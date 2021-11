Aljaksandr Lukašenkan mukaan Valko-Venäjä ei havittele yhteenottoa Puolan kanssa, mutta EU:n pitää hänen mukaansa ottaa vastaan siirtolaisia.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka ilmoitti maanantaina, että maa haluaa EU:n ottavan vastaan 2 000 siirtolaista. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

”Meidän pitäisi vaatia, että saksalaiset ottavat heidät vastaan.”

Saksan hallituksen tiedottaja sanoi maanantaina iltapäivällä, ettei maa hyväksy Valko-Venäjän ehdotusta.

”Ajatus siitä, että olisi olemassa humanitaarinen käytävä Saksaan näille 2 000 siirtolaiselle, ei ole hyväksyttävä Saksalle eikä EU:lle.”

EU ei ole Lukašenkan mukaan ollut yhteydessä 2 000 siirtolaisen kohtalosta. Hän kertoi odottavansa EU:n vastausta mutta sanoi, ettei unionista ole oltu yhteydessä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin lupauksista huolimatta.

Valko-Venäjän ehdotuksen mukaan maa palauttaisi noin 5 000 siirtolaista kotimaihinsa ja EU ottaisi vastaan 2 000 siirtolaista. Maa on Lukašenkan mukaan valmistelemassa toista lentoa, jolla ihmisiä kuljetettaisiin takaisin heidän kotimaihinsa kuun lopussa.

Lukašenka sanoi valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan myös, ettei maa halua yhteenottoa Puolan kanssa mutta varoitti samalla sodan mahdollisuudesta.

”Meidän täytyy saada tämä asia selväksi puolalaisille, jokaiselle puolalaiselle, ja näyttää, ettemme ole barbaareja, ettemme halua yhteenottoa. Emme tarvitse sitä. Ymmärrämme, että jos menemme liian pitkälle, sota on väistämätön.”

Siihen päätyminen olisi kuitenkin presidentin mukaan katastrofi.

”Ymmärrämme tämän täydellisen hyvin. Emme halua minkäänlaista [tilanteen] leimahdusta.”

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi sunnuntaina, että rajakriisi voi olla merkki ”jostain paljon pahemmasta”. Samalla hän kertoi, että Valko-Venäjän raja­viran­omaiset jatkoivat siirtolaisten kuljetuksia maiden rajalle.

Puola on aiemmin kertonut, että se on valmis katkaisemaan maiden välisen rautatie­yhteyden, jos tilanne rajalla ei parane. Lukašenka vastasi uhkaukseen, että kyseisessä tilanteessa junat voitaisiin ohjata itä-Ukrainan konfliktialueen lävitse.

Puolan hallituksen tiedottaja sanoi maanantaina, että katkon mahdollisuus on pöydällä mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

”Rajanylityspaikkojen sulkeminen on aina kaksiteräinen miekka. Sillä olisi myös meille negatiivisia taloudellisia vaikutuksia.”

Myös Liettuan rajaviranomaiset ovat kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat jatkaneet siirtolaisten tuomista rajalle.

Noin 70:tä ihmistä estettiin pääsemästä Liettuaan ja kaksi ukrainalaista pidätettiin, sillä heidän epäillään olleen raja-alueella siirtolaisia vastassa. Ukrainalaisten tarkoituksena epäillään olleen siirtolaisten kuljettaminen EU:hun.

EU on syyttänyt Valko-Venäjää ihmisten käyttämisestä osana hybridioperaatiota, jossa maa on luvannut siirtolaisille pääsyn blokin alueelle. Valko-Venäjä on kiistänyt väitteet.