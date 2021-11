Kolmatta kertaa jaetun International Gender Equality Prizen sai tänä vuonna We Will Stop Femicide Platform. Palkinnon luovutti sen edustajille pääministeri Sanna Marin.

We Will Stop Femicide Platform -järjestön edustajat Gülsüm Önal ja Fidan Ataselim vastaanottivat Suomen hallituksen tasa-arvopalkinnon Tampereella 22. marraskuuta.

Suomen hallituksen tasa-arvopalkinto International Gender Equality Prize (IGEP) myönnettiin maanantaina turkkilaiselle We Will Stop Femicide Platform -järjestölle.

Palkinto jaetaan henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Vuonna 2021 palkintosumma on 300 000 euroa.

Palkinnon luovutti Tampereella pääministeri Sanna Marin (sd), ja sen ottivat vastaan We Will Stop Femiciden pääedustaja Gülsüm Önal ja pääsihteeri Fidan Ataselim.

Vuonna 2010 perustettu We Will Stop Femicide Platform työskentelee naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Järjestö muun muassa tarjoaa oikeudellista apua, ylläpitää kriisipuhelinta ja ajaa muutoksia lainsäädäntöön.

Lähisuhdeväkivalta on Turkissa yleistä. Maaliskuussa maa erosi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa ja syrjintää torjuvasta Istanbulin sopimuksesta.

Lue lisää: Turkki on eronnut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvasta Istanbulin sopimuksesta – Järjestö: Maassa murhattiin viime vuonna 300 naista

Väkivaltaan syyllistyneiden rangaistusten lieventäminen on kuitenkin käynyt We Will Stop Femicide Platformin toiminnan ansiosta entistä vaikeammaksi, ja useammista tapauksista on seurannut tuomioita.

IGEP-palkinto perustettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Sen saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Tänä vuonna ehdotuksia tuli noin 400.

Ehdotukset käy läpi kansainvälinen palkintolautakunta, jota johtaa Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja, entinen peruspalvelu- ja tasa-arvoministeri Eva Biaudet (r).

Palkintolautakunnan ehdotuksen pohjalta lopullisen päätöksen saajasta tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Ensimmäinen palkinto myönnettiin maaliskuussa 2018 Saksan liittokanslerille Angela Merkelille.

Palkittaessa yhtä henkilöä palkintosumma suunnataan hänen nimeämälleen avustuskohteelle. Merkel valitsi saajaksi naisten ja lasten oikeuksia edistävän nigeriläisen järjestön.

Vuonna 2019 palkinto annettiin naisten oikeuksia kansainvälisesti ajavalle Equality Now -järjestölle. Palkintoraha suunnattiin järjestön kampanjointiin tasa-arvoisen perhelainsäädännön puolesta.

Lue lisää: Suomi myönsi 150 000 euron arvoisen upouuden tasa-arvopalkinnon Angela Merkelille – Sipilä: ”Hän on tytöille ja naisille esikuva ja lasikattojen murtaja”