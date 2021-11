Uuden koronamuunnoksen nimi on herättänyt ihmetystä – WHO perusteli, miksi kreikkalaisissa aakkosissa hypättiin kahden kirjaimen yli

Muunnoksen nimi on herättänyt ihmetystä ja spekulaatioita, muun muassa uutistoimisto AP ja yhdysvaltalaislehti The New York Times raportoivat.

WHO nimesi uuden koronavirusvariantin omikroniksi. Tieteelliseltä nimeltään se on B.1.1.529.

Uusista koronavirusmuunnos omikronin aiheuttamista koronatartunnoista on ilmoitettu ympäri Eurooppaa ja maailmaa viikonlopun aikana.

Maailman terveysjärjestö (WHO) nimesi muunnoksen perjantaina omikroniksi ja luokitteli sen huolta aiheuttavaksi muunnokseksi.

WHO on kertonut nimeävänsä koronavirusvariantteja kreikkalaisten aakkosten mukaan. WHO:n mukaan nimeämisen perusteena on se, että nimiä on helpompi käyttää myös tieteellisten keskustelujen ulkopuolella kuin virusvarianttien tieteellisiä nimiä.

Omikron jättää kuitenkin kreikkalaisissa aakkosissa kaksi kirjainta välistä, sillä edellinen WHO:n nimeämä koronavirusvariantti oli nimeltään myyvariantti. Myy on kreikkalaisten aakkosten 12. kirjain, kun taas omikron on 15. kirjain.

WHO on aiemmin nimennyt variantteja aakkosjärjestyksessä myyhyn saakka. Myyn ja omikronin väliin jäävät kirjaimet nyy ja ksii (englanniksi nu ja xi). Ne ovat ainoat kirjaimet, jotka järjestö on tähän mennessä jättänyt välistä.

WHO:n mukaan kirjaimet jätettiin välistä tietoisesti. Nyy (nu) on järjestön mukaan liian helposti sekoitettavissa ääntämykseltään englannin kielen sanaan uusi (new).

Ksiin (xi) välistä jättäminen on herättänyt spekulaatioita siitä, että kirjain olisi jätetty välistä, jotta vältetään viittaus Kiinan presidenttiin, Xi Jinpingiin.

WHO:n tiedottajan Tarik Jasarevicin mukaan kirjaimen yli hypättiin siksi, että Xi on yleinen sukunimi. The New York Timesin mukaan Jasarevic lisää, että järjestö haluaa nimeämisjärjestelmässään välttää ”aiheuttamasta harmia millekään kulttuuriselle, sosiaaliselle, kansalliselle, alueelliselle, ammatilliselle tai etniselle ryhmälle”.

Tällä hetkellä WHO:n huolestuttavien virusvarianttien listalla on viisi koronamuunnosta, alpha-, beeta-, gamma-, delta- ja omikronvariantit. Järjestön kiinnostavien varianttien listalla (variants of interest) on kaksi koronamuunnosta, lambda- ja myyvariantit.

Kuuden muun kreikkalaisen aakkosen mukaan nimetyt virusvariantit ovat aiemmin olleet kiinnostavien varianttien listalla. Kiinnostavien varianttien listalle päätyvät sellaiset koronavirusvariantit, jotka aiheuttavat esimerkiksi merkittäviä tartuntaryppäitä useissa maissa.

Ensimmäinen omikronmuunnoksen aiheuttama tartunta varmistettiin perjantaina Belgiassa. Uusi muunnos on levinnyt erityisesti Etelä-Afrikassa, ja sen seurauksena useat maat ovat ilmoittaneet matkustusrajoituksista eteläisen Afrikan maita koskien.

