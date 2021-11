Mielensoittajat protestoivat perjantai-iltana wisconsinilaisen oikeuden päätöstä vapauttaa Kenoshassa kaksi ihmistä surmannut nuori mies kaikista syytteistä. Yhdysvaltain rikoslain asiantuntijat eivät kuitenkaan pitäneet 18-vuotiaan Kyle Rittenhousen vapauttamista mitenkään yllättävänä.

Rittenhouse ampui kaksi miestä ja haavoitti kolmatta viime vuoden elokuussa Black Lives Matter -mielenosoituksen jälkeen syttyneissä levottomuuksissa Kenoshan kaupungissa Wisconsinissa. Kaikki kolme olivat valkoisia.

Kyle Rittenhouse purskahti itkuun viime viikon keskiviikkona kertoessaan oikeudelle yli vuoden takaisista tapahtumista.

Rittenhousea syytettiin taposta, murhan yrityksestä ja turvallisuuden vaarantamisesta. Valamiehistö hylkäsi kaikki syytteet ja piti ampumisia itsepuolustuksena.

Syyttäjä ei voi valittaa tuomiosta, jossa syytetty on todettu syyttömäksi, koska tätä pidettäisiin uutena syytteenä samasta rikoksesta.

Lue lisää: Kaksi ihmistä Kenoshan protestien yhteydessä Yhdysvalloissa ampunut teinipoika vapautettiin syytteistä

Lue lisää: Biden kehottaa pidättäytymään väkivaltaisuuksista – kaksi ihmistä protesteissa ampuneen nuoren vapauttamisen on pelätty aiheuttavan levottomuuksia

Kenoshan mielenosoitukset alkoivat sen jälkeen, kun kotihälytyksen saanut poliisi oli ampunut 29-vuotiasta mustaa Jacob Blakea pidätyksen yhteydessä seitsemän kertaa. Neljä luotia osui autoonsa pyrkineen ja aiemmin pidätystä vastustaneen Blaken selkään, kolme kylkeen. Blake vammautui vakavasti. Syyttäjä ei nostanut syytteitä poliiseja vastaan.

Kaksi päivää tapauksen jälkeen pidetty mielenosoitus kääntyi väkivaltaiseksi mellakoinniksi.

Tuolloin 17-vuotias Rittenhouse saapui paikalle ostamansa puoliautomaattisen Smith & Wesson M&P 15 -kiväärin kanssa kertomansa mukaan pitämään järjestystä ja antamaan ensiapua.

Ase on versio suosituista AR-15-tyypin kivääristä, joka on jo 1950-luvulla rynnäkkökiväärin pohjalta kehitetty ja kevennetty malli.

Kertatulta automaattilatauksella ampuvan kiväärin metsästys- ja harrastekäyttö on ollut laillista useimmissa Yhdysvaltain osavaltioissa sen jälkeen, kun liittovaltion rynnäkkökiväärikielto kumottiin vuonna 2004.

Puolustusasianajaja Corey Chirafisi esitteli kuvamateriaalia oikeudenkäynnin aikana.

Rittenhouse ampui hieman ennen puoltayötä 36-vuotiasta Joseph Rosenbaumia ja 26-vuotiasta Anthony Huberia keskivartaloon. Molemmat uhrit kuolivat. Heti tämän jälkeen Rittenhouse haavoitti 27-vuotiasta Gaige Grosskreutzia ampumalla tätä käteen.

Puolustuksen mukaan Rosenbaum yritti hyökätä Rittenhousen kimppuun ja riistää tältä aseen. Rittenhouse sanoi omassa todistuslausunnossaan uskoneensa, että Rosenbaum aikoi ampua ihmisiä hänen aseellaan. Huberin taas kerrottiin heittäneen Rittenhousea skeittilaudalla. Grozzkreutzilla taas oli mukanaan pistooli, jolla hän puolustuksen mukaan yritti ampua Rittenhousen.

Uutiskanava CNN:n haastattelemat rikosoikeuden asiantuntijat löytävät vapauttavan päätöksen syntyyn useita keskeisiä syitä.

Ensinnäkin puolustuksen vetoaminen itsepuolustukseen käänsi todistustaakan syyttäjälle, joka ei kyennyt osoittamaan Rittenhousen provosoineen ketään.

”Valamiehistö katsoi pari päivää ennen päätöstä videot tapahtumista otos otokselta”, kertoo puolustusasianajaja Sara Azari CNN:lle.

”He etsivät jotain, joka olisi osoittanut Kylen yllyttäneen uhkaajia. Ja nähdäkseen, oliko hänen reagointinsa uhkaan hätävarjelun liioittelua. Ja he päätyivät samaan lopputulokseen kuin puolustus, eli että ei ollut.”

Toisekseen syyttäjä yritti asiantuntijoiden mukaan esittää Rittenhousen holtittomana ampujana.

”Kyle Rittenhousen esittäminen aktiivisena ammuskelijana ei kestänyt”, entinen liittovaltion syyttäjä Elie Honig kommentoi CNN:lle.

”Puolustus pystyi näyttämään, että tässä hän kävelee kaduilla eikä ammu ympäriinsä. Hän ampui vain ihmisiä, jotka kävivät hänen kimppuunsa.”

Kolmanneksi tärkeitä olivat myös valamiehistölle annetut ohjeet, arvioi CNN:n oikeustoimittaja Laura Coates. Hänen mukaansa ohjeet neuvoivat juryn jäseniä katsomaan tapahtumia 17-vuotiaan ampujan näkökulmasta, ei jälkiviisauden tai yleisen mielipiteen valossa.

Rittenhousen puolustusasianajajan Mark Richardsin mukaan ratkaisevaa oli kuitenkin syytetyn oma todistus. Rittenhouse onnistui vakuuttamaan valamiehet siitä, että hänen ampumansa kolmikko oli samaa koplaa ja että myös skeittilaudalla heittänyt Huber tavoitteli hänen asettaan.

Richardsin mukaan puolustus päätti syytetyn kuulemisesta koottuaan ensin kaksi omaa koevalamiehistöä. Toiselle Rittenhouse ei todistanut, toiselle hän puhui.

”Lopputulos oli olennaisesti parempi, kun hän todisti”, Richard sanoi.

” Puolustusasianajajan mukaan ratkaisevaa oli syytetyn oma todistus.

Perimmäistä kysymystä aseen tuomisesta mielenosoitukseen tai mellakkaan Kenoshan oikeus ei siis käsitellyt, koska siinä ei ollut mitään laitonta. Puolustus tosin yritti oikeudenkäynnin alussa väittää, ettei Rittenhousella ollut alaikäisenä aseenkanto-oikeutta.

Tuomarin mukaan oikeus oli, sillä aseen 16 tuuman piippu on riittävän pitkä. Paikallinen laki sallii pitkäpiippuisten metsästysaseiden käytön myös alle 18-vuotiaille, vaikka pistoolit heiltä onkin kielletty.

Lisäksi Wisconsinin laki sallii aseen tappavan käytön, jos kansalaisella on perusteltu syy olettaa oman henkensä tai terveytensä olevan vakavassa vaarassa.

”Wisconsinin itsepuolustussäännöt ovat aika lailla Yhdysvaltain valtavirtaa”, arvioi Wisconsinin yliopiston oikeustieteen professori Cecelia Klingele The New York Timesille.

”Monissa osavaltioissa väkivaltaan yllyttäjä tai muuten laittomasti käyttäytyvä menettää itsepuolustusoikeutensa. Wisconsinissa oikeutta ei menetä, jos muita järkeviä keinoja välttää omaa kuolemaa tai vakavaa ruumiinvammaa ei ole.”

Monissa osavaltioissa aseenkäyttöoikeus on Wisconsinia laajempi. Florida nimittäin hyväksyi ankaran kiistelyn jälkeen vuonna 2005 niin sanotun pidä puolesi -lain (stand your ground). Sittemmin vastaava laki on hyväksytty The New York Timesin mukaan ainakin 30 osavaltiossa. Lait laajentavat itsepuolustuksen käsitettä melkoisesti.

Wisconsinissa erityistä pidä puolesi -lakia ei ole säädetty. Kenoshan tuomiota pidettiin tuoreeltaan ennakkotapauksena siitä, kuinka laajasti itsepuolustusta voidaan tulkita ilman sitä erityisesti laajentavaa lainsäädäntöä.

”Tämä tapaus lähettää viestin, että ammu ensin ja kysele sitten”, Pohjois-Carolinan Wake Forest -yliopiston rikosoikeusohjelman johtaja Kamil Chavis kommentoi The New York Timesille.

Oikaisu 20.11. kello 14:25: Jutun toisessa kuvatekstissä väitettiin aluksi Kyle Rittenhausen purskahtaneen itkuun tuomion kuultuaan. Kuva on otettu 10.11. Rittenhausen kertoessa ampumisyön tapahtumista oikeudelle.

Lue myös: Kolme väkivallan päivää nosti Kenoshan otsikoihin kaikkialla maailmassa – HS vieraili pikkukaupungissa, josta tuli Yhdysvaltojen jakautumisen symboli