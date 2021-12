HS kävi polskimassa Moskovan tunnetussa Tšaika-altaassa, joka on rentoutumisen runsauden­sarvi – Voisiko Helsinki ottaa mallia Uima­stadionin ympäri­vuotiseen aukioloon Moskovasta?

Moskovalaiset uivat lämmitetyssä 50 metrin ulkoilma-altaassa ympäri vuoden. Uimakeidas Tšaika on Yhdysvaltain pakotelistalla, mutta se ei estä kehittämästä toimintaa. Jouluksi avataan iso ulkoporeallas.

Moskovan keskustassa voi uida 50 metrin ulkoaltaassa ympäri vuoden. Tšaika-uimala on avoinna päivittäin aamuseitsemästä iltayhteentoista.

Moskova

Rakeinen lumimyräkkä pistelee paljasta yläselkää. Pakkasta on kuusi astetta, mutta ulkona tarkenee polskia 50 metrin uima-altaassa.

Moskovalaisessa ulkouimalassa Tšaikassa altaiden vesi lämmitetään miellyttävään 28 asteeseen ympäri vuoden. Kävijöitä riittää karmeasta säästä huolimatta.

Joulukuisena arki-iltana ison altaan radoilla kauhotaan matkaa. Pienemmässä 25 metrin altaassa pyörivät vesijumpat ja uintivalmennus. Hyppytornikin on auki.

Vedestä voi nousta välillä löylyihin altaan reunalle ”suomalaiseen” saunaan, jonka lauteille venäläiset kellahtavat pitkäkseen huopaiset saunahatut päässään.

Saunojia hemmotellaan joka päivä eri löylytuoksulla – tällä kertaa nautitaan siperialaisen männyn aromista. Lasiseinien läpi aukeaa panoraamanäköala altaille ja valoja tuikkivaan talvi-iltaan.

Voisiko Helsingissäkin olla tällaista?

Tšaikassa on 50 ja 25 metrin uima-altaat, kaksi erilaista saunaa, vesihierontaa, kylmäallas, kaksi lastenallasta, vesijumppia, kuntosali ja ryhmäliikuntatunteja.

Helsingissä Uimastadionin saunan lauteilla murehditaan joka syksy uimakauden lyhyyttä, kun stadion suljetaan vajaan viiden kuukauden aukiolon jälkeen jo syyskuussa.

Pyynnöt aukiolon jatkamisesta edes pidemmälle syksyyn ovat kaikuneet kuuroille korville, kunnes Helsinki päätti viimein marraskuussa tehdä kaupunkilaisten toiveesta selvityksen Uimastadionin ympärivuotisesta käytöstä.

Helsinkiin ja muualle Suomeen on viime vuosina rakennettu kaupunkien keskustoihin ulkouimaloita ja saunoja sekä julkisella että yksityisellä rahoituksella, mutta uimalat toimivat pääosin vain kesäisin.

Helsingissä yksityinen merikylpylä Allas Sea Pool on avoinna ympäri vuoden. Korkeanpuoleiset hinnat tosin rajaavat käyttäjäkuntaa.

Uimastadionin ympärivuotinen aukiolo on kaupungille kustannuskysymys. Sen on arvioitu maksavan ainakin 300 000–400 000 euroa vuodessa.

Tšaikan varajohtaja Andrei Nefjodov ei halua paljastaa moskovalaisen uimalan ylläpitokustannuksia mutta sanoo niiden riippuvan hyvin paljon säästä. Kylminä talvina, kuten viime vuonna, vettä joutuu lämmittämään enemmän.

Nykyään yksityisomistuksessa olevan Tšaikan toiminta rahoitetaan Nefjodovin mukaan täysin kävijätuloilla. Kaupunki tai mikään muukaan taho ei tarjoa tukea.

Tšaikassa riittää uimareita myös lumisateella.

Eripituisen jäsenyyden hankkineita kanta-asiakkaita on viitisentuhatta. Kävijöitä on päivittäin keskimäärin 1 500, kesäkaudella enemmän.

Uiminen on huomattavasti kalliimpaa kuin vaikkapa Uimastadionilla. Kertakäynti maksaa 2 000 ruplaa eli noin 24 euroa. Edullisinta olisi hankkia vuosijäsenyys, jolloin yhden kuukauden hinnaksi tulee noin 66 euroa.

Hinnat sisältävät Tšaikan palveluiden rajattoman käytön eli uinnin, kaksi erilaista saunaa, vesihieronnat, kylmäaltaan, kuntosalin, jumpat ja joogat. Ulos rakennetaan parhaillaan 25 metrin mittaista poreallasta, joka aukeaa jouluun mennessä.

Lapsille on omat altaat ja uimakoulunsa. Tšaikassa on myös ravintola ja kauneudenhoitopalveluja. Nefjodov sanoo, että palveluvalikoimaa on tarkoitus kasvattaa entisestään.

Vuonna 1957 valmistuneessa Tšaikassa on ravintola, josta on näkymä uima-altaille.

Тšaikalla on hieman samankaltainen menneisyys kuin alun perin vuoden 1940 olympialaisiin rakennetulla Uimastadionilla. Stadion kuului pitkään kaupungille, mutta se yksityistettiin 1990-luvun alussa.

Tšaika valmistui vuonna 1957 Maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaaleille, jotka olivat vasemmistonuorten suurtapahtuma. Festivaalit houkuttelivat kaupunkiin parituhatta suomalaistakin. Myöhemmin Tšaika toimi kilpailupaikkana Moskovan kesäolympialaisissa.

Tšaikalla on kiemurainen omistushistoria, mutta nykyään se kuuluu Sojuz Marins Grupp -nimiselle yritykselle. Kyseessä on venäläinen monialayritys, joka kertoo verkkosivuillaan keskittyvänsä erityisesti elokuvaan.

Yrityksen mukaan sen tehtävänä on vahvistaa valtion henkistä ja isänmaallista perustaa, Venäjän sosioekonomista kehitystä sekä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen venäläisen elokuvan luomista. Lisäksi yritys toimii muun muassa ravintola-alalla ja maataloudessa.

Tšaikassa voi kuka tahansa harrastaa muun muassa taitouintia.

Yksi Tšaikan entisistä omistajista on valtiollisen VTB-pankin tytäryhtiö Moskovan pankki. Omistussuhteen seurauksena uimala joutui syyskuussa 2016 Yhdysvaltain pakotelistalle.

Venäjällä uimalan joutuminen pakotteiden kohteeksi herätti närkästystä ja huvittuneisuutta, sillä Tšaika ei tuolloin enää edes kuulunut pankille. Moskovan pankki oli ehtinyt myydä sen huhtikuussa nykyiselle omistajalleen.

Tšaikan yhteiskuntasuhdejohtaja Snežanna Južakova sanoo, ettei pakotelistalla oleminen vaikuta eikä ole koskaan vaikuttanut uimalan toimintaan millään tavalla.

Insinööri Viktor Ivanov ui töiden jälkeen nopeasti kilometrin ja karaisi sen jälkeen itseään seisomalla lumisateessa.

Moskovalaiset ovat ympärivuotiseen ulkona uimiseen niin tottuneita, että Tšaikan sulkeminen kolmeksi kuukaudeksi koronapandemian alussa ja viikoksi viime marraskuussa oli kauhistus.

Insinööri Viktor Ivanov ui ja saunoo 3–4 kertaa viikossa. Talvisin hän virkistyy mielellään seisomalla uimahoususillaan lumisateessa, kuten tälläkin kertaa.

”Tämä on hyvin terveellistä ja karaisee elimistöä. Ei sairastu.”

Eläkeläinen Svetlana Sinitsyna kuuluu porukkaan, joka on käynyt Tšaikassa säännöllisesti jo ainakin kymmenen vuotta.

”Uin säällä kuin säällä. Tykkään uida etenkin kun sataa lunta. Silloin on hyvin kaunista.”