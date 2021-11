Varapresidentti Mike Pence pyrki CIA:n mukaan pitämään yllä presidentin keskittymistä esimerkiksi kysymällä tiedustelu­viranomaisilta kysymyksiä, jotka saisivat Trumpin paremmin ymmärtämään hänelle kerrottuja asioita.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n hiljattain julkaiseman selvityksen mukaan maan entisen presidentin Donald Trumpin pitäminen ajan tasalla CIA:n tiedusteluraporteista tuotti selonteoista vastanneille viranomaisille suuria haasteita.

Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehti The Guardian ja uutiskanava CNN.

Selvityksen mukaan Trumpin kaoottinen ja vastuuton tyyli sekä hänen haluttomuutensa lukea mitään, mitä hänen eteensä tuotiin, johti siihen, että presidentille päivittäin annettava turvallisuus­selontekoja alettiin toimittaa säännöllisesti Trumpin sijasta varapresidentti Mike Pencelle.

Trumpin nelivuotisen presidenttikauden puoleen väliin mennessä päivittäisiä selontekoja oli vähennetty enää kahteen 45 minuutin mittaiseen tapaamiseen. Tämän vuoden tammikuussa tapahtuneen kongressin valtauksen jälkeen selonteot lopetettiin täysin.

40-sivuinen selvitys on tuorein lisäys CIA:n ylläpitämään Getting to Know the President -julkaisuun (suomeksi ”Presidenttiin tutustuminen”), jossa käsitellään Yhdysvaltain presidenttien ja tiedustelupalvelujen välistä toimintaa vuodesta 1952 lähtien.

Selvityksen mukaan siirtyminen Trumpin presidenttikaudelle oli Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön näkökulmasta ylivoimaisesti historian vaikein.

”Trump oli kuin [Richard] Nixon, epäluuloinen ja epävarma tiedusteluprosessia kohtaan. Mutta toisin kuin Nixon, joka kieltäytyi täysin vastaanottamasta tiedustelutietoja, Trump jatkoi yhteistyötä, mutta hyökkäsi tiedustelupalveluja vastaan julkisuudessa”, selvityksessä kerrotaan.

Nixon toimi presidenttinä vuodesta 1969 vuoteen 1974, jolloin hän joutui eroamaan tehtävästä niin sanotun Watergate-skandaalin seurauksena.

Tiedusteluviranomaiset saavuttivat Trumpin kaudella vain ”rajallisen onnistumisen” presidentin pitämisessä ajan tasalla.

Varapresidentti Penceä selvityksessä sen sijaan kuvaillaan ahkeraksi perehtyjäksi. Pence pyrki CIA:n mukaan pitämään yllä Trumpin keskittymistä selonteoissa esimerkiksi kysymällä tiedustelu­viranomaisilta kysymyksiä, jotka saisivat Trumpin paremmin ymmärtämään hänelle kerrottuja asioita.

Yritykset eivät kuitenkaan olleet kovinkaan menestyksekkäitä. Kansallisen tiedustelupalvelun entisen johtajan James Clapperin mukaan Trumpilla oli taipumus harhailla pois kulloinkin käsitellyistä aiheista.

Clapperin mukaan yleensä tunnin kestäneen selonteot saattoivat tämän vuoksi välillä sisältää vain kahdeksan tai yhdeksän minuuttia varsinaista tiedustelutietoa.