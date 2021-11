Yhdysvaltain viranomaiset ovat CNN:n mukaan käyneet myös eurooppalaisten liittolaistensa kanssa keskusteluja uuden Venäjään kohdistuvan pakotepaketin kokoamisesta, mikäli Venäjä todella hyökkäisi Ukrainan alueelle.

Yhdysvallat harkitsee sotilaallisten neuvonantajien ja aseistuksen lähettämistä Ukrainaan, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN lähteisiinsä perustuen. Uutiskanavan mukaan maan hallinnossa pelätään Venäjän suunnittelevan uutta operaatiota Ukrainan ja Venäjän välisellä rajalla.

Yhdysvallat on aikaisemmin kertonut Venäjällä olevan Ukrainan rajan läheisyydessä 100 000 sotilasta ja sanonut seuraavansa tilannetta huolestuneena.

CNN:n mukaan Ukrainaan lähetettäväksi harkitaan muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia sekä kranaatinheittimiä, mahdollisesti jopa Stinger-ilmatorjuntaohjuksia.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on myös pohtinut mahdollisuutta lähettää Ukrainaan Afganistanin operaation päätyttyä vähälle käytölle jäänyttä kalustoa, esimerkiksi Mi-17-helikoptereita.

Marraskuun alussa Ukrainan rajan läheisyydestä otettu satelliittikuva paljastaa, että alueelle on siirretty huomattavat määrät venäläistä kalustoa.

Yhdysvaltain hallinnon huolena on, että aseiden lähettäminen Ukrainaan provosoisi Venäjää ja heikentäisi turvallisuustilannetta Ukrainan rajalla entisestään.

Esimerkiksi eläkkeellä oleva everstiluutnantti Cedric Leighton kommentoi CNN:lle, että Javelin-panssarintorjuntaohjukset "ovat melko tehokkaita T-80-panssarivaunuja vastaan, joita venäläiset todella käyttävät".

Hänen mukaansa kaikessa Ukrainalle annettavassa lisäavussa on vaarana, että se "kiristää jännitteitä" Moskovan kanssa.

Maan viranomaiset ovat CNN:n mukaan samanaikaisesti käyneet myös eurooppalaisten liittolaistensa kanssa keskusteluja uuden Venäjään kohdistuvan pakotepaketin kokoamisesta, mikäli Venäjä todella hyökkäisi Ukrainan alueelle.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki vahvisti maanantaina medialle, että maan hallinto on huolestunut Ukrainan tilanteesta ja sillä on ”viime viikkoina ollut laajaa vuorovaikutusta eurooppalaisten liittolaisten ja kumppaneiden, Ukraina mukaan lukien, kanssa”. Psakin mukaan myös Venäjän viranomaisten kanssa on käyty keskusteluja Ukrainan tilanteesta.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley puhui myös maanantaina puhelimitse Ukrainan asevoimien ylipäällikön Valeri Zaluzhnyn kanssa.

Marraskuun alkupuoliskolla Yhdysvallat varoitti Venäjää tekemästä ”vakavia virheitä” Ukrainan rajalla.

”Meillä ei ole selvyyttä Venäjän aikeista, mutta tiedämme kyllä, millaisia pelejä Venäjä pelaa”, Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken totesi tuolloin.

”Olemme huolissamme siitä, että Venäjä saattaa tehdä vakavan virheen yrittäessään toistaa vuoden 2014 tapahtumat kootessaan joukkoja rajalle ja siirtyessään suvereenin Ukrainan alueelle. Venäjä väitti valheellisesti, että sitä oli provosoitu.”