Joachim Sauer on vältellyt poliittisia parrasvaloja koko vaimonsa 16-vuotisen liittokanslerin uran ajan. Nyt eläköitynyt huippututkija kauhisteli kuitenkin italialais­lehden haastattelussa sitä, kuinka suuri osa hänen maanmiehistään on kääntänyt selkänsä tieteelle.

Saksan Valtiopäivätalolla tehtiin historiaa marraskuussa 2005, kun virkavalansa vannoi maan ensimmäinen naispuolinen liittokansleri. Angela Merkelin virkaan­astujaisista puuttui kuitenkin yksi keskeinen ihminen: kvanttikemian huippututkija Joachim Sauer, Merkelin aviopuoliso.

Kiireinen professori Sauer ei ehtinyt paikalle, koska oli uppoutunut työhönsä Berliinin Humboldt-yliopistolla, selitti lähipiiriin kuulunut lähde tuolloin Spiegel-lehdelle.

Seuraavien 16 vuoden ajan asetelma säilyi samana. Merkel johti Saksaa ja Eurooppaa, aviomies pysytteli visusti poissa politiikasta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Sauer kieltäytyi seuraamasta Merkeliä useimmille virkamatkoille. Julkisuudessa hän suostui kommentoimaan lähinnä omaa tutkimustaan ja Richard Wagneria, 1800-luvulla elänyttä saksalaista oopperasäveltäjää, jota kvanttikemisti ihailee.

Nyt Merkel on väistymässä vallasta. Sauer puolestaan teki poikkeuksellisen julkisen ulostulon ja kommentoi maansa koronarokotus­tilannetta jyrkin sanoin italialaiselle La Repubblica -lehdelle.

Pitkän uran tieteen parissa tehnyt Sauer kertoi olevansa järkyttynyt Saksan rokotuskattavuudesta, joka on jäänyt 68 prosenttiin. Monissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, Italiassa ja Espanjassa rokottautuneita on selvästi suurempi osa väestöstä.

”On tyrmistyttävää, että kolmasosa Saksan väestöstä ei seuraa tieteellisiä tutkimustuloksia”, hän sanoi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja hänen aviomiehensä Joachim Sauer tapasivat paavin Vatikaanissa lokakuussa 2021.

Yhdysvalloissa rokotuskattavuus on suunnilleen samalla tasolla kuin Saksassa. Siellä kyse on Sauerin mukaan siitä, että joidenkin osavaltioiden kuvernöörit ovat järjestäneet rokotevastaisia kampanjoita.

Saksassa syy matalaan rokotuskattavuuteen on sen sijaan osin ”saksalaisten tietyn­laisessa laiskuudessa ja omahyväisyydessä”, Sauer arvioi. Toisena ongelmallisena ryhmänä Sauer näkee ihmiset, jotka kieltäytyvät rokotteesta vedoten omaan vakaumukseensa.

Näitä ”rokotusdiktatuuria” ideologisesti vastustavia ihmisiä Sauer vertasi evoluution kieltäviin kreationisteihin.

Saksan koronavirustilanne on viime päivinä pahentunut jyrkästi ja maassa on rikottu uusia taruntaennätyksiä. Saksan Robert Koch -instituutin johtajan Lothar Wielerin mukaan epidemiologinen tilanne on pahempi kuin kertaakaan aiemmin koronapandemian aikana.

Wielerin mukaan noin 0,8 prosenttia tartunnan saaneista kuolee väistämättä. Saksassa lukua verrataan siihen, että lentokone syöksyisi maahan joka päivä.

Yhdysvallat suositteli maanantaina välttämään matkustamista Saksaan maan huonon koronavirustilanteen takia.

Saksa on ottanut käyttöön jälleen uusia rajoituksia tilanteen rauhoittamiseksi. Esimerkiksi joulumarkkinoita on peruttu. Samalla viranomaiset yrittävät houkutella ihmisiä rokotuspisteille.

Frankfurtissa luvattiin ilmainen currywurst yli 200 kodittomalle, jos he ottaisivat samalla rokotteen, kertoo uutistoimisto AFP. Hannoverin viranomaiset ovat puolestaan ilmoittaneet jakavansa 1 000 jalkapallolippua ensimmäisen rokoteannoksen ottaville.