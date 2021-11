Uusien tartuntojen määrä lähti Etelä-Afrikassa jyrkkään nousuun. Sen uskotaan johtuvan uudesta virusmuunnoksesta, jonka vaarallisuutta ei vielä tunneta.

Etelä-Afrikassa rokotekattavuus on jäänyt vähäiseksi verrattuna Eurooppaan, noin 30 prosenttiin. Eteläafrikkalainen nainen sai Johnson&Johnsonin rokotteen elokuussa Johannesburgissa.

Helsinki/Harare

Käännös huonompaan on äkkijyrkkä.

Vielä viikko sitten koronavirustartuntojen määrä mateli Etelä-Afrikassa matalalla, parin kolmen sadan päivittäisen tartunnan tasolla. Kaukana olivat viime kesän ja viime talven huippulukemat, jolloin tartuntoja todettiin pahimmillaan jopa yli 20 000 päivässä.

60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikka oli jo ehtinyt syksyn kuluessa palata normaalin arkeen. Mutta vain muutama päivä sitten tartuntojen määrä lähti jyrkkään kasvuun.

”Kuluneen neljän viiden päivän aikana kasvu on ollut eksponentiaalista”, Etelä-Afrikan terveysministeri Joe Phaahla sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Alla olevassa grafiikassa näkyvät 14 vuorokauden ilmaantuvuusluvut Suomessa, Etelä-Afrikassa ja Euroopassa. Etelä-Afrikassa tartuntatilanne parani syyskuusta alkaen, mutta viime päivinä käyrä on noussut.

Vaikka tietoa on vielä vähän, tuoreen tartuntapiikin pelätään liittyvän Etelä-Afrikassa havaittuun uuteen virusmuunnokseen.

Useat maat ovat määränneet matkustusrajoituksia Etelä-Afrikkaan. EU-komissio suositteli EU-maille lentoliikenteen pysäyttämistä koko eteläisen Afrikan alueelta ”huolestuttavan muunnoksen” vuoksi.

Huoli liittyy siihen, että uusi muunnos on mutatoitunut enemmän kuin mikään aiemmin tunnettu koronaviruksen muunnos. Tutkijat arvelevat, että uusi muunnos on lähtenyt leviämään rajusti Etelä-Afrikassa Gautengin maakunnassa, missä on raportoitu 80 prosenttia Etelä-Afrikan tuoreista tartunnoista. Gautengissa sijaitsevat maan suurin kaupunki Johannesburg ja hallintopääkaupunki Pretoria.

”Vaikuttaa siltä, että se on erittäin tarttuva, koska meidän maakunnassamme valtaosa uusista tartunnoista näyttää tulevan uudesta muunnoksesta”, sanoo tehohoidon emeritusprofessori Guy Richards Johannesburgin Witwatersrandin yliopistosta HS:lle puhelinhaastattelussa.

Matkustajat jonottivat koronavirustestiin O.R. Tambon kansainvälisellä lentokentällä Johannesburgissa perjantaina.

Richards korostaa sitä, että tietoa uuden muunnoksen vaarallisuudesta tai vastustus­kyvystä rokotteille ei vielä ole. Nämä selviävät todennäköisesti tulevina viikkoina, kun tutkimukset etenevät.

Viruksen mahdollinen ärhäkkyys ei näy vielä millään tavalla esimerkiksi Etelä-Afrikan sairaaloissa.

”Pelkät tartuntaluvut eivät kerro kaikkea. Ratkaiseva tekijä on se, lisääkö uusi virus­muunnos sairaalahoitoa tarvitsevien määrää”, Richards sanoo.

Tämä kertoo lopulta sen, kuinka vaarallinen uusi muunnos on ja kuinka hyvin rokotteet tai aiemmin saadut tartunnat suojaavat siltä.

Richardsin mukaan tässä vaiheessa tiedetään vain se, että Etelä-Afrikka näyttäisi olevan siirtymässä kohti koronatartuntojen neljättä aaltoa.

”Nyt ollaan aivan neljännen aallon alussa.”

Kapkaupungissa Mouille Pointin asuinalueella Lunda Wright huokaa syvään, kun häneltä kysyy, miltä tilanne vaikuttaa.

”Pandemia ei ole vielä ohi. Olimme juuri palanneet normaalimpaan, kun saimme tiedon uudesta variantista”, kotitoimistossa töitä tekevä teknologia-alan asiantuntija Wright kertoo puhelimessa.

Itse hän ei ole erityisen huolissaan. Hän on saanut kaksi rokoteannosta ja alkanut pandemian myötä huolehtia entistä enemmän terveydestään.

”Liikun enemmän, syön laadukkaampaa ja ravinteikkaampaa ruokaa sekä D-vitamiinia lisänä, eli yritän pitää huolta immuunipuolustuksestani. Mutta olen huolissani muutamista perheenjäsenistäni, joilla on pitkäaikaissairauksia.”

Johannesburgin Witwatersrandin yliopiston professori Elizabeth Mayne kehottaa varovaisuuteen uuden variantin ominaisuuksia arvioitaessa. Mayne johtaa immunologian osastoa Witwatersrandin patologian laitoksella.

”Gautengin ulkopuolella ei toistaiseksi vaikuta olevan uuden variantin tartuntatapauksia. Tiedämme, että S-proteiinin mutaatiot voivat teoriassa vähentää vasta-aineiden kiinnittymistä taikka vaikuttaa T-solujen toimintaan, mutta meillä ei ole toistaiseksi näyttöä siitä, että uusi variantti olisi aiempia virusmuunnoksia tarttuvampi tai voisi ohittaa immuunipuolustusjärjestelmämme helpommin”, hän kertoo.

Maynen mukaan ilmassa on paljon spekulaatiota. Päätöksiä tehdään maailmalla nopeasti. Professori kehottaa malttiin.

”Toistaiseksi ei ole näyttöä, etteivät rokotteet toimisi uuteen varianttiin.”

Etelä-Afrikka on käynyt läpi useita sulkutiloja pandemian suitsimiseksi.

Ensimmäinen sulkutila maaliskuussa 2020 oli maailman tiukimpia. Ulkona­liikkumiskielto oli voimassa yli kuukauden ajan, ja ainoastaan kaupassa, apteekissa tai terveyspalveluissa käynti oli sallittua. Sulkutilaa helpotettiin pikkuhiljaa seuraavan puolen vuoden aikana, ja Etelä-Afrikka palasi normaalimpaan tilaan lokakuussa 2020.

Tammikuussa 2021 Etelä-Afrikka syöksyi toiseen aaltoon. Virustartuntoja todettiin jopa 22 000 päivässä, ja terveydenhoitoala oli monilla alueilla ahtaalla. Toinen sulkutila kesti muutamia viikkoja.

Kolmas sulkutila julistettiin heinäkuussa, samaan aikaan kun Etelä-Afrikassa velloivat vakavimmat väkivaltaisuudet sitten apartheidin ajan. Kolmatta sulkutilaa lievennettiin syyskuun puolivälissä, mutta osittainen ulkonaliikkumiskielto on yhä voimassa öisin.

Kasvomaskien käyttö julkisissa paikoissa on ollut pakollista ensimmäisestä sulkutilasta alkaen.

Neljännen aallon kourissa on myös Eurooppa ja sen mukana Suomi, jossa niin kutsuttu deltamuunnos on pitänyt tartuntalukemat kasvussa. Sitä mukaa myös sairaaloiden kuormitus on kasvanut ja valtiot ovat joutuneet määräämään jälleen uusia rajoituksia.

Euroopassa rokotekattavuus vaihtelee suuresti eri maiden välillä. Kautta Euroopan rokotteita on kuitenkin otettu huomattavasti enemmän kuin uuden virusmuunnoksen syntysijoilla Etelä-Afrikassa.

Etelä-Afrikassa vain noin 30 prosenttia väestöstä on saanut rokotesuojan. Professori Guy Richardsin mukaan syynä ei ole rokotteiden saatavuus vaan rokotevastaisuus.

”Rokotteita on hyvin saatavilla. Rokotekattavuuden alhaisuus johtuu rokote­vastaisuudesta, siitä että ihmiset uskovat rokotteiden vaikutuksesta levitettäviin vääriin tietoihin.”

Jos tartuntaluvut Etelä-Afrikassa jatkavat kasvuaan, uusia rajoituksia on todennäköisesti pian taas luvassa.

”Ulkonaliikkumiskiellot ja etätyömääräykset pitänee ottaa taas käyttöön”, Richards arvelee.