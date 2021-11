Taleban kielsi esittämästä televisiossa sarjoja, joissa on naisnäyttelijöitä

Ohjeistus on Taleban-hallituksen ”hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriön” luoma.

Afganistania hallitseva ääri-islamistinen Taleban-järjestö on antanut maan televisiokanaville uuden ohjeistuksen. Sen mukaan kanavilla ei saa enää esittää draamasarjoja tai saippuaoopperoita, joissa esiintyy naisnäyttelijöitä.

Ohjeistus on Taleban-hallituksen ”hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriön” luoma. Sen mukaan naispuolisten tv-toimittajien täytyy myös pukeutua hijab-asuihin kameroiden edessä. Lisäksi kanavien ei tule esittää elokuvia tai ohjelmia, joissa näytetään profeetta Muhammedia tai muita kunnioitettuja hahmoja, tai joiden ylipäätään katsotaan olevan islamin tai Afganistanin arvojen vastaisia.

Ministeriön edustaja Hakif Mohajir kertoi uutistoimisto AFP:lle, että kyse ei ole säännöistä vaan ”uskonnollisesta linjauksesta”.

Kun Taleban viimeksi hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001, maassa ei ollut tv-kanavia tai juuri muutakaan mediaa. Television katselu oli kielletty rangaistusten uhalla. Maassa oli vain yksi islamilaista ohjelmaa ja propagandaa esittänyt radioasema.

Länsimaiden kaadettua Taleban-hallinnon 2001 maahan alkoi nopeasti syntyä itsenäisiä televisiokanavia ja radioasemia. 20 vuoden aikana Afganistanin tv-kanavilla esitettiin monenlaisia ohjelmia laulukisoista musiikkivideoihin sekä turkkilaisiin ja intialaisiin saippuaoopperoihin.

Tämän vuoden elokuussa uudelleen valtaan noussut Taleban-liike on vakuutellut muuttuneensa aiempaa paljon maltillisemmaksi. Heti aluksi se lupasi, että tyttöjen koulunkäynti ja naisten työssäkäynti saisi jatkua ja ettei järjestö ryhtyisi rajoittamaan median toimintaa.

Lupauksista huolimatta viime kuukausina on uutisoitu, kuinka esimerkiksi naisten yliopisto-opiskelu onnistuu vain yksityisissä yliopistoissa ja ainoastaan luokkatiloissa, joissa on pelkkiä naisia. Afganistanilaisia toimittajia on myös pahoinpidelty ja vainottu.