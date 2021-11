Maa aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuussa. Kymmenen päivää kestävän sulkutilan aikana kotoa saa poistua vain hyväksytystä syystä.

Itävallan koronarajoitukset tiukentuvat tänään. Koronasulku laajenee myös heihin, jotka ovat ottaneet koronarokotukset tai sairastaneet koronataudin.

Jo aiemmin sulku koski rokottamattomia. Sulku kestää aluksi kymmenen päivää ja se merkitsee, että kotoa saa poistua vain hyvästä syystä, kuten työpaikalle, välttämättömille kauppa-asioille tai lähiliikuntaan. Maassa suositellaan etätöihin jäämistä.

Monet kaupat ovat kiinni ja esimerkiksi kulttuuritapahtumat perutaan. Koululaisia kehotetaan jäämään kotiin, mikäli vain mahdollista.

Koronasulkua arvioidaan uudelleen kymmenen päivän päästä. Sitä voidaan tarvittaessa jatkaa toiset kymmenen päivää.

Maa aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuun alusta lähtien. Itävallassa on nyt voimassa EU:n tiukimmat koronatoimet.

Maassa on rekisteröity epidemian aikana yli miljoona koronatautitapausta ja lähes 12 000 koronatautiin liitettyä kuolemaa. Täysin rokotettuja on väestöstä noin 65 prosenttia. Maan sairaaloiden kantokyky on uhattuna.

Viime perjantaina raportoitiin lähes 16 000 uudesta tautitapauksesta. Itävallassa on noin yhdeksän miljoonaa asukasta.