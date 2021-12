Saksan uusi liittokansleri Olaf Scholz haluaa palauttaa merkityksen sosiaalidemokratialle ja suunnittelee suuria uudistuksia. Tähän asti muutos uuteen Scholzin aikaan on edennyt kuin juna, ja siitä povataan mallia myös Saksan ulkopuolelle.

Berliini

Saksan valta vaihtui liittokansleri Angela Merkelin, 67, kuusitoista vuotta kestäneen kauden jälkeen, ja nyt on alkanut liittokansleri Olaf Scholzin, 63, aikakausi.

Sosiaalidemokraatti Scholz valittiin Saksan liittokansleriksi Saksan liittopäivien äänestyksessä keskiviikkona.

Scholz on kertonut halustaan uudistaa Saksaa perin pohjin, ja aiotuilla uudistuksilla on mittavat vaikutukset koko Euroopassa. Scholzin politiikan ytimessä on merkityksen palauttaminen sosiaalidemokratialle: arvostus työväenluokalle.

Se on suunnitelma, jota hän on valmistellut huolellisesti ja pitkään.

Konservatiiveja edustaneen Merkelin ajan jälkeisessä Saksan uudistamisessa Scholz on tähän asti onnistunut kaikessa, mitä hän on yrittänyt.

Ensin hän johdatti demarit liittopäivävaalien voittoon syyskuun vaaleissa nousujohteisen kampanjahuipennuksen jälkeen. Sen jälkeen hän koonnut hallituksen yhdessä vihreiden ja liberaalien kanssa, jotka demarien tapaan lisäsivät kannatustaan syyskuun vaaleissa.

Scholz on vastakohta trendikkäille mediakasvopoliitikoille, arvioi Itävallan entinen liittokansleri Alfred Gusenbauer, joka on Scholzin ystävä jo vuosikymmenten takaa.

”Hänen nousunsa liittokansleriksi on täydellinen täyskäännös takaisin siihen aikaan, jolloin ajateltiin, että politiikka on jotain, mitä opitaan, eikä vain itsensä brändäämistä”, Gusenbauer sanoo HS:lle.

Gusenbauer toimi 1980-luvulla Scholzin kanssa yhtä aikaa nuorisopolitiikassa. Kun hän johti Itävallan demareita 2000-luvun alussa, Scholz oli Saksan demareiden puoluesihteeri.

Olaf Scholz valittiin jo kesällä 2020 SPD:n liittokansleriehdokkaaksi, mutta hänen kannatuksensa oli aluksi vaatimatonta. Kesällä 2021 hän teki voitokkaan loppukirin vaalikampanjassa.

Olaf Scholz valittiin Saksan liittopäiville ensimmäistä kertaa 1998, kun Gerhard Schröder oli Saksan liittokansleri. Schröderin johtaessa demareita Scholzista tuli puoluesihteeri vuonna 2002.

Väistyvä liittokansleri Angela Merkel ja Merkelin varakansleri ja valtiovarainministeri Olaf Scholz talousneuvoston tiedotustilaisuudessa Berliinissä marraskuussa.

Ottaako Scholz samanlaisen johtoroolin Euroopan unionissa kuin Merkelillä on ollut?

Gusenbauerin mukaan se on mahdollista mutta tuskin tapahtuu heti. Merkel on joka tapauksessa yrittänyt tehdä vallansiirrosta mutkattoman Scholzille. Hän otti Scholzin mukaansa G20-kokoukseen lokakuussa, merkkinä jatkuvuudesta Saksassa.

Myös Saksan uusimmista koronatoimista väistyvä ja tuleva liittokansleri ovat neuvotelleet yhdessä.

Scholzin ensimmäinen ulkomaanmatka liittokanslerina suuntautuu Pariisiin. Suhde Ranskan presidenttiin Emmanuel Macroniin on jo valmiiksi tiivis.

Scholzia pidetään ”todellisena eurooppalaisena”. Hänen suhtautumisensa Venäjään on käytännönläheinen, ei julistavan kriittinen.

Kysymys Venäjän luomasta uhasta Ukrainalle ja Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöönotosta putoaa välittömästi Scholzin pöydälle. Tiistaina hän kertoi transatlanttisen keskustelun käyvän jo tiiviinä.

Euroopan tilanne, ilmastokriisi ja korona ovat asioita, jotka eivät salli pehmeää laskua uudelle liittokanslerille.

Mutta hänellä on myös yleviä, kauaskantoisia ajatuksia politiikasta.

Scholz haluaa, että populistinen ja henkilökeskeinen kausi – Trumpin ja brexitin leimaama – aika politiikassa päättyy, sillä hän haluaa murtaa merkityksettömyyden ja tyytymättömyyden ilmapiirin, josta populismi ammentaa.

Hänen oma persoonansa onkin esimerkki muutoksesta.

Olemalla vähäeleinen ja vaatimaton Scholz elää todeksi suosikkifilosofinsa, amerikkalaisen Michael Sandelin opit. Sandelin menestyskirja Tyranny of Merit, josta hän on ammentanut inspiraatiota, on julistus sitä vastaan, että jokainen olisi oman onnensa seppä.

Scholz on sanonut haluavansa palauttaa kunnioituksen tavallisille ihmisille ja yhteisen hyvän arvostuksen.

Nöyryys, solidaarisuus ja työn arvostaminen ovat asioita, joita Scholz haluaa vahvistaa yhteiskunnassa.

Siitä merkkinä Saksan minimipalkka nousee ensi vuonna 12 euroon tunnilta aiemmasta 9,60 eurosta. Eläkejärjestelmään on luvassa uudistus.

Vuokratilannetta uusi hallitus haluaa helpottaa mittavalla asuntorakentamisella, ja köyhyydessä eläville lapsille tulee toimeentulotakuu. Korona-ajan piinaamalla hoitoalalla työskenteleville maksetaan 3 000 euron bonus.

Gusenbauerin mukaan Scholz on aina ollut erittäin asiakeskeinen poliitikko. Se selittänee myös sen, että hän on onnistunut niin hyvin kompromissien johtamisessa tuoreen hallituskoalition neuvotteluissa.

Saadakseen hallituksen kasaan Scholz itse luopui muun muassa demarien tavoitteista kiristää rikkaimpien verotusta.

Gusenbauer uskoo, että Saksan viime viikolla valmistunut hallitusohjelma ilmastopanostuksineen ja sosiaalisine uudistuksineen voi olla uuden agendan malli myös muualla.

Tiistaina Olaf Scholz ja muut hallituskoalitioon tulevien puolueiden edustajat allekirjoittivat Saksan hallitussopimuksen, josta saatiin neuvoteltua nopeammin kuin ennakoitiin.

Scholz on juristi ja pitkän linjan demari Hampurista, Saksan pohjoisesta satamakaupungista. Nyt hän asuu Potsdamissa, Berliinin naapurissa, puolisonsa Britta Ernstin, 60, kanssa, joka on myös demari ja koulutuspoliitikko.

”Harvoin näkee yhtä rakastunutta ja onnellista paria kuin he”, sanoi tiistaina Lars Haider, Hamburger Abendblatt -lehden päätoimittaja, joka esitteli tuoretta Scholzia käsittelevää kirjaansa Olaf Scholz: Der Weg zur Macht Berliinin ulkomaankirjeenvaihtajille Zoom-tilaisuudessa.

Scholzin yksityiselämä on kuitenkin väritöntä.

”Hänellä ei ole lapsia eikä harrastuksia. Hän kokkaa ja käy lenkillä, mutta muuten hänen intohimonsa on politiikka”, Haider sanoi.

Feministi, se tulee esiin monien Scholzia tuntevien luonnehdinnoista. Gusenbauerin mukaan Scholz oli feministi jo 1980-luvulla, kun se ei ollut muiden vasemmiston miesten keskuudessa lainkaan jokapäiväistä.

Myös Saksan uuden hallituksen kokoonpano ilmentää tasa-arvoa. Hallituksen jäsenistä yhdeksän on miehiä ja kahdeksan naisia. Kaikki neljä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden ministeripaikkaa ovat naisten käsissä.

Scholz sijoitetaan nykyään Saksan demareissa oikeampaan laitaa, mikä on tehnyt hänet tänä syksynä liberaalipuolue FDP:lle helpommaksi neuvottelukumppaniksi talousasioissa kuin vasemman laidan demarit olisivat kenties olleet.

Hänen omat poliittiset juuret ovat kuitenkin vasemmalla äärilaidalla. Hän liittyi teini-ikäisenä Hampurin demareihin. Vuonna 1975 Länsi-Saksassa monet demarit olivat suorastaan tulipunaisia aatteiltaan.

Scholz kuului stamokap-fraktioon, joka kannatti eli valtiomonopolistista kapitalismia. Scholzin nuoruudentuttu on pitkän linjan demarivaikuttaja, nykyinen Uudenmaan liiton johtaja Juha Eskelinen. Eskelinen istui Scholzin kanssa kansainvälisen sosialistinuorten unionin hallituksessa 1980-luvulla. Hän kertoo, että pohjoismaalaisesta näkökulmasta Scholzin punaisuus oli jopa "häkellyttävää”.

”Meillä Suomessa liittyi kommunistisen puolueen vähemmistöön eli taistolaisiin”, Eskelinen sanoo. Myös hän kertoo, että Scholz keskittyi aina puhtaasti asioihin.

Sinänsä ideologinen matka iän myötä aatteen äärilaidalta kohti maltillisuutta on hyvin tavallinen tarina poliitikoille. Scholzia on toisaalta sanottu myös poliittiseksi kameleontiksi.

”Hän vie asiat loppuun asti. Hän on ahkera sillä tavalla niin kuin juristit usein ovat.”

Eskelisen mukaan Scholzille saattaa olla nyt hyötyä siitä, että hän on vanhastaan, stamokap-teoriaan pohjaten, tottunut pitämään valtion suurta määräysvaltaa myös yrityksiin luonnollisena. Niin ilmastokriisin torjunnassa kuin koronakriisissä valtion rooli korostuu.

Näiden kriisien hoito on Saksan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä.

Nuorella Scholzilla olivat Eskelisen mukaan ”paheet niukassa”, joskin mukavaa seuraa hän oli.

”Hän ei ollut varsinainen bilehile, ei ollut samalla tavalla mukana iltariennoissa kuin me suomalaiset”, Eskelinen sanoo.

Liittokanslerin persoonaa luotaavan kirjan kirjoittaneen Lars Haiderin mukaan Scholz on hyvin ujo ihminen.

”Olen nähnyt hänen usein seisovan vähän eksyneenä, kun kukaan ei osaa lähestyä häntä eikä hän ketään”, Haider sanoo.

Mutta politiikassa Scholz on itsevarma, sillä sen hän tietää osaavansa. Haiderin mukaan Scholz suunnitteli liittokansleriksi pyrkimistä jo kolme vuotta sitten, kun SPD:n kannatus oli vielä niin surkeaa, ettei kukaan uskonut sen voivan nousta liittokansleripuolueeksi.

Osaamiseen liittyy Haiderin mukaan myös tiukka kontrolli, jolla Scholz on onnistunut pitämään tulevan hallituksensa jäsenten sekä koalition puolueväen suut supussa ennen virkaanastumista.

Jopa niin, että yksi tulevista ministereistä perui tiistai-illalle aiotun televisioesiintymisen suositussa talk showssa. Vasta ministerinä hän voi puhua hallituksen puolesta.

Toimittajat turhautuvat kerta toisensa jälkeen Scholziin, sillä tunteet, draama ja iskevät lausunnot ovat journalismin polttoainetta. Niitä häneltä on turha odottaa. Scholzilta on vaikeaa saada edes selkeitä vastauksia.

”Scholz ei vastaa yleensä kysymykseen, vaan siihen, mitä hän toivoo, että häneltä kysyttäisiin”, Haider sanoo. Hän onkin jo vuosia sitten saanut liikanimen Scholzomat.

Haider huomauttaa, että historiallisen vaalivoittonsa jälkeen Scholzin ilme oli kutakuinkin samanlainen kuin joskus karvaan vaalitappion jälkeen. Kohtelias hymy.

Näyttäviä poliittisia, henkilökeskeisiä eleitä ei siis liene Saksan suunnalta odotettavissa. Jos asiat ovat ihmisiä tärkeämpiä ja yhteinen hyvä nousee yksilöitä suuremmaksi, Scholz on omalla mittapuullaan hoitanut työnsä hyvin.