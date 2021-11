Osapuolilla on erimielisyyksiä jopa siitä, mistä ollaan neuvottelemassa.

Neuvottelut Iranin ydinsopimuksen pelastamiseksi käynnistyivät maanantaina Wienissä Itävallassa, kertovat uutistoimistot.

Iranin, Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Saksan, Ranskan ja Britannian vuonna 2015 neuvottelema sopimus ajautui kriisiin vuonna 2018, kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump jättäytyi sopimuksesta yksipuolisesti.

Toiveet uusien neuvottelujen onnistumisesta eivät ole korkealla.

Iran vaatii kaikkien sille vuoden 2017 jälkeen asetettujen pakotteiden purkamista, myös niiden, jotka eivät liity ydinsopimukseen tai uraanin rikastamiseen.

Lisäksi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Saeed Khatibzadeh ilmoitti maanantaina, ettei Iran suostu neuvottelemaan kahden kesken Yhdysvaltojen kanssa.

Iranin viranomaisten mukaan he neuvottelevat nimenomaan pakotteiden purkamisesta eivätkä ydinvoima- ja ydinasekysymyksistä.

Iranin 40 hengen delegaatio koostuukin lähes pelkästään talousasioita hoitavista viranomaisista.

Neuvottelut käydään Coburgin palatsissa Itävallan Wienissä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvallat ja Euroopan maat pitävät Iranin vaatimuksia täysin epärealistisina.

Neuvottelut ovat olleet kuukausia tauolla sen jälkeen, kun Iraniin valittiin uusi presidentti.

”Jos Iran luulee, että se voi käyttää tämän ajan parantaakseen asemiaan ja tulla sitten takaisin sanomaan, että haluavat paremman sopimuksen, se ei yksinkertaisesti onnistu. Emme suostu siihen”, kommentoi Yhdysvaltojen Iranin-lähettiläs Robert Malley BBC:lle lauantaina.

Malley varoitti, että Yhdysvallat on valmis lisätoimiin Irania vastaan, jos neuvottelut kaatuvat. Israel on uhannut jopa sotilastoimilla.

Myös Venäjän Itävallan-lähettiläs Mihail Uljanov toivoo nopeaa ratkaisua.

”Neuvottelut eivät voi jatkua ikuisesti. Prosessia täytyy nopeuttaa”, hän kirjoitti Twitterissä.

Iranin pääneuvottelija Ali Bagheri Kani puolestaan kirjoitti sunnuntain Financial Timesissa, ettei Iran suostu entisenlaiseen sopimukseen vaan vaatii hyvitystä Yhdysvaltojen yksipuolisesta lähdöstä.

“Jotta varmistamme, että mahdollinen tuleva sopimus on vedenpitävä, lännen on maksettava siitä, ettei pitänyt sopimuksesta kiinni. Kuten missä tahansa liiketoiminnassa, sopimus on sopimus ja sen rikkomisella on seuraukset.”

Samalla YK:n tarkkailijat kertovat, että Iranin ydinohjelma etenee ja otteet kovenevat.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkkailijat eivät ole päässeet asentamaan kameroita ydinsopimuksen kannalta olennaisiin laitoksiin, ja tarkkailijoita on kohdeltu huonosti.

