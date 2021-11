Georgian vangittu ex-presidentti Saakašvili on siirretty sotilassairaalaan, lopetti sairaalassa syömälakkonsa

Saakašvili ehti olla syömälakossa 50 päivää.

Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili on siirretty sotilassairaalaan. Asiasta kertoi vangitun Saakašvilin asianajaja.

Saakašvilin lääkäri puolestaan kertoi uutistoimisto AFP:lle, että entinen presidentti lopetti pitkällisen syömälakkonsa heti siirron jälkeen. Lääkärin mukaan Saakašvilin tila oli siirrettäessä hengenvaarallinen ja hänet on viety teho-osastolle.

53-vuotias Saakašvili ehti olla syömälakossa 50 päivää. Aiemmin perjantaina hän sanoi, että lopettaisi lakkonsa, jos hänet siirretään sopivaan hoitopaikkaan.

Lääkärien mukaan Saakašvili ei saanut vankisairaalassa tarvitsemaansa hoitoa.

Georgiassa on järjestetty kymmenientuhansien ihmisten mielenosoituksia, joissa on vaadittu Saakašvilin vapauttamista. Maan hallitus on kieltäytynyt lääkäreiden pyynnöistä siirtää Saakašvili siviilisairaalaan.