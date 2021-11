Tanska pyysi kyseenalaista ja tavoitteissaan epäonnistunutta 1950-luvun kokeilua virallisesti anteeksi vasta viime vuonna.

Vuonna 1951 Tanska toteutti kokeilun, jossa 21 grönlantilaislasta vietiin Tanskaan koulutettaviksi. Heistä oli tarkoitus tehdä tanskaa puhuvaa eliittiä, joka toimisi sillanrakentajana Grönlannin ja Tanskan välillä.

Hanke kuitenkin epäonnistui ja perheistään erotetut lapset kärsivät siitä pahoin.

Kuusi näistä lapsista, jotka ovat tänä vuonna 75–78-vuotiaita, vaativat nyt noin 33 600 euron suuruisia korvauksia Tanskan valtiolta. Asiasta uutisoivat esimerkiksi BBC, Tanskan yleisradioyhtiö DR ja Politiken-lehti.

Kokeilun taustalla oli tanskalaisen TV2:sen mukaan halu modernisoida Grönlanti toisen maailmansodan jälkeen. Tanskan kieli nähtiin siinä olennaisena.

Hankkeen toteuttivat Tanskan viranomaisten kanssa Punainen risti ja Pelastakaa lapset -järjestö. Mukaan haluttiin 6–10-vuotiaita lapsia.

”Viranomaiset lähettivät sähkeitä grönlantilaisten rannikkokaupunkien papeille ja rehtoreille. Heitä pyydettiin etsimään paikkakunnilta lahjakkaita lapsia – heidän tuli olla älykkäitä, jotta oppisivat tanskaa nopeasti”, yksi kokeilun lapsista Helene Thiesen kertoi BBC:lle.

Epäonnistuneesta kokeilusta kertova elokuva ”Koe” (2010) kertoo lastenkodista, johon Grönlantiin palanneet lapset sijoitetaan.

Perheiden suostumus osallistumiseen oli kyseenalainen. Köyhiä perheitä painostettiin antamaan lapsensa Tanskaan vietäväksi, jotta lapset saisivat hyvän koulutuksen ja oppisivat tanskaa.

Thiesen muistaa äitinsä ensin kieltäytyneen, kun kaksi tanskalaismiestä tuli pyytämään häntä mukaan kokeiluun.

”Äitini sanoi heille kahdesti ’ei’. He kuitenkin jatkoivat painostamista ja sanoivat, että meidän mielestämme sinun pitäisi lähettää Helene Tanskaan. Kyse on vain puolesta vuodesta ja hän saa mahdollisuuden loistavaan tulevaisuuteen”, Thiesen kuvaili BBC:lle.

Toinen kokeiluun valittu lapsi Kristine Heinesen oli vuonna 1951 vain 5-vuotias. Hän muistaa lähdön tuntuneen ensin jännittävältä.

”Luulin, että olin lähdössä lomalle, mutta kun päädyimme yhä kauemmaksi, minulle valkeni etten palaa takaisin”, Heinesen kertoo DR:lle.

Lapsista 16 palasi lopulta Grönlantiin vuoden tai kahden vuoden jälkeen. He olivat unohtaneet grönlannin kielen, joka kuuluu inuittikieliin. Suhde perheisiin oli katkennut.

Noin puolella lapsista oli Politikenin mukaan myöhemmin päihde- ja mielenterveysongelmia, yli puolet kuoli alle 70-vuotiaana ja vain kuusi vietti loppuelämänsä Grönlannissa. Lastenkotiin päätyneistä harva kouluttautui.

Tanskan hallinto pahoitteli kokeilua viime vuonna virallisesti vuosikymmenten vaatimusten jälkeen.

”Emme voi muuttaa menneisyyttä. Voimme kuitenkin kantaa vastuuta ja pyytää anteeksi heiltä, jotka petimme”, pääministeri Mette Frederiksen sanoi joulukuussa 2020 TV2:n mukaan.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen antoi virallisen anteeksipyynnön kokeilusta joulukuussa 2020. Kuvassa Frederiksen marraskuussa 2020.

Kokeen lapsista on hengissä vielä kuusi, ja he vaativat nyt Tanskan valtiolta korvauksia. He jättivät pääministerin toimistoon eilen haasteen.

"Koelapsia” edustavan asianajajan mukaan hanke rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa eli oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.

Mikäli Tanskan valtio ei maksa heille kullekin noin 33 600 euron suuruisia korvauksia, he ovat valmiita ajamaan asiaansa oikeudessa. Valtiolla on kaksi viikkoa aikaa vastata, suostutaanko vaatimukseen.

Sosiaaliministeri Astrid Krag tarjui Politikenin mukaan viime toukokuussa monien asiantuntijoiden suosittelemat korvaukset kokeilussa mukana olleille.