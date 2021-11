Lukuisat terveydenhuollon asiantuntijat varoittavat koronapandemian jatkuvan ja virusmuunnoksia riittävän niin kauan kuin köyhien maiden rokotuskattavuus pysyy alhaisena. Samaan aikaan Etelä-Afrikan viranomaiset ja asiantuntijat protestoivat äänekkäästi useiden maiden asettamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Etelä-Afrikka raportoi viime keskiviikkona koronaviruksen uudesta omikronmuunnoksesta, joka sai maailman uuteen hälytystilaan. Virusta on tavattu tähän mennessä Afrikan ja Euroopan maiden lisäksi ainakin Kanadassa, Hongkongissa, Israelissa ja Australiassa.

Suomen hallitus kielsi sunnuntaina niiden matkustajien maahantulon, jotka ovat oleskelleet 14 viime vuorokauden aikana Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Lesothossa, Mosambikissa, Namibiassa, Zimbabwessa tai Eswatinissa eli entisessä Swazimaassa.

Suomen kieltolistalla olevista maista rokotustilanne on heikoin Mosambikissa, jossa kaksi koronarokotusannosta on saanut kymmenen prosenttia väestöstä. Paras tilanne Etelä-Afrikassa, jossa kaksi piikkiä on annettu lähes 24 prosentille väestöstä.

Afrikkalaisittain luvut eivät ole edes huonoja: Mosambikin pohjoisnaapurissa Malawissa kolme prosenttia on saanut kaksi rokotetta ja ensimmäisenkin piikin vain 5,6 prosenttia väestä. Maailman koronarokotustilaston viimeisiä sijoja pitävät Kongo ja Burundi, joissa viikon takaisen tiedon mukaan ei ole rokotettu juuri ketään. Koko maanosan väestöstä täyden rokotesarjan on saanut seitsemän prosenttia.

Zimbabwen varapresidentti ja terveysministeri Constantino Chiwenga sai koronarokotuksen Hararessa viime helmikuussa.

Etelä-Afrikan raportoima omikronmuunnos löydettiin Gautengin alueelta, johon kuuluvat maan suurin kaupunki Johannesburg ja hallintopääkaupunki Pretoria. Mistä muunnos on alun perin lähtöisin, sitä ei tiedetä.

”Virus on todennäköisesti syntynyt jossain muussa maassa ja se on tunnistettu Etelä-Afrikassa, jolla on erittäin hyvä koronasekvensointikyky”, brittiläisen Southamptonin yliopiston vanhempi tutkija Michael Head arvioi uutiskanava CNN:lle. Hänen mukaansa ensimmäinen tartuntaketju on syntynyt todennäköisesti jossain Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa, jossa tartuntoja on paljon ja tutkintakapasiteetti vähäinen.

Alueen suuret, rokottamattomat väestöryhmät ovat Headin mukaan otollista maaperää uusille virusmuunnoksille. Hän muistuttaa, että aiemmin laajalle levinneet variantit ovat syntyneet samanlaisissa, laajoissa ja kontrolloimattomissa tartuntaoloissa. Alfavariantti syntyi koronaepidemian raivotessa vuosi sitten Britanniassa, deltavariantti samanlaisissa oloissa Intiassa viime helmikuussa.

Australian kansallisen yliopiston epidemiologiakeskuksen tutkija Meru Sheel sanoo samaa sanomalehti The Guardianin julkaisemassa mielipidekirjoituksessa. Kun immuniteettia ei väestössä ole, pääsevät lukuisat variantit syntymään ja kokeilemaan onneaan leviämisessä.

Terveydenhuollon työntekijä valmistautui tekemään matkustajalle koronatestin Johannesburgin lentokentällä lauantaina.

Jotkut kommentoijat ovat huomauttaneet, että alhaiset rokotusluvut johtuvat myös rokotevastaisuudesta, eivät välttämättä rokotteiden huonosta saatavuudesta.

”Rokotteita on hyvin saatavilla”, sanoi emeritusprofessori Guy Richards Johannesburgin Witwatersrandin yliopistosta HS:n haastattelussa perjantaina. ”Rokotekattavuuden alhaisuus johtuu rokotevastaisuudesta. Siitä, että ihmiset uskovat rokotteiden vaikutuksesta levitettäviin vääriin tietoihin.”

Usempien asiantuntijoiden mukaan ratkaisevaa ainakin koko maanosan tasolla on kuitenkin rokotteiden puute. Se taas johtuu siitä, etteivät rikkaat maat anna riittävästi rokotteita Covax-rokoteyhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on nostaa kehitysmaiden rokotekattavuutta, mutta se on raahannut tavoitteistaan jäljessä koko pandemian ajan. Syyksi on kerrottu muun muassa useiden maiden asettamat rokotteiden vientikiellot.

Toinen syy on, etteivät lääkeyhtiöt suostu purkamaan patenttejaan eivätkä köyhät maat pääse sen vuoksi aloittamaan omaa rokotetuotantoa.

”Olemme tulossa tilanteeseen, jossa korkean tulotason maissa jaetaan tehosterokotteita samaan aikaan kun köyhien maiden kansalaiset eivät ole saaneet edes ensimmäistä annosta”, professori Alexandra Phelan washingtonilaisesta Georgetownin yliopistosta sanoi The Wall Street Journalille.

Maailman terveysjärjestö WHO on pitänyt ääntä tilanteen vaarallisuudesta pitkään.

”Hätkähdyttävä epätasa-arvo ja pahat viivästymiset rokotetoimituksissa uhkaavat muuttaa osan Afrikasta rokotesuojaa kiertävien virusvarianttien kasvualustaksi”, WHO:n Afrikan aluejohtaja Matshidiso Moeti sanoi syyskuussa.

”En pysy hiljaa, kun kansainvälistä lääkejakelua hallitsevat lääkeyhtiöt ja valtiot ajattelevat, että maailman köyhien pitäisi olla tyytyväisiä tähteisiin”, WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus julisti tiedotustilaisuudessa Genevessä syyskuun alussa.

Lue lisää: Afrikan rokote­pula ”uhkaa palauttaa pandemian lähtö­pisteeseen”, kun länsi­maat antavat jo kolmansia rokotteita – grafiikka näyttää epä­suhdan

”Jatkuvista terveydenhuollon johtajien varoituksista huolimatta kyvyttömyytemme rokottaa kehitysmaiden kansalaisia iskee nyt meihin takaisin”, WHO:n rahoitusedustaja ja Britannian entinen pääministeri Gordon Brown kirjoitti mielipidekirjoituksessaan The Guardianissa perjantaina. ”Meitä varoitettiin, mutta tässä sitä nyt ollaan.”

Etelä-Afrikan ulkoministeriö antoi lauantaina julkilausuman, jossa protestoi useiden maiden asettamia matkustuskieltoja eteläafrikkalaisille.

”Loistavaa tieteellistä työtä pitäisi ylistää eikä siitä pitäisi rangaista”, ministeriö lausui BBC:n mukaan. ”Matkustuskiellot rankaisevat Etelä-Afrikkaa sen edistyneestä koronasekventoinnista ja kyvystä tunnistaa uusia variantteja nopeasti.”

”Nämä matkustuskiellot ovat vääriä, koska ne perustuvat politiikkaan eivätkä tutkimukseen”, Afrikan unionin rokotejakeluohjelman apulaisjohtaja Ayoade Alakija kommentoi BBC:lle. ”Miksi Afrikka saarretaan kun virus on jo kolmella mantereella?”