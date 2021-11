”Ranskan Trumpina” pidetty todennäköinen presidenttiehdokas on ollut kielteisen julkisuuden kohteena viime aikoina.

Ensi keväänä järjestettävien Ranskan presidentinvaalien yhtenä istuvan presidentin haastajana pidetty Éric Zemmour, 63, nousi jälleen otsikoihin, kun AFP-uutistoimiston kuvaaja ikuisti Zemmourin näyttämässä naiselle keskisormea autostaan Ranskan Marseillessa.

Politico-verkkolehden mukaan kuvaaja kertoi Zemmourin vastanneen naisen hänelle näyttämään samanlaiseen käsimerkkiin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun potentiaalinen presidenttiehdokas on kohdannut negatiivista julkisuutta.

Zemmour ilmoitti vastikään haastavansa ranskalaisen Closer-juorulehden oikeuteen lehden väitettyä, että naimisissa olevan Zemmourin kampanja-avustaja kantaisi hänen lastansa.

Konservatiivien ja perinteisiä arvoja kannattavien ääniä tavoitteleva Zemmour perusteli kannettaan Politico-verkkolehden mukaan hänen yksityisyytensä loukkaamisella.

Toimittajana ja televisiokasvona tunnettu Zemmour on mielipidekyselyjen mukaan nousemassa varteenotettavaksi haastajaksi presidenttikisaan. Hänen uskotaan pystyvän keräämään ääniä sekä maltillisemmalta oikeistolta että äärioikeistolta.

Esimerkiksi lokakuussa julkistetun Harris Interactiven tuottaman mielipidemittauksen mukaan hän oli toiseksi suosituin ehdokas istuvan presidentin Emmanuel Macronin jälkeen noin 18–19 prosentin kannatuksella.

Toinen konservatiivien ääniä havitteleva, Kansallinen liittouma -puolueen ehdokas Marine Le Pen, jota on pidetty todennäköisenä vastaehdokkaana Macronille, jäi kyselyssä niukasti Zemmourin taakse.

Poliittiselta ideologialtaan Zemmouria on pidetty jopa äärioikeistolaisena. Hän on muun muassa esittänyt, etteivät islamin arvot ole yhteensopivia ranskalaisten ydinarvojen kanssa. Hän myös esimerkiksi esittänyt ”ei-ranskalaisten” nimien kieltämistä Ranskassa.

Hän on myös viitannut puheissaan äärioikeiston maahanmuuttokielteiseen retoriikkaan liitettyyn ”väestönvaihtoon”.

Maahanmuuttoa kritisoivien puheittensa ja populistisen retoriikkansa myötä häntä on mediassa verrattu Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin. Zemmour on tunnistanut vertauksen The New York Times -lehden haastattelussa sanoen ymmärtävänsä työväenluokan huolia maahanmuutosta ja maailmankaupasta.

Politiikan ulkopuolelta tuleva, pitkään mediassa muun muassa ranskalaisessa Le Figaro -lehdessä työskennellyt Zemmour on myös kertonut pitävänsä Trumpin tavoin perinteistä lehdistöä ”poliittisesti korrektina” ja vasemmistolaisena.

Zemmour ei ole vielä virallisesti ilmoittanut ryhtyvänsä presidenttiehdokkaaksi, mutta hänen odotetaan ilmoittavan ehdokkuudestaan lähiaikoina.

Ranskan presidentinvaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa.