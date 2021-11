Yhdysvallat on kertonut Venäjän sijoittaneen Ukrainan rajan läheisyyteen 100 000 sotilasta ja pitävänsä asiaa huolestuttavana.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kommentoi sunnuntaina Venäjän televisiossa kova­sanaisesti Yhdysvaltojen huolta Ukrainan sodan pahenevasta tilanteesta.

Peskovin mukaan Yhdysvaltojen puheet ovat pelkkää ”keinotekoista hysterian lietsomista”.

”Ne [Yhdysvallat], jotka ovat tuoneet omia aseistettuja joukkojaan, syyttävät nyt meitä epätavallisesta sotilaallisesta toiminnasta omalla alueellamme.”

Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa on viime viikosta lähtien esitetty huolta Venäjän armeijan joukkojen lisäämisestä Ukrainan lähellä. Yhdysvaltojen johto kuvaili uusia väitettyjä sotilastoimia epätavallisiksi ja hyvin huolestuttaviksi.

Yhdysvallat on kertonut Venäjällä olevan Ukrainan rajan läheisyydessä 100 000 sotilasta. Ukrainan ulkoministeriö on puolestaan kertonut maansa ympärillä olevien venäläisten joukkojen suuruuden olevan noin 90 000 sotilasta.

Presidentti Putin syytti jo torstaina länsimaista Ukrainan konfliktin ”yllyttämisestä” esimerkiksi maan lähistöllä pidetyillä sotilasharjoituksilla.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ei lauantaina sanonut suoraan, uskooko maan tiedustelupalvelu Putinin suunnittelevan isompaa invaasiota Ukrainaan.

”Emme tiedä, mitä presidentti Putin aikoo. Mutta tiedämme, mitä aiemmin on tapahtunut.”

Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen vuonna 2014. Sen jälkeen Ukrainassa on sodittu maan armeijan ja Venäjän-mielisten separatistien välillä.

Ukrainalaissotilas harjoittelemassa Venäjän miehittämän Krimin niemimaan rajan tuntumassa 17. marraskuuta.

Ukrainan ja länsimaiden mukaan Venäjä on tukenut separatisteja taisteluissa lähettämällä maahan omia sotilaitaan. Venäjä on kiistänyt asian. Miehityksessä ja sen jälkimainingeissa olleissa selkkauksissa on kuollut yli 13 000 ihmistä.

Tämän vuoden keväällä Venäjän kerrottiin siirtäneen ainakin kymmeniä­tuhansia sotilaitaan Ukrainan rajalle. Yhdysvaltojen ja Ukrainan mukaan Venäjä veti näistä joukoista vain osan myöhemmin takaisin.