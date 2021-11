Yksi kuolonuhreista on ulkomaalainen.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja parisenkymmentä loukkaantunut kovissa tuulissa Istanbulissa, kertovat uutistoimistot. Yksi kuolleista on viranomaisten mukaan ulkomaalainen. Kolme loukkaantuneista on kriittisessä tilassa.

Tuulet puhalsivat Istanbulissa maanantaina jopa 36 metriä sekunnissa. Suomessa myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa.

Turkin ilmatieteen laitoksen mukaan kovat tuulet jatkuvat tiistaina.

Tuulet ovat Istanbulissa myös tuhonneet rakennuksia. Izmirissä merivesi on tulvinut kaduille.

Videolle tallentui Izmirissä tilanne, jossa kovien tuulien kerrottiin pudottaneen kadulle betoniharkkoja. Autoon jalkakäytävällä nojannut mies selvisi täpärästi: