Rajatoimia tiukennetaan Japanissa vain viikkoja sen jälkeen, kun niitä lievennettiin hieman. Monet maat ovat rajoittaneet matkustamista uuden koronavirus­muunnoksen vuoksi.

Japani tiukentaa rajatoimiaan jälleen ja estää koronaviruksen omikronmuunnoksen vuoksi maahantulon kaikilta uusilta ulkomaalaisilta matkaajilta.

Asiasta kertoi tänään maan pääministeri Fumio Kishida vain viikkoja sen jälkeen, kun maa ehti hiukan lieventää tiukkoja rajatoimiaan.

Uusien tulijoiden pääsy maahan estetään tiistaista lähtien.

”Nämä ovat väliaikaisia, poikkeuksellisia toimenpiteitä, joihin ryhdymme turvallisuuden vuoksi, kunnes omikronvariantista saadaan selkeämpää tietoa”, Kishida sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Olen valmis ottamaan vastaan kaiken kritiikin niiltä, jotka väittävät Kishidan hallinnon olevan liian varovainen.”

Japanin rajat ovat olleet lähes täysin kiinni ulkomailta tuleville valtaosan pandemia-ajasta. Yhdessä vaiheessa Japaniin ei päästetty edes maassa asuvia ulkomaalaisia.

Hitaan alun jälkeen Japanin rokotusaste on nyt suuri, ja koronatartunnat ovat vähentyneet merkittävästi syksyn aikana. Maassa ollaan kuitenkin huolissaan siitä, että tartunnat lisääntyvät jälleen talven aikana.

Tokion kansainvälisellä lentokentällä oli maanantaina peruttu useita lentoja.

Australian pääministeri Scott Morrison puolestaan ilmoitti uutistoimisto AFP:n mukaan maanantaina, että Australia lykkää suunnitelmaansa avata rajojaan työntekijöille ja opiskelijoille.

Morrisonin mukaan Australian rajoja ei avata joulukuun ensimmäisenä päivänä, kuten oli suunniteltu. Rajojen avaamisen lykkääminen on ”välttämätön ja väliaikainen päätös”, Morrison sanoi.

Myös Filippiinit ilmoitti keskeyttävänsä väliaikaisesti suunnitelmat täysin rokotettujen turistien maahantulon sallimisesta estääkseen muunnoksen leviämisen maassa, jossa suurin osa väestöstä on rokottamatonta.

Israel oli tiettävästi ensimmäinen maa, joka sulki rajansa lauantaina kokonaan uuden variantin vuoksi.

Monet muutkin maat ovat päättäneet rajoittaa tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvien matkustajien maahantuloa. Myös Suomi päätti kieltää ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon muun muassa Etelä-Afrikasta sunnuntai-iltapäivästä alkaen.

Omikron on levinnyt jo ympäri Eurooppaa. Lähimpänä Suomea tartuntatapauksia on todettu Tanskassa. Lisäksi tapauksia on havaittu ainakin Hollannissa, Britanniassa, Saksassa, Italiassa ja Tšekissä.