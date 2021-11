Britannia ja Ranska ovat brexitin jälkeen riidelleet kalastusoikeuksista Englannin kanaalissa. Kiistan keskellä maat yrittävät etsiä yhteistä ratkaisua myös siirtolaistilanteeseen sen jälkeen, kun lähes 30 Englantiin pyrkinyttä siirtolaista hukkui kanaaliin.

Ranskalaiset kalastajat aikovat perjantaina tukkia rahdin kuljetuksen Englannin kanaalin tunnelissa usean tunnin ajaksi. Lisäksi he aikovat estää lauttaliikenteen kolmeen Pohjois-Ranskan satamaan.

Ranskalaiskalastajat osoittavat mieltään kalastusoikeuksistaan, kertoo Ranskan kansallinen kalastuskomitea (CNPMEM) uutistoimisto AFP:n mukaan.

Englannin kanaalin rannikolla sijaitsee kolme Ranskan hallintoaluetta: Bretagne, Ala-Normandia ja Pas-de-Calais. Ranskalais­kalastajien mielenilmaus ulottuu niistä kaikkiin, kun lauttaliikenne estetään Saint-Malon, Ouistrehamin ja Calais’n satamissa.

Ranskan kansallisen kalastuskomitean puheenjohtaja Gérard Romiti on kutsunut mielenilmausta ”varoitus­laukaukseksi” Britannialle.

Britannia ja Ranska ovat ajautuneet riitoihin kalastusoikeuksista Britannian EU-eron eli brexitin jälkeen. Pahimmillaan kiista on uhannut paisua täysimittaiseksi kauppasodaksi, jolla olisi jo vaikutuksia ​​koko EU:lle.

Ranskalaiskalastajat ovat pettyneitä siihen, ettei Britannia ole myöntänyt heille nykyistä laajempia kalastusoikeuksia brexitin jälkeen. Kalastajien mukaan heidän kärsivällisyytensä on lopussa.

Ranskalaiset kalastajat osoittivat veneissään mieltään Britannialle kuuluvan, mutta Ranskan edustalla sijaitsevan, Jersey-saaren läheisyydessä toukokuussa 2021.

Ranskan ja Britannian välejä on hiertänyt myös se, että britit tekivät Yhdysvaltain ja Australian kanssa ydinsukellusveneiden valmistuksesta sopimuksen, joka jätti Ranskan syrjään.

Britannia on ilmaissut olevansa pettynyt ranskalaiskalastajien uhkaukseen tukkia kanaalin tunneli ja satamia, kertoo uutistoimisto Reuters. Britannian pääministerin Boris Johnsonin edustaja sanoi torstaina, että on ranskalais­viranomaisten vastuulla varmistaa, ettei kaupankäynti kanaalissa häiriinny.

”Olemme pettyneitä uhkauksiin järjestää mielenilmauksia. On ilmiselvää, että on Ranskan tehtävä varmistaa, ettei laittomuuksia tapahdu, ja että kaupankäynti ei häiriinny. Mutta me jatkamme tarkasti tilanteen seuraamista”, hän sanoi.

Siirtolaisia pelastettiin Englannin kanaalista keskiviikkona 24. marraskuuta.

Britannialla ja Ranskalla on tällä hetkellä tavallistakin enemmän syitä pysyä hyvissä väleissä. Maat jakavat niitä erottavaan kanaaliin liittyvän yhteisen huolen: keskiviikkona kanaaliin hukkui 27 ihmistä.

Torstaina maat peräänkuuluttivat Euroopalta yhteistä koordinoitua ratkaisua, jotta siirtolaisten salakuljetus kanaalissa loppuisi.

Keskiviikon onnettomuus oli kuolettavin sen jälkeen, kun Englannin kanaalista tuli keskeinen kulkureitti siirtolaisille vuonna 2018. Onnettomuudessa kuolleiden joukossa oli muun muassa raskaana ollut nainen ja kolme lasta, kertoo brittilehti The Guardian.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Boris Johnson keskustelivat aiheesta puhelimitse keskiviikkona. Macron julisti, että kanaalista ei pitäisi tulla hautausmaata.

Ranskan pääministeri Jean Castex piti torstaina kriisikokouksen, jossa hän keskusteli ministerien kanssa uusista toimenpiteistä. Lisäksi hän on kutsunut Britannian, Belgian, Hollannin ja Saksan maahanmuutto­ministerit kokoukseen maanantaina.

Neuvottelujen tunnelmaan voi vaikuttaa se, jos ranskalaiskalastajat tukkivat kokouskaupunki Calais’n sataman perjantaina.