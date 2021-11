Noin 60 prosenttia kansasta tukee koronavirusrajoituksia. Rokotustahti on kuitenkin laahannut monen muun Euroopan maan perässä.

Sveitsissä järjestetään sunnuntaina kansanäänestys, jossa kansalaiset saavat päättää, hyväksyvätkö he koronapassin, jota on edellytetty kaikissa julkisissa paikoissa syyskuusta lähtien. Samalla kansanäänestyksessä otetaan kantaa muihin hallituksena toimivan liittoneuvoston korona­virukseen liittyviin lakeihin.

Äänestys osuu aikaan, jolloin Sveitsin tartuntatapaukset ovat selvässä nousussa ja koko maailma on varpaillaan Etelä-Afrikassa levinneen omikronmuunnoksen vuoksi.

Noin 8,6 miljoonan asukkaan Sveitsissä on järjestetty viime aikoina äänekkäitä mielenosoituksia liittoneuvoston koronapolitiikkaa vastaan, ja jotkut niistä ovat muuttuneet väkivaltaisiksi. Rokotusten vastustajat ovat parjanneet koronapassien vaatimista ”apartheidiksi”, joksi kutsuttiin Etelä-Afrikan apartheid-rotuerottelupolitiikkaa ennen maan vapauttamista.

Sveitsin rokotuskattavuus on monia Länsi-Euroopan maita jäljessä. Sveitsissä koko väestöön suhteutettuna 65 prosenttia on saanut täyden rokotuksen, kun esimerkiksi Suomessa vastaava osuus on noin 72 prosenttia.

60 prosenttia sveitsiläisistä tukee liittoneuvoston koronaviruspolitiikkaa ja aikoo sen siunata kansanäänestyksessä, GfS Bern -instituutin kysely ennakoi. Kesäkuussa järjestetyssä aiemmassa kansanäänestyksessä koronapolitiikan tueksi asettui 60 prosenttia äänestäjistä.

Silti vastustajien kampanja on viime viikkoina saanut lisänäkyvyyttä ja kerännyt tuntuvia lahjoitussummia. Äskettäin maan pääkaupungissa Bernissä vieraili tunnettu amerikkalainen rokotteiden vastustaja Robert Kennedy Jr., joka on salamurhatun entisen oikeusministerin Robert Kennedyn poika.

Kennedyn mielestä sveitsiläisten tulisi kansanäänestyksessä puolustaa koko ihmis­kuntaa ”orjuuttamista” vastaan ja äänestää nurin maan koronalait. Hänen mukaansa orjuuttamisesta vastaavat miljardööri Bill Gates ja muut Piilaakson raharikkaat.

Uutistoimisto AFP:n mukaan koronaviruspolitiikka on kärjistänyt merkittävästi vastakkain­asettelua Sveitsissä ja esimerkiksi terveysministeri Alain Bersetille on satanut tappo­uhkauksia. Hänen ja muiden poliitikkojen turvatoimia on jouduttu lisäämään, ja poliisi on pystyttänyt aitauksia hallituksen ja parlamentin rakennusten ympärille Bernissä.

Sveitsin isommista puolueista vain kansallismielinen kansanpuolue SVP kampanjoi voimakkaasti koronavirusrajoituksia vastaan. Verkkosivuillaan puolue kannustaa äänestämään laille ”ei”, koska se puolueen mukaan aiheuttaa syrjintää ja kahtiajakoa, antaa valtiolle ”pääsyn kehoihimme” ja tuo mukanaan ”täydellisen valvonnan”.

Noin 11 500 sveitsiläistä on kuollut koronavirustautiin. Maassa on nyt meneillään tartuntojen viides aalto. Perjantaina Sveitsissä kirjattiin noin 8 000 uutta tartuntaa.

Liittopresidentti Guy Parmelin on varoittanut maan sairaaloita, että niiden pitää varautua suureen määrään uusia koronaviruspotilaita.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan vaatimukset hoitopaikkojen kasvattamisesta on otettu vastaan happamasti Sveitsin sairaaloissa. Noin kymmenen prosenttia Sveitsin sairaanhoitajista on jättänyt työnsä pandemian alkamisen jälkeen.

”Työskentelemme lakkaamatta ilman taukoja tehden ylitöitä ja lisävuoroja. Kolmas­osalla meistä on työuupumuksen oireita, ahdistuneisuutta ja unihäiriöitä”, totesi BBC:lle sairaanhoitaja Michèle Giroud, joka on maansa anestesiasairaanhoitajien liiton puheen­johtaja.