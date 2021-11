Kansainvälinen rikostuomioistuin on pyrkinyt selvittämään, onko huumesodan aikana syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja onko poliisi tappanut jopa kymmeniä tuhansia siviilejä.

Hollannin Haagissa sijaitseva kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on keskeyttänyt väliaikaisesti tutkintansa Filippiinien huumeiden vastaisesta sodasta. Väliaikainen keskeytys tehtiin Filippiinien Hollannin-suurlähettilään Eduardo Malayan pyynnöstä.

Filippiinien huumesota on maan presidentti Rodrigo Duterten huumeiden käyttäjien ja huumekauppiaiden vastainen kampanja.

Tuomioistuin on pyrkinyt selvittämään, onko huumesodan aikana syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja onko poliisi tappanut jopa kymmeniä tuhansia siviilejä. Tutkinnan kohteena ovat vuodet 2011–2019.

Presidentti Duterte on tullut tunnetuksi kovista otteistaan huumeiden käyttäjiä ja huumeiden myyjiä vastaan. Hänet valittiin presidentiksi vuonna 2016, jolloin hän lupasi päästä eroon maan huumeongelmista. Hän antoi poliisille muun muassa suoran käskyn surmata huumausainerikoksista epäiltyjä, jos poliisi koki henkensä olevan vaarassa.

Hallinnon tilastojen mukaan operaatiossa on kuollut heinäkuun 2016 jälkeen yli 6 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvioineet, että lukema on tätä paljon suurempi. Järjestöjen mukaan sodassa on kuollut tuhansia ihmisiä, joista moni on ollut köyhiä tai pikkurikollisia.

Filippiinit erosi tuomioistuimen jäsenyydestä vuonna 2019, koska tuomioistuin oli avannut alustavan selvityksen Duterten toimista. Aiemmin on kuitenkin arvioitu, että tutkinta on mahdollista ajanjaksolta, jolloin Filippiinit oli tuomioistuimen jäsen.

Filippiinien kanta on yhä, että kansainvälisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa maassa. Maa erosi tuomioistuimen jäsenyydestä vuonna 2019.