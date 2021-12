Entinen presidentti Donald Trump pääsi nimittämään korkeimpaan oikeuteen kolme uutta tuomaria. Se perintö elää pitkään.

Miljoonien amerikkalaisten elämä on yhdeksän ihmisen käsissä, kun Yhdysvaltain korkein oikeus alkaa keskiviikkona käsitellä tärkeintä aborttioikeuteen liittyvää oikeus­juttua naismuistiin.

Oikeuden tehtävä on päättää, onko Mississippin osavaltion aborttilainsäädäntö perustus­lain mukainen. Mississippi haluaa kieltää raskaudenkeskeytykset 15. raskaus­viikon jälkeen. Korkeimman oikeuden voimassa oleva kanta on, että abortti on laillinen siihen asti, kunnes sikiö voi elää kohdun ulkopuolella eli noin 23. raskausviikolle.

Jos Mississippin laki todetaan perustuslailliseksi, muut konservatiiviset osavaltiot ryntäävät myös kiristämään aborttilakejaan. Päätöksestä riippuen aborttioikeus saattaa kadota osasta maata kokonaan.

Oikeuden käsittely alkaa keskiviikkona kello 17 Suomen aikaa. Aluksi kuullaan suullisia perusteluja, jotka antavat vasta osviittaa oikeuden kannasta. Varsinaista päätöstä odotetaan ensi kesäkuussa.

Mississippin laki haastaa suoraan vuoden 1973 ennakkotapauksen Roe vastaan Wade, joka laillisti raskaudenkeskeytykset koko Yhdysvalloissa. Aborttioikeus vahvistettiin vielä toisessa ennakkotapauksessa vuonna 1992. Se tosin salli abortin sääntelyn niin, että abortin saaminen on käytännössä osassa maata hyvin vaikeaa jo nyt.

Aborttioikeuden puolustajien mielestä korkeimman oikeuden ennakkopäätökset tekevät oikeudesta aborttiin perustuslaillisen oikeuden, johon ei voi koskea. Silti Yhdysvalloissa epäillään laajasti, että korkein oikeus tulee Mississippin tapauksen seurauksena vähintään rajoittamaan aborttioikeutta.

Mikä on muuttunut?

Ainakin korkeimman oikeuden kokoonpano.

Vaikka oikeuden tulisi olla epäpoliittinen elin, tuomarit ovat poliitikoiden nimittämiä. Heidät on tapana luokitella liberaaleihin ja konservatiiveihin. Konservatiiveilla on nyt vankka enemmistö: heitä on kuusi ja liberaaleja tuomareita kolme.

Tämä kokoonpano on entisen presidentin, republikaani Donald Trumpin peruja. Trump pääsi nimittämään kuudesta konservatiivituomarista kolme.

Se on osin sattumaa. Tuomarinimitykset ovat elinikäisiä, ja Trumpin kauden aikana kaksi tuomareista kuoli.

Taustalla on myös häikäilemätöntä politikointia, josta on kiittäminen senaatin republikaanijohtajaa Mitch McConnellia.

Donald Trump nimitti konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimpaan oikeuteen vuoden 2020 syksyllä Yhdysvaltain presidenttinä toimiessaan.

Yksi tuomaripaikka vapautui jo keväällä 2016 demokraatti Barack Obaman presidenttikaudella, mutta perinteiden vastaisesti McConnell esti tuomarinimityksen vetoamalla siihen, että oli vaalivuosi ja oli odotettava presidentinvaalien tulosta.

Syksyllä 2020 McConnellille ei kuitenkaan ollut ongelma korvata menehtynyttä liberaalituomaria Ruth Bader Ginsburgia pikavauhtia konservatiivisella ja aborttia vastustavalla Amy Coney Barrettilla.

Tarkoitus pyhitti keinot, ja se palkittiin. Konservatiiviset abortin vastustajat ovat Yhdysvalloissa olleet vuosikymmeniä merkittävä poliittinen voima. Nyt he ovat lähempänä tavoitteensa toteutumista kuin ehkä koskaan ennen.

Ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja ihmeteltiin, miten konservatiiviset kristityt saattoivat äänestää Trumpin kaltaista jumalattomalta vaikuttavaa miestä. Mutta abortti on heille tärkein poliittinen kysymys, ja Trump lupasi nimittää korkeimpaan oikeuteen aborttioikeutta vastustavia tuomareita.

Sen lupauksen hän piti.