Bryssel

Valonumerot ilmestyvät Brysselin kaupungintalon julkisivuun keskusaukiolla Grand-Placella, ja väkijoukko alkaa laskea mukana.

”Viisi–neljä–kolme–kaksi–yksi...”

Aukiolla olevaan joulukuuseen syttyvät valot, ja puolen tunnin välein esitettävä valoshow rävähtää käyntiin. On perjantai-ilta. Plaisirs d’Hiver eli Brysselin joulumarkkinat on nyt virallisesti avattu.

Brysselin keskusaukiolla Grand-Placella on puolen tunnin välein valoesitys, jonka keskipisteenä on koristeellinen kaupungintalo.

Plaisirs d’Hiver eli talven ilot on hiukkasen ironinen nimi tänä iltana, sillä sää on jopa Brysselin mittapuulla kammottava. Vettä sataa kylminä ryöppyinä tuon tuostakin, ja kaduille kertyy järven kokoisia lammikoita.

Lisäksi vain muutamaa tuntia aiemmin uutistoimistot ovat kertoneet, että Etelä-Afrikasta löydetty uusi koronaviruksen muunnos on jo löytänyt tiensä Eurooppaan, ja minnepä muuallekaan kuin juuri tänne, Belgiaan.

Jo sitä ennen perjantaiaamuna Belgian hallitus oli koolla ja kiristi jälleen korona­tilanteesta johtuvia rajoituksia. Hallitus on reagoinut pahenevaan tartuntatilanteeseen varovasti ja yrittänyt pitää yhteiskuntaa mahdollisimman auki, mutta sairaaloiden kuormitus on kasvanut jälleen vaarallisen korkeaksi.

Ja nyt täällä sitten avataan koko keskustan valloittava joulutori, jossa ihmiset kulkevat kapeita katuja kylki kyljessä ja istuvat katoksissa hörppimässä lämmintä hehkuviiniä, vin chaudia.

Joulutorit ovat keskieurooppalaisten rakkaudella vaalima perinne, mutta tänä vuonna muun muassa Saksan München peruutti viime tipassa oman kuuluisan Christkindlmarktinsa, jossa on käynyt vuosittain arviolta kaksi miljoonaa kävijää. Belgian kaupungeista Gent ja Leuven totesivat, ettei toreja koronatilanteen takia sittenkään avata.

Tänään Grand-Placen joulukuusen valot on sytyttänyt yksi Brysselin yhdestätoista apulaispormestarista, Delphine Houba.

Houba sanoo HS:lle, että Brysselissä joulutorin peruminen ei tullut nyt kyseeseen. Viime vuonna Grand-Placella tönötti vain joulukuusi ilman markkinoita, sillä Belgia oli koronan takia sulkutilassa.

”Koronatilanne on ollut vaikea tapahtumanjärjestäjille ja kulttuurille, ja on tärkeää näyttää, että Brysselissä voidaan järjestää tapahtumia. Se tekee hyvää mielenterveydelle. Kaupungissa on koettu todella vaikeita aikoja koronan takia, ja siksi ihmisille täytyy tuoda myös valoa ja taianomaista tunnelmaa.”

Apulaispormestari Delphine Houba Grand-Placella. Hän ei suostu kuvaan ilman maskia, sillä sääntöjen mukaan sitä pitää käyttää koko joulutorin alueella. ”Minun täytyy näyttää esimerkkiä.”

Tiheästi asutussa Belgiassa yhteiskunnan sulut maaliskuun 2020 jälkeen ovat olleet paljon pitempiä ja kokonaisvaltaisempia kuin Suomessa. Sen peruina ihmisiin on jäänyt varovaisuutta.

Esimerkiksi maskin käytöstä ei ole juuri hellitetty, vaikka rajoituksia alettiin purkaa toukokuussa 2021 ja tilanne näytti rokotusten myötä hetken paremmalta. Joukkoliikenteessä maski on ollut koko ajan pakollinen, ja kauppoihin on ilman maskia turha yrittää.

Koronatodistus tuli Belgiassa syksyllä käyttöön hieman kakistellen, mutta poliisin tekemien ratsioiden jälkeen ravintolat muistavat nyt kysyä sen heti kynnyksellä.

Delphine Houban mukaan turvatoimista on pidetty huolta myös joulumarkkinoilla. Kaikkien yli 10-vuotiaiden täytyy käyttää kasvomaskia koko alueella. Kuljeskella voi vapaasti, mutta jos haluaa ostaa ruokaa ja juomaa tai tehdä jouluostoksia kojuista, on haettava koronapassia näyttämällä erillinen ranneke.

Joulutorilla on parisataa myyntikojua.

”Brysselin kaupungille tämä on tärkeää myös työpaikkojen eli esimerkiksi hotellien ja kauppojen kannalta. Me pystymme tekemään tämän vastuullisesti”, Houba sanoo.

Houban mukaan kaupunki seuraa maan koronatilannetta tarkasti ja pystyy koska tahansa päätöksiin, jos tilanne heikkenee.

Joulutori jatkuu läheiselle Place de Brouckèrelle, jonka keskelle on rakennettu katettu luistinrata. Italialaisturistit Martina Stolfi ja Rocco Germano jäivät suosiolla reunalle seuraamaan, kun yhdeksän hengen kaveriporukan rohkeimmat kokeilevat luistimia.

Terät uppoavat syvälle jäähän ja kaukalon reunat kolisevat, kun luistelijat kaatuilevat liitämisen sijaan.

Martina Stolfi ja Rocco Germano ovat tulleet Italiasta pitkälle viikonlopulle Brysseliin. Muu ystäväporukka otti luistimet alleen.

Pitkällä viikonlopulla olevat Stolfi ja Germano eivät harkinneet matkan perumista, vaikka koronatilanne huolestuttaakin. Italiassa rokotukset ovat edenneet hyvin – kummallakin on kaksi rokotusta, ja kolmas piikki on jo varattu.

Ranskan Lyonista tullut kauppias Julien Poulard istuu kojussaan värikkäiden valotähtien keskellä. Brysselin joulutori on hänelle myynnin kannalta äärimmäisen tärkeä.

Päivässä hän myy sadasta kahteensataan tähteä. Keskikokoinen maksaa 12 euroa, ”sinulle kympin”. Vesisateen takia kävijöitä on vielä vähän, mutta Poulard on optimistinen.

”Onneksi hallitus päätti sulkea vain ravintoloita eikä tätä toria”, Poulard sanoo.

Ranskalainen Julien Poulard myy joulumarkkinoilla valotähtiä. Markkinoiden peruminen vuosi sitten oli taloudellisesti takaisku.

Belgian hallituksen asettamat uudet rajoitukset tulivat voimaan lauantaina. Ravintoloiden pitää nyt sulkea ovensa kello 23. Ravintolapöydän ääressä saa olla enimmillään kuuden hengen seurue, ellei kyse ole saman perheen jäsenistä. Diskot ja tanssipaikat menevät kiinni.

Belgiassa väestöstä 75 prosenttia on täysin rokotettu, tosin suurin alueellisin vaihteluin. Rokotuksista, maskeista ja koronapassin ahkerasta kysymisestä huolimatta tartunnat vain kasvavat. Viime viikon aikana uusia tartuntoja oli yli 17 000, missä on yli 42 prosentin lisäys edellisviikosta. Tehohoidossa on lähes 700 koronapotilasta.

Pääministeri Alexander De Croon hallitusta on moitittu hitaasta reagoinnista. Joulun rajoituksia hallitus ei vielä uskalla ennakoida.

”Me kaikki toivoimme viruksesta vapaata talvea, mutta Belgia ei ole saari”, De Croo sanoi perjantaina.