Ravintolan pöydässä Kampin kauppakeskuksen jouluvaloja vasten istuu nainen, jonka katse pureutuu syvälle.

Puhuessaan hän katsoo silmiin ilmekään värähtämättä. Ilme on vakava, vaikka viime aikoina Nadia Muradilla on ollut aihetta jos ei iloon, niin ainakin tyytyväisyyteen.

Murad, 28, on maailman tunnetuin Irakin jesidi­vähemmistön edustaja. Hänet tunnetaan ihmisoikeus­aktivistina, joka palkittiin vuonna 2018 Nobelin rauhan­palkinnolla.

Murad on myös yksi niistä jesideistä, jotka viime vuosikymmenellä joutuivat äärimmäisen julman ja vakavan ihmisoikeus­loukkauksen uhreiksi.

Vuonna 2014 terroristijärjestö Isis sieppasi 19-vuotiaan Muradin ja tuhansia muita jesidejä kotikylistään Irakin pohjoisosista.

Isisin tietoisena tarkoituksena oli orjuuttaa ja tuhota jesidit, kurdikansaan kuuluva uskonnollinen vähemmistö. Isis oli leimannut heidät vääräuskoisiksi.

Miehet, jotka eivät suostuneet kääntymään muslimeiksi, ammuttiin ja haudattiin joukko­hautoihin. Poikalapset siepattiin ja pakotettiin Isisin sotilaiksi. Tytöistä ja naisista tehtiin koti- ja seksiorjia.

Kochossa Irakissa joukkohaudasta löydetyille jesideille järjestettiin hautajais­tilaisuus helmikuussa 2021.

Murad kiersi ”omistajalta” toiselle, kunnes onnistui pakenemaan Isisin kynsistä. Hän oli onnekas, sillä painajainen kesti vain kuukauden. Myöhemmin hän sai turvapaikan Saksasta.

Tämän jälkeen Muradista on tullut jesidien kärsimyksen kasvot. Vuosien ajan hän on kampanjoinut asian puolesta ja pyrkinyt saamaan Isis-järjestön jäseniä oikeuteen rikoksista, joita YK kutsuu kansanmurhaksi.

Kun HS haastatteli Muradia Saksassa kolme vuotta sitten, ainuttakaan kansan­murhaan osallistunutta ei ollut joutunut syytteeseen saati tuomittu missään.

Muradin vieraillessa ensimmäistä kertaa Suomessa viime viikolla tilanne on erilainen.

Juuri se on syy Muradin lievään tyytyväisyyteen.

Lokakuun lopussa saksalainen oikeus langetti tuomion 30-vuotiaalle saksalaiselle ”Isis-vaimolle”. Kyseessä oli jo viides Isisin jäsenelle annettu tuomio Saksassa.

Irakiin lähtenyt ja myöhemmin Saksaan palannut nainen sai kymmenen vuoden vankeus­tuomion osallisuudestaan viisivuotiaan jesiditytön orjuuttamiseen, pahoinpitelyyn ja tappoon.

”Nämä tuomiot ovat hyvin merkityksellisiä, kun ottaa huomioon Saksan omankin historian juutalaisiin liittyen”, Murad lausuu helsinkiläisen hotellin ravintolassa.

Takana on kolme kiireistä päivää, joiden aikana hän on tavannut muun muassa pääministeri Sanna Marinin ja ulkoministeri Pekka Haaviston.

”On tärkeää, että Saksa näyttää esimerkkiä muille maille ja osoittaa, että heidän omat kansalaisensa voivat joutua vastuuseen teoistaan. Rankaisemattomuus ei ole ratkaisu.”

Syksyn kohuttu oikeustapaus tulee Muradia lähelle myös henkilö­kohtaisesti. Tuomio koski jesidityttöä, joka oli äitinsä kanssa viety orjaksi saksalais-irakilaiseen Isis-perheeseen. Tyttö kahlittiin polttavaan auringon­paisteeseen ilman ruokaa ja vettä, ja hän kuoli.

Tytön äiti, joka on yhä elossa, on Muradin serkku.

Oikeudenkäynti on saanut huomiota siitäkin syystä, että oikeudessa uhrien asiaa ajaa maailmankuulu ihmisoikeus­juristi Amal Clooney. Clooney, jonka aviomies on tunnettu Hollywood-näyttelijä George Clooney, on mukana myös Muradin perustamassa Nadia’s Initiative -hankkeessa. Hanke pyrkii auttamaan kansamurhien ja seksuaalisen väkivallan uhreja.

Näyttelijä George Clooney ja ihmisoikeusjuristi Amal Clooney.

Saksassa asioita ei ole suinkaan vielä käsitelty loppuun. Tiistaina 30. marraskuuta oikeuden odotetaan antavan tuomio jesiditytön kuolemaan johtaneen tapauksen pääepäillylle, irakilais­taustaiselle saksalais­miehelle.

On mahdollista, että tapauksesta tulee historiallinen, ensimmäinen Isisin sotarikoksiin kytkeytyvä kansanmurha­tuomio.

”On tärkeää, että serkkuni saa tuntea, että oikeus toteutuu hänen kohdallaan. Hän kokee sen jonkinlaisena parantumisena. Että hän voi ihmisenä jatkaa eteenpäin elämässään.”

Helppoa se ei tule olemaan. Serkun aviomies oli kadoksissa pitkään, kunnes hänen ruumiinsa löydettiin joukkohaudasta Irakin Kochossa, joka on myös Muradin kotikylä. Vanhempi poika on yhä kateissa. Lisäksi serkku sai orjuuttamisen aikana vammoja, joita kantaa lopun elämänsä.

Murad toivoo, että Saksan Isis-tuomiot olisivat vasta alkua.

”Monissa maissa, myös länsimaissa, on vielä satoja Isis-taistelijoita, jotka ovat tehneet rikoksia naisia ja muita vastaan”, hän sanoo.

Suomesta lähti Irakiin ja Syyriaan vierastaistelijoiksi suojelu­poliisin arvion mukaan noin 80 ihmistä. Kymmeniä heistä on palannut takaisin Suomeen. Suomen viranomaiset ovat myös auttaneet lapsia palaamaan takaisin.

Suojelupoliisi on tutkinut kaikkien palanneiden aikuisten kytköksiä rikoksiin, mutta toistaiseksi ainuttakaan Isisin riveissä ollutta suomalaista vastaan ei ole nostettu syytteitä.

Mitä Murad tuumii tästä?

”Keskustelin asiasta ulkoministerinne kanssa. Tiedämme, että Suomen kansalaisia liittyi Isisiin ja että mukana oli myös äitejä. Tärkeintä on, että asiat tutkitaan, rikokset tunnistetaan ja syylliset joutuvat vastuuseen riippumatta siitä, keitä he ovat.”

Murad sanoo, ettei hän itse orjuudessa ollessaan tavannut länsi­maalaisia Isisin jäseniä. Hänen orjuuttajansa olivat irakilaisia.

Muradin kauhunhetkistä Isisin kynsissä on kulunut jo seitsemän vuotta. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Vuonna 2019 kurdijoukot länsiliittouman tukemana kukistivat Isisin kalifaatin. Sodan jäljiltä kymmeniä­tuhansia Isisin jäseniä jäi virumaan pakolais- ja vankileireille Syyrian koillisosiin.

Näistä leireistä on Suomessakin uutisoitu kohtalaisen paljon. Leireillä yhä oleviin pariin­kymmeneen suomalaiseen kohdistuu suuri mielen­kiinto.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että Irakin Kurdistanissa kymmenettuhannet jesidit eivät ole vieläkään päässeet palaamaan kotikyliinsä vaan joutuvat elämään pakolais­leireillä.

Tytöt kävelivät kouluun ensimmäisenä koulupäivänä jesidien pakolaisleirillä Shariassa lähellä Dahukia Irakin pohjoisosissa marraskuun alussa.

Tähän syynä ovat pääasiassa Kurdistanin aluehallinnon ja Irakin Bagdadissa sijaitsevan hallituksen väliset poliittiset kiistat. Sinjar-vuorta ympäröivä alue on noin puoli­miljoonaisen jesidikansan kotiseutu, ja siellä valtaa pitää nyt Irakin armeija.

Murad kiteyttää tilanteen lakoniseen toteamukseen.

”Ihmiset, jotka joutuivat kansanmurhan uhreiksi, eivät voi palata koteihinsa poliittisten kiistojen vuoksi.”

Vaikka suuri osa maailmasta on jo unohtanut viime vuosikymmentä leimanneen Irakin ja Syyrian sodan, jesidien kärsimys jatkuu, Murad sanoo.

Hän sanoo toivovansa, että länsihallitukset ottavat asian huomioon, kun ohjaavat apua Irakin jälleen­rakentamiseen.

”Mihin se raha on mennyt, ja miksei se ole auttanut jesidejä?”

Yksi oire kansainvälisen yhteisön epäonnistumisesta on Muradin mukaan turvapaikan­hakijoiden joukko, joka pyrkii Valko-Venäjän kautta Euroopan unioniin. EU:n mukaan Valko-Venäjä yhdessä Venäjän kanssa on tehnyt siirtolaisista aseen EU:ta vastaan.

Murad sanoo, että pyrkijöiden joukossa on satoja jesidejä, myös naisia ja lapsia. Heitä, jotka vuosikausien jälkeen eivät enää jaksa elää leireillä omassa maassaan vaan etsivät parempia mahdollisuuksia.

”On hyvin surullista, että he vaarantavat elämänsä jälleen kerran. Ihmissala­kuljettajat yrittävät hyötyä heidän haavoittuvaisuudestaan”, Murad sanoo.

”Tämä kaikki oli ennalta arvattavissa.”

