Ulkosuomalaiset Kiinasta, Australiasta ja Yhdysvalloista kertovat, miltä tuntui, kun kotimaahan ei päässyt pandemian vuoksi. Tänä jouluna Sara Eklundin puolitoistavuotias poika Matteo tapaa ensimmäistä kertaa isovanhempansa.

Washington/Peking/Helsinki

On tapahtunut paljon sitten viime näkemän.

Kun Sara Eklund, 35, viimeksi kävi kotimaassa, Juha Sipilä oli pääministeri eikä Eklund itse ollut vielä äiti ja vaimo. Silloin elettiin kesää 2018 eikä pandemiasta ollut tietoakaan.

Mäntässä kasvanut Eklund työskentelee Kaliforniassa rikostuomioistuimen avustajana ja on asunut Yhdysvalloissa lähes kymmenen vuotta. Hän on yksi niistä ulkosuomalaisista, jotka eivät ole pandemian aikana syystä tai toisesta päässeet käymään Suomessa.

Ennen kuin nyt. Lauantaina Eklund laskeutui Helsinki-Vantaalle. Hän halusi jouluksi kotiin. Mukana tulivat Eklundin amerikkalainen puoliso Michael ja puolitoistavuotias poika Matteo.

Kummallekin matka Suomeen on ensimmäinen.

”Miehelle ajatus siitä, että joulupukki tulee kotiin, on aivan vieras. Hän on siitä tosi innoissaan”, Eklund kertoo.

Sara Eklund kävi miehensä Michaelin ja poikansa Matteon kanssa katsomassa jouluvaloin koristeltua Esplanadin puistoa Helsingissä.

Ennen pandemiaa Eklund oli tottunut käymään Suomessa joka toinen vuosi. Lyhyet amerikkalaiset lomat eivät sallineet vierailuja sitä useammin.

Joku läheinen Suomesta taas tuli joka toinen vuosi kylään Eklundin luo Santa Barbaraan.

Monet ulkosuomalaiset olivat tottuneet sukkuloimaan vanhan ja uuden kotimaan välillä vielä useammin. Ainakin tiesi, että Suomi on vain lentomatkan päässä.

Suomi on pitänyt rajat auki omille kansalaisille läpi pandemian, mutta käytännössä matkustaminen on ollut monelle vaikeaa. Perhe ei ole välttämättä päässyt mukaan, paperiasioissa on ollut hankaluuksia, tai sitten uusi kotimaa on rajoittanut matkustamista.

Eklundille oli helpointa pysytellä Kaliforniassa. Samalla Yhdysvaltain rajat olivat marraskuuhun asti kiinni turisteilta. Kukaan Suomesta ei päässyt Eklundin häihin tai tapaamaan suvun uutta tulokasta, joka syntyi kesällä 2020.

Matteo on tavannut suomalaiset isovanhemmat vain videopuhelussa.

”Hän osaa sanoa mummu ja pappa suomeksi.”

Pahinta oli pelätä, että mitä jos joko Suomessa tai Yhdysvalloissa tapahtuu jotakin ikävää eikä Eklund pääse läheistensä luo tai päinvastoin.

”Olihan se tosi ahdistavaa ja ihan täysin uusi tunne.”

Matkan alla Eklund seurasi Suomen koronatilannetta ja muuttuvia rajoituksia huolestuneena. Jos matka olisi tavallinen lomamatka, se olisi jo peruttu tai siirretty.

”Tämä ei ole lomareissu.”

Eklundia jännittää, hyväksytäänkö heidän amerikkalaiset rokotustodistuksensa Suomessa koronapassin sijaan.

Tästä on keskusteltu kiihkeästi amerikansuomalaisten someryhmissä. Ryhmät ovat olleet paras tiedonlähde myös matkustusrajoituksiin ja testivaatimuksiin.

Vaikka joulu Suomessa vihdoin toteutuu, pandemia ei ole ohi eikä matka tavallinen. Perhe aikoo olla varovainen.

”Suomen koronatilanne taitaa olla nyt pahempi kuin Kalifornian.”

Australiasta ei saanut poistua

Sari, Elsa ja Tilda Munro ovat viettäneet edelliset joulut Australian kesäsäässä.

Australian Sydneyssä asuvalle Sari Munrolle sekä tyttärille Elsalle, 8, ja Tildalle, 11, joulu Suomessa on odotettu kotiinpaluu. Kyseessä on ensimmäinen Suomen-matka kahteen ja puoleen vuoteen.

Yleensä perhe on käynyt Suomessa joka kesä ja joka kolmas joulu.

”Edellinen Suomi-joulu vietettiin viisi vuotta sitten”, Munro sanoo.

Hän jäi Australiaan asumaan lähes 17 vuotta sitten tavattuaan australialaisen puolisonsa Andrew’n. Nyt Suomen-käynneistä koettu tauko on pisin koko aikana.

Ero aikaan ennen pandemiaa on selvä. Aiemmin Munron vanhemmat olivat myös tulleet Suomesta Australiaan säännöllisesti. Ennen matkaa läheisiä oli kaivattu kauan.

”Minulla on ikävä serkkuja ja ukkia”, Elsa Munro kertoo lähtöviikon alussa.

Australian matkustusrajoitukset ovat olleet jopa maailman mittapuulla tiukkoja.

Ensimmäinen kesä suljettujen rajojen takana menetteli. Yhden Suomen-vierailun jääminen väliin ei tuntunut Munrosta vielä pahalta.

”Kun alkoi näyttää siltä, että jää vielä toinenkin eivätkä rajat koskaan avaudu, alkoi tuntua kauhealta.”

Videopuhelut Suomeen olivat laiha lohtu.

”Isäni täytti tänä vuonna 80 vuotta, ja olisin heinäkuussa todella halunnut tulla hänen syntymäpäivilleen. Tein maasta­poistumis­hakemuksen, mutta sitä ei hyväksytty”, Munro sanoo.

Tiukimpien rajoitusten aikaan Australian kansalaisetkaan eivät ole saaneet poistua maasta kuin erityisluvalla. Munro huomasi reagoivansa tähän vahvasti.

”Se, että maasta ei saanut lähteä pois, herätti jonkinlaisen alkukantaisen reaktion. En ole koskaan ennen ymmärtänyt, kuinka suuri arvo vapaa liikkuminen minulle onkaan.”

Rajojen sulkeminen on ulkosuomalaisen mielestä karu linja.

”Australian tapa selvitä tästä on ollut sellainen, että ’me olemme täällä onnelassamme emmekä päästä ketään sisään tai ulos’. Se tuntuu raa’alta.”

Odotettu matka oli epävarma aina lähtöpäivään saakka. Joulukuun alussa yhtiö, jolta matka oli varattu, perui lentoja toistuvasti.

”On se kyllä ollut varsinainen joulukalenteri: päivän luukusta voi tarkistaa, onko Cathay lähtenyt edellisenä iltana vai ei”, Munro kertoo.

Lähtöä edeltävällä viikolla lennot onneksi jo toteutuivat. Myös Munrot pääsivät lähtemään 19. päivänä. He viettävät ensin muutaman päivän Helsingissä ja lähtevät sitten Mikkeliin jouluksi.

Lapset ovat laskeneet päiviä siihen, että pääsevät syömään Oltermannia, graavilohta ja jouluherkkuja. Toiveissa oli totta kai myös valkoinen joulu. Australiassa joulu on keskellä kesää.

”Toivottavasti olisi lunta, että pääsee luistelemaan, laskettelemaan, laskemaan pulkalla ja tekemään lumiukkoja...”, Sari listaa.

”...ja lumienkeleitä!” Elsa täydentää.

”Sitä aina miettii, miten oma perhe voi”

Veli-Matti Palomäki asuu Shanghaissa. Edellisen kerran hän piipahti Suomessa helmikuussa 2020.

Kiinassa asuva Veli-Matti Palomäki, 35, ei ollut ikinä ollut poissa koto-Suomesta näin pitkään. Edellisen kerran hän piipahti Shanghaista Helsingissä työn vuoksi helmikuussa 2020 – juuri kun koronakriisi kunnolla alkoi Kiinassa.

Kuukausi myöhemmin Kiinan rajat menivät käytännössä kiinni.

Sen jälkeen matkustaminen Suomen ja Kiinan välillä on ollut välillä mahdotonta, välillä vaikeaa ja kallista vähäisten lentojen ja pitkien karanteenien vuoksi.

Sukulaisiaan Palomäki tapasi viimeksi jouluna 2019 eli kaksi vuotta sitten. Se on sukurakkaalle miehelle pitkä aika. Nyt jouluna suku on vihdoin taas yhdessä Helsingissä.

”Odotan, että näen perhettä, erityisesti jouluna, koska olen jouluihminen”, Palomäki sanoo.

”Odotan, että pääsen rauhoittumaan lähelle luontoa. Kaipaan lohta ja silliä ja muita suomalaisia herkkuja. Aiemmin, kun kävin kolme kertaa vuodessa Suomessa, en ymmärtänytkään, kuinka paljon tällaisia asioita kaipaan.”

Jouluna 2019 veljen puoliso oli pitkällä raskaana.

”Veljen nuorimmaista en ole vielä nähnyt.”

Palomäen äidin molemmat vanhemmat ovat kuolleet kahden vuoden aikana: äidinisä koronaan ja äidinäiti muusta syystä. Palomäki olisi halunnut olla mummin vierellä ennen tämän kuolemaa.

”Olin videoyhteydellä mukana, kun isoäiti oli sairaalassa. Hän ei enää pystynyt puhumaan, mutta pääsin sitä kautta hyvästelemään. Uskon, että mummi vielä kuuli ja ymmärsi.”

Palomäki oli isoäidin hautajaisissakin etänä. Äiti kuvasi hautajaisia kännykällä, ja Palomäki katseli omalta ruudultaan Shanghaissa mummin siunausta kirkossa.

Lähes koronattomasta Kiinasta on ollut kiinnostavaa ja huolestuttavaakin seurata Suomen tilannetta.

”Sitä aina miettii, miten oma perhe voi.”

Veli-Matti Palomäki harrastaa vapaa-ajallaan soittamista ja laulamista.

Suomessa on ollut koronavirusta kiinalaisittain katsottuna paljon. Tapahtumia ja tapaamisia on jäädytetty ja töissä on oltu etänä.

Kiinassa koronatilanne on ollut hallinnassa sitten viime vuoden kesän eikä tapauksia ole paljon. Palomäki on elänyt kiinalaisten rinnalla aika normaalia elämää, käynyt ravintoloissa ja tapahtumissa ja tietysti töissä: ensin pääkonsulaatissa, sittemmin Fudanin yliopiston Pohjoismaisessa keskuksessa.

Kiina tarttuu joka ikiseen koronatapaukseen järein toimin, koska valtiolla on niin sanottu nollapolitiikka. Se tarkoittaa, että jos käy huono tuuri ja asuinkorttelissa on tautitapaus, voi joutua itsekin karanteeniin. Tartunnan saaneet viedään erityisiin sairaaloihin. Palomäelle moista ei ole tapahtunut.

Suomen maskikeskustelua Palomäki on seurannut kiinnostuneena. Kiinassa kaikki käyttävät julkisissa liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa maskeja – sitä pidetään selvänä. Suomessa maskeihin on liittynyt väittelyä ja suuria tunteita.

”On hassua, kuin olisi elänyt kahden maailman välillä.”

Haastattelun aikaan viikko ennen lähtöä Palomäkeä jännitti, peruuntuuko matka kuitenkin. Jos Kiina olisi sulkenut rajat omikronmuunnoksen vuoksi, hän olisi joutunut jäämään Shanghaihin.

”Vähän myös jännittää, miten sitä uskaltaa Suomessa liikkua.”

Hyvin kävi: Palomäki laskeutui lauantaina Suomeen, ja joulu saattoi alkaa.