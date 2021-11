Ruotsin ensimmäinen naispääministeri sai raikuvat suosionosoitukset, mutta arki koitti heti. Hallituskumppani pohtii hallituksesta lähtöä.

Tukholma

Helpolla se ei tullut, mutta keskiviikkona Ruotsi sai uuden pääministerin.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtajasta Magdalena Anderssonista tuli Ruotsin historian ensimmäinen naispääministeri, kun maan valtiopäivät antoi Anderssonille tukensa.

Tai oikeastaan valtiopäivät eivät niinkään tue vaan sietävät Anderssonin pääministeriyttä. Yhteensä 174 valtiopäivien edustajaa äänesti Anderssonia vastaan ja 117 edustajaa äänesti hänen valintansa puolesta. Jos 175 tai sitä useampi valtiopäivien edustaja olisi äänestänyt punaista, ei Anderssonia olisi valittu.

57 edustajaa äänesti tyhjää, ja yksi edustaja ei ollut paikalla.

Silti Andersson sai valtiopäiväsalissa raikuvat suosionosoitukset, kun valtiopäiväedustajat taputtivat tuoreelle pääministerille seisaaltaan. Kuluneen viikon aikana Ruotsissa on puhuttu paljon siitä, että Ruotsi on vihdoin saamassa ensimmäisen naispääministerinsä. Sitä on odotettu pitkään.

Andersson liikuttui äänestystuloksen selvittyä ja pyyhki silmäkulmiaan suorassa lähetyksessä. Myöhemmin lehdistötilaisuudessa hän kuvaili tunteitaan:

”Valintani Ruotsin ensimmäiseksi naispääministeriksi koskettaa, koska tiedän, mitä se merkitsee maassamme kasvaville tytöille.”

Lehdistötilaisuudessa Andersson sanoi Ruotsin olevan fantastinen maa, jolla on kuitenkin omat ongelmansa.

Andersson listasi kolme asiaa, joiden puolesta hän haluaa työskennellä: segregaation ja väkivallan vähentämiseksi, ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ensimmäiseksi Anderssonin on kuitenkin selvitettävä poliittiset kriisit, jotka käynnistyivät heti hänen valintansa jälkeen.

Keskiviikkoaamuna keskustapuolue ilmoitti, että se ei aio tukea hallituksen eli sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen budjettia äänestyksessä, joka on myöhemmin keskiviikkona.

Sitten ympäristöpuolue puolestaan kertoi pohtivansa lähtöä hallituksesta, koska keskustapuolueen päätöksen myötä hallituksen budjetille ei ole tulossa riittävästi tukea.

Näin Anderssonin hallitus joutuisi hallitsemaan Ruotsia oppositiopuolueiden budjetilla.

Tuo budjetti puolestaan olisi historiallinen, sillä budjettiesityksen laatijat ovat maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruotsidemokraatit on otettu budjettiyhteistyöhön muiden puolueiden kanssa.

Lehdistötilaisuudessa Andersson sanoi olevansa valmis johtamaan Ruotsia myös opposition budjetilla. Ympäristöpuolueessa ollaan puolestaan pöyristyneitä keskustan päätöksestä, joka johtaisi siihen, että ruotsidemokraatit saisivat valtaa budjettiin.

Ympäristöpuolueen uhkausta lähteä hallituksesta Andersson ei vielä kommentoinut.

Ruotsin edellisen pääministerin Stefan Löfvenin kuvailtiin kulkeneen kriisistä kriisiin, ja samoilla laduilla näyttää aloittavan myös Andersson.

Tällä tietoa Anderssonin pääministeriys kestäisi ainakin kymmenisen kuukautta. Sitten edessä ovat seuraavat vaalit.