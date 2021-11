Järjestön mukaan yli sata Talebanin pidättämää entistä sotilasta ja poliisia on tapettu tai kadonnut neljässä Afganistanin maakunnassa.

Afganistanissa elokuussa valtaan noussut islamistijärjestö Taleban on surmannut pelkästään neljässä maakunnassa yli sata entistä poliisin, turvallisuuspoliisin ja asevoimien jäsentä lokakuun loppuun mennessä.

Näin arvioi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) tiistaina julkaisemassaan raportissa.

Järjestö dokumentoi entisen hallituksen aseistettujen joukkojen 47 jäsenen surman tai katoamisen eteläisissä Kandaharin, Helmandin ja Ghaznin maakunnissa sekä pohjoisessa Kunduzin maakunnassa. Kaikkiaan Afganistanissa on 34 maakuntaa, ja Talebanin käytännöt vaihtelevat alueittain huomattavasti.

HRW:n mukaan useista maakunnista saadut tiedot ovat samansuuntaisia kuin neljässä tutkitussa maakunnassa kerätty aineisto.

Järjestön tiedot perustuvat sukulaisten, ystävien, entisten virkamiesten, journalistien, terveydenhuollon työntekijöiden ja Talebanin jäsenten haastatteluihin. Järjestön mukaan sen varmana pitämiä tapauksia on neljässä maakunnassa dokumentoitujen surmien ja katoamisten lisäksi kymmeniä.

Raportin mukaan Talebanin paikalliset komentajat ovat käyttäneet hyväkseen ilmoituksia, joita entiset poliisit ja sotilaat ovat uudelle Taleban-hallinnolle antaneet.

Ilmoitukset ovat osa Talebanin johdon julistamaa ”armahdusohjelmaa”. Rekisteröityminen hallituksen turvallisuusjoukkojen entiseksi jäseneksi on edellytys armahdukselle.

”Talebanin johdon lupaama armahdus ei ole estänyt paikallisia komentajia teloittamasta tai sieppaamasta entisiä Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäseniä”, HRW:n Aasian-alueen varajohtaja Patricia Gossman kommentoi järjestön verkkosivuilla.

”Talebanin velvollisuus on estää tappamiset, saattaa syylliset vastuuseen ja maksaa uhrien perheille.”

Entiset sotilaat ja poliisit ovat vaikeassa tilanteessa, sillä ilmoituksen tekemättä jättäminen tekee heistä Talebanin silmissä sotarikollisia. Varsinkin pienillä paikkakunnilla entisten tehtävien salaaminen on käytännössä mahdotonta.

Näin on usein myös suurkaupungeissa, varsinkin, jos tehtävä on ollut riittävän näkyvä. Esimerkiksi Kandaharissa tunnettu poliisipäällikkö Qudratullah pidätettiin heti elokuussa Talebanin miehitettyä kaupungin, eivätkä hänen omaisensa ole kuulleet hänestä sen koommin mitään.

Useimmiten uhrit ovat HRW:n mukaan kuitenkin tavallisia rivisotilaita ja -poliiseja, joilla ei ole turvanaan paikallisten heimopäälliköiden suojelua. Uhrit on usein siepattu yöllisissä ratsioissa ja ruumiit on jätetty omaisten löydettäviksi. Uhrien omaisia on kiristetty, painostettu ja pahoinpidelty.

”Talebanin yöratsiat ovat kauheita”, HRW:n haastattelema Helmandin maakunnan asukas sanoo.

”Niiden virallinen tarkoitus on riisua aseista turvallisuusjoukkojen jäseniä, jotka eivät ole luovuttaneet aseitaan. Perheet eivät uskalla kertoa tapauksista eivätkä edes kysyä omaistensa perään.”

Taleban ilmoitti marraskuun 21. päivänä HRW:lle antamassaan vastauksessa, että väärinkäytöksiin syyllistyneitä liikkeen jäseniä on rangaistu. Patricia Gossmanin mukaan vastaus oli ”julkisuustemppu”, jota ei perusteltu eikä eritelty mitenkään.