen verolainsäädännön kasvattamia tuloja.