Etelä-Afrikan naapurimaa on onnistunut pandemian suitsimisessa. Uusi variantti aiheuttaa kuitenkin huolta, ja ilmassa on neljännen tiukan sulkutilan pelko.

Harare

Alkukesän ilta-aurinko loistaa rakennusten yllä perjantaina Zimbabwen pääkaupungin Hararen Avondalen alueella kellon lähestyessä kuutta. Ihmiset kiirehtivät ruokaostoksille ennen kauppojen sulkemista, osa odottaa paikallisbusseja pääkadun laidalla.

Foodlovers-ruokakaupan ovensuussa vartija mittaa lämpötilan kauppaan astuessa ja ruiskuttaa käsidesinfiointiainetta. Julkisissa tiloissa on myös maskipakko, jota suurin osa asiakkaista ja kaduilla kävelevistä ihmisistä noudattaa kohtalaisen kuuliaisesti.

Ihmisiä palaamassa ostoksilta Hararen Avondalen alueen kauppakeskuksessa perjantaina alkuillasta.

Tiukka käsihygienia ja lämpötilojen mittaaminen sekä maskien käyttö ovat olleet Zimbabwessa käytössä olleita keinoja pandemian leviämisen ennaltaehkäisemiseksi sen ensikuukausista saakka. Maa on käynyt läpi kolme tiukkaa sulkutilaa, joiden aikana muun muassa ulkona liikkumista, kokoontumisia ja kauppojen aukioloaikoja on rajattu rankasti.

Lisäksi julkisen liikenteen vuoroja on rajattu, ja lapset ovat olleet kotiopetuksessa suuren osan pandemia-ajasta.

Maan kolmas sulkutila helpotti elo–syyskuussa, ja elämä on sittemmin soljunut melko normaalisti. Maan viestintäministeri Monica Mutsvangwa totesi reilu viikko sitten, että pandemiatilanne on hallinnassa; tartunnat kouluissa ovat laskeneet ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on vähäinen.

Zimbabwen ihmisoikeuslääkäreiden yhdistyksen puheenjohtaja, lääkäri Norman Matara oli yhtä mieltä hallituksen kanssa. Mataran mukaan viimeisen kuukauden aikana tartuntatapauksia on todettu 2,5 prosentilla testatuista henkilöistä.

Maailman Terveysjärjestön WHO:n mukaan alle viiden prosentin ilmaantuvuusluku tarkoittaa sitä, että pandemiatilanne on hallinnassa.

Elämä Hararen kaduilla vaikuttaa soljuvan tavanomaiseen tapaan, mutta nyt ilmassa piilee uhka. Etelä-Afrikassa juuri havaittu omikronvariantti huolestuttaa paikallisia olemassa olevista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta.

Lastenhoitajana työskentelevä Janet Mataure kuuli uudesta variantista perjantaina. Mataure odotti Briteissä asuvaa siskoaan kotiin jouluksi kolmen viikon ajaksi. Nyt suunnitelmat on peruttu, eikä sisko pääse jouluksi kotiin.

”Hänen paluunsa Britteihin koituisi hankalaksi maan uusien rajoitusten vuoksi”, Mataure sanoo.

Janet Mataure työskentelee Monavalen asuinalueella Hararessa.

Mataure on saanut kaksi rokoteannosta, mutta on siitä huolimatta huolissaan. Hän arvioi, että maassa koittaa uusi sulkutila omikronvariantin leviämisen vuoksi.

Zimbabwen terveysministeriön mukaan maan väestöstä oli 25.11.2021 saanut yhden rokoteannoksen noin 38,2 prosenttia rokoteikäisestä väestöstä. Reilut 28,4 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Mataure on peloissaan, koska Zimbabwen julkinen terveydenhoitojärjestelmä – johon suurin osa väestöstä nojaa yksityisten terveyspalvelujen ollessa suurelle osalle paikallisväestöstä liian kalliita – on heikolla tolalla. Asiantuntijat penäävätkin julkisten terveyspalvelujen vahvistamista pandemiatilanteen mahdolliseen heikkenemiseen varautumiseksi.

Huolissaan on myös Natasha Venables.

”Psykologinen huoli ja paine on melko suuri. Sitä miettii, palaammeko jälleen tiukkoihin sulkutiloihin, joita meillä on ollut useita.”

Natasha Venables kotonaan Hararen Monavalen asuinalueella.

Venables ei ole huolissaan varsinaisen koronavirustartunnan, edes uuden variantin, seurauksista, koska hän ei kuulu ikänsä tai muiden tekijöiden vuoksi riskiryhmään.

Mutta häntä huolettaa se, mahdollistavatko todennäköiset edessä häämöttävät rajoitukset perheenjäsenten tapaamista, liikkumista ja matkustamista sekä normaalia elämää erityisesti joulupyhien aikaan.

Ulkomailla työskentelevistä zimbabwelaisista suuri osa asuu Etelä-Afrikassa, ja maasta kotiin juhlapyhiksi palaavat voivat lisätä uuden variantin leviämistä.

”He haluavat ehdottomasti tulla kotiin jouluksi, se on yksi vuoden suurista iloista niille, jotka tekevät töitä rajan toisella puolella valtaosan vuodesta ja näkevät perheitään harvoin. Jos maarajat suljetaan, perheet eivät näe toisiaan”, Venables pohtii.

Mutta tiukka sulkutila vaikeutti heikoimmassa asemassa olevien asemaa eniten. Suuri osa väestöstä on riippuvainen päivittäisestä kaupankäynnistä ja liikkumisesta eri kohteiden välillä; he työskentelevät muun muassa katumyyjinä, kuljettajina, puutarhureina ja kodinhoitajina.

Joten jos etätyöpakko iskee ja ulkonaliikkumiskielto alkaa, suurin osa ihmisistä ei voi tehdä töitä.

Zimbabwessa kasvanut, mutta pitkään eri puolilla maailmaa työskennellyt Venables palasi Zimbabween asumaan muutamia kuukausia sitten. Kehitystyön asiantuntijana työskentelevä Venables toteaa olevansa tyytyväinen kotiinpaluustaan. Ilmasto on miellyttävä, yhteisö on vahva ja Zimbabwessa esimerkiksi ympärivuotinen puutarhanhoito ja oman ruoan kasvattaminen on helppoa.

”Jos sulkutila koittaa jälleen, voin kuitenkin viettää paljon aikaa ulkona auringossa, enkä hytise pienessä asunnossa pimeämmässä säässä. Koen olevani täällä enemmän osa yhteisöä”, Venables sanoo hymyillen.

Kansainväliset järjestöt ja yritykset ovat tehneet yhteistyötä Zimbabwen hallituksen kanssa pandemian aikana, jotta maahan on saatu enemmän kenttäsairaaloita, koulutettua henkilökuntaa ja muun muassa suojavarusteita terveydenhoitohenkilökunnalle.

Maan hallituksen mukaan tehohoitopotilaita ei tällä hetkellä ole. Seuraavien viikkojen aikana selviää, pitääkö maan hallitus maarajat avoinna naapurimaihin ja koittavatko uudet rajoituksen joulun juhlapyhien ja ihmisten liikkumisen lisääntymisen alla.