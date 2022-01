Yksi kiinalaistenkin nuorten naisten vapaa-ajan pukeutumistyyli on koulupuvut. Myös V-muotoon levitetyt sormet valokuvissa ovat osa söpöilykulttuuria.

Itä-Aasiassa moni nainen hymyilee ja kikattaa, jotta ei olisi liian uhkaava. Niin he saavat veljet viemään roskat, vanhemmilta rahaa ja koulusta parempia arvosanoja, sanoo söpöilyä tutkinut professori.

Peking

Kas näin, Dong Xu näyttää.

Käsi suun eteen, ja hihittelyä. Sormet sirosti leualle, ja nyökyttelyä ihailevin, isoin silmin. Nopsaa sipsuttelua, muka juoksua, huoneen päästä päähän noutamaan jotakin toiselle.

”Näin me kiinalaiset naiset teemme”, Dong sanoo, eikä hihittele eikä keikistele enää ollenkaan.

37-vuotias pekingiläinen lukion opettaja Dong ei suinkaan kerro, miten kiinalaisia miehiä isketään, vaan arkisemmasta söpöstelystä.

”Kun haluan jotakin miehiltä, niin totta kai teen näin. Saan miesten huomion helpommin”, Dong sanoo.

”On tärkeä näyttää kiinnostuneelta kaikesta mitä mies sanoo – sanoa, että oi, niinkö – vaikka asia ei kiinnostaisi yhtään.”

Dongin mukaan yli puolet kiinalaisista naisista toimii näin tarvittaessa. Oman kokemukseni mukaan arvio kuulostaa isolta, mutta mistäpä minä tiedän?

Minä en ole kiinalainen mies, vaan länsimainen nainen ja vieläpä kaveri. En ole käytöksen ydinkohderyhmää.

Sen verran olen kuitenkin naisten söpöstelyyn törmännyt Itä-Aasiassa, että tunnistan ilmiön olevan todellinen ja yleinen.

Dong Xu kertoo, että tyynyyn nojailua pidetään suloisena.

Taiwanissa lähes kaikki naiset söpöstelevät tavalla tai toisella, mutta erityisesti nuoret naiset ovat ottaneet sen omakseen, sanoo ilmiötä tutkiva professori Chuang Chia-yin Taiwanin kansallisesta yliopistosta etähaastattelussa.

Söpöily on kuin naamari, joka puetaan tarvittaessa päälle. Jotkut kihertävät töissä, toiset kotona, jotkut vahingossa. Taiwanilainen ystäväni sanoo joskus saavansa itsensä kiinni söpöstelystä isälleen. Muuten hän ei sitä tee.

Professori Chuang kertoo itse puhuvansa kiinaa korkeammalta kuin englantia, koska Taiwanissa naisten odotetaan puhuvan korkealta.

Puhelin soi kesken haastattelun, ja kun professori vastaa kiinaksi, hänen äänensä toden totta kohoaa.

”Japania vasta korkealta puhunkin!”

Professori Chuang ja opettaja Dong sanovat lähes samoin sanoin, miksi söpöstely toimii.

Annetaan Dongin kertoa: ”Kun naiset puhuvat suloisesti ja suloisella äänellä ja ovat heikkoja, miehet rentoutuvat, eivätkä koe naista uhaksi.”

Hellästi pomolleen puhuva Dong ei saa isoja haukkuja, vaikka tekisi töissä virheitä.

Chuang luettelee asioita, joita söpöstelyllä saa: veljen viemään roskat, kaverin korjaamaan tietokoneen, rahaa vanhemmilta ja koulussa parempia arvosanoja.

”Aasialaiset tytöt ovat älykkäitä käyttäessään tätä korttia. Se on tavallaan feminismiä”, Chuang sanoo.

Ja kyllä naiset sulostuttavat keskinäistä kanssakäymistäänkin. Se on kohteliasta. Dong esimerkiksi kutsuu tarjoilijoita ravintolassa huudahtamalla ”kaunis nainen” tai ”kultainen” ja tilaa hunajaisella äänellä.

Käytöksen ytimessä on tehdä kanssaihmisiä onnellisiksi, Chuang sanoo.

Itä-Aasiassa matkailunähtävyyksiin on usein rakennettu romanttisia, valokuvaukseen sopivia kohtia.

Viikonloppuisin Pekingissä voi bongata paljon suloisia vaatteita ja asusteita.

Kiinalaiset televisiosarjat, erityisesti historialliset draamat ovat olleet Dongin oppikoulu söpöstelyyn.

Hän uskookin arvostuksen heikkoon naiseen kumpuavan Kiinan historiasta, jossa heikkoa naista suojeltiin. Ja tietysti myös pidettiin isän tai aviomiehen vallan alla. Taustalla on siis perinteinen käsitys naisen alemmuudesta ja alistuvaisuudesta.

Professori Chuang puolestaan löytää ilmiön juuret Japanilaisesta pop-kulttuurista, minkä takia hän kutsuukin söpöilyä japanilaisella sanalla kawaii. Japanilainen sarjakuva eli manga ja tietokonepelit ovat vaikuttaneet paljon ilmiöön ympäri Itä-Aasian. Erityisesti Hello Kitty ja Pikachu ovat vieneet kawaiia kauemmaksikin.

Ainakin Japanissa vahva kawaii-kulttuuri saattaa olla osasyy naisten huonoon etenemiseen työelämässä. Harva nimittää pomoksi tai ottaa pomona vakavasti ihmisen, joka pienentää itseään vaarattomaksi, myötäileväksi ja suloiseksi.

Monet aikuisetkin pitävät Itä-Aasiassa pehmeistä ja pörröisistä asusteista ja nalleista.

Pekingiläisen Shan Xinin mukaan söpöyden ydin on viattomuudessa.

Vaaleanpunainen on tärkeä söpöilyn väri.

Söpöily näkyy usein myös ulkoisesti. Dong käyttää mielellään vaaleanpunaisia ja vaaleansinisiä vaatteita iltariennoissa. Viime aikoina ulkoinen söpöstely on jäänyt, sillä hän on pienen vauvan äiti eikä juuri käy kuin töissä.

Taiwanissa ja Japanissa kawaii-kulttuuri näkyy katukuvassa enemmän kuin Kiinassa. Pukeudutaan esittämään pienikokoista, viatonta ja suloista. Chuang kertoo, että Taiwanissa myös kilpaillaan lehdissä söpöimmistä koulupuvuista.

”Kawaii on vaikuttanut todella paljon siihen, mitä pidetään seksikkäänä ja kauniina Taiwanissa. Vasta vähän kehittynyt naisvartalo on kauneuskäsityksen valtavirtaa. Että nainen on haavoittuvainen, hellä ja ystävällinen.”

1970-luvulla Taiwanissa television naisankkurit pukeutuivat harmaisiin pukuihin. Nyt heillä on vaaleanpunaista pitsiä päällä, ja kamerat kuvaavat yläviistosta. Näin saadaan kawaii-kuvakulma, jossa silmät ovat isot.

Tämä kuvakulma on levinnyt selfieihin ympäri maailman.

Söpöily tuskin saavuttaa länsimaita kaikkine puolineen, Chuang sanoo.

”Jos kawaiin mielletään olevan ystävällisyyttä ja huolehtimista, länsimaiset naiset voivat täysin omaksua sen. En usko, että länsinaiset voivat olla kawaii muilla tavoin, sillä he ovat liian pitkiä ja isoja.”

Chuang muistuttaa, että barbin tyyliset aikuiset ja ”rumat” nuket eivät ole pärjänneet Aasian markkinoilla.

Seurustelevat pariskunnat pukeutuvat Kiinassa usein samoin, varsinkin matkoilla.

Pupunkorviin pukeutunut poikaystävä kantaa tyttöystävänsä käsilaukkua Pekingissä.

Söpöily on Japanissa ja ainakin jossain määrin myös Taiwanissa miestenkin puuhaa. Erityisesti hyvin suositut korealaiset poikabändit ovat levittäneet suloisten poikien mallia ympäri Aasiaa.

Opettaja Dong on huomannut, että nuoret kiinalaiset tytöt pitävät näteistä ja ujoista pojista. Nuorilla miehillä saattaa bongata Pekingin kaduilla illanvietossa vaikkapa vaaleanpunaisia pupukorvia.

Kiinassa söpöily sai äskettäin myös poliittisia ulottuvuuksia. Valtio kävi vastaiskuun ja kielsi televisiosta ”naismaiset” miehet.

Naisten söpöily ei näytä ärsyttävän juuri ketään.